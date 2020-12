ഇന്റർനെറ്റിന് സെക്കൻഡിൽ 20 ജിബി ഡൗൺലോഡ് വേഗം, ജിയോ, എയർടെലുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ഗൂഗിൾ

ഇന്ത്യയിൽ ലൈറ്റ് ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ടെക് ഭീമൻ ഗൂഗിൾ രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെലുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ലൈറ്റ് ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലികോം കണക്റ്റിവിറ്റി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ ടെലികോം കമ്പനികളായ എയർടെൽ, ജിയോ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത്.

വളരെ നേരിയതും അദൃശ്യവുമായ ഒരു ബീം ആയി ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ ഡേറ്റ വായുവിലൂടെ കൈമാറാൻ പ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുന്ന ‘പ്രൊജക്റ്റ് താര’യുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ. ഇത് ഫൈബർ പോലെയാണ്. പക്ഷേ കേബിളുകൾ ഇല്ലെന്ന് മാത്രം. ഗൂഗിളിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് ആണ് ഇത്തരം അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്.

കെട്ടിടങ്ങളിലും മറ്റു ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സെർവറുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾക്കും റിസീവറുകൾക്കുമിടയിൽ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രകാശകിരണങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതാണ് ടെക്നോളജി. പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സെക്കൻഡിൽ ഒരു ജിഗാബൈറ്റിൽ താഴെയുള്ള വേഗം പിന്നീട് സെക്കൻഡിൽ 20 ജിഗാബൈറ്റ് വരെ ഉയർന്നേക്കാം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

ഇത് നടപ്പിലായാൻ രാജ്യത്ത് വൻ മുന്നേറ്റം നടത്താനാകും. ഇത് വരുന്നതോടെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും കേബിളുകളില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലുടനീളം ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി നടത്താനും ടവറുകളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് ടെക് വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞത്.

ഇന്ത്യയിലെ ആന്ധ്രയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലും പ്രൊജക്ട് താര യുടെ പൈലറ്റ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെബിന്റെ ഭാവിയെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ആവശ്യമായ വിപുലമായ, ഉയർന്ന നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ വിന്യാസത്തെ ഗണ്യമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വയർലെസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെലികോം കമ്പനികൾ, ഐ‌എസ്‌പികൾ, സർക്കാരുകൾ എന്നിവരുമായി അവരുടെ ടീം ചർച്ചയിലാണെന്ന് ഗൂഗിൾ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഫൈബർ കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഫലപ്രദമാണ്. വനങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ, റെയിൽ‌വേ ട്രാക്കുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഗൂഗിൾ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ് ബ്ലോഗിൽ പറയുന്നത്. വയർലെസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് 20 ജിബിപിഎസ് വരെ ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ ഡേറ്റ കൈമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്ലോഗിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ലിങ്കിന് 20 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഫൈബർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വിപുലീകരിക്കാനും കഴിയും.

വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി എത്തിക്കുന്നതിന് ചെലവ് കുറഞ്ഞതും വേഗത്തിൽ വിന്യസിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു മാർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യം. സെൽ‌ ടവറുകൾ‌, വൈഫൈ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ‌ തുടങ്ങി പ്രധാന ആക്സസ് പോയിന്റുകളുടെ കുറവുകൾ‌ പരഹിരിക്കുന്നതിന് പ്രൊജക്ട് താര ലിങ്കുകൾ‌ സഹായിക്കും.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ‘സ്റ്റേഷൻ’ പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ 415 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സൗജന്യ വൈ-ഫൈ നൽകി. രാജ്യത്തുടനീളം 4ജി കണക്റ്റിവിറ്റിയും വിലകുറഞ്ഞ ഡേറ്റാ താരിഫുകളും കാരണം അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് പദ്ധതി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Google In Talks With Jio, Airtel To Pilot High-Speed Internet Through Light Beams