36 സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു, ഇന്ത്യയിൽ ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കാൻ എയർടെൽ നീക്കം തുടങ്ങി

ഭാരതി എയർടെലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൺ‌വെബ് 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചു. 2022 പകുതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്. ഭാരതി ഗ്ലോബലിന്റെയും യുകെ സർക്കാരിന്റെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (ലിയോ) സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററായ വൺവെബ് വെള്ളിയാഴ്ച റഷ്യയിലെ വോസ്റ്റോക്നി കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാണ് 36 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിച്ചത്. പ്രധാന ആഗോള വിപണികളിൽ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണിത്.

ഇന്ത്യയിൽ 2022 പകുതിയോടെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് വഴി ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ മേധാവി സുനിൽ മിത്തൽ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയുമായും മറ്റ് അധികാരികളുമായും ചർച്ച നടത്തിവരികയാണെന്നും വൺവെബിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റ ഭാരതി എന്റർപ്രൈസസ് ചെയർമാൻ സുനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വൺ വെബിന്റെ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകില്ല. കാരണം മരുഭൂമികൾ, പർവതപ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും വൺവെബ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും മിത്തൽ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

യുകെ സർക്കാരും ഭാരതി ഗ്ലോബലും അടങ്ങുന്ന നിക്ഷേപകരുടെ കൺസോർഷ്യം ഏറ്റെടുത്ത ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയായ വൺവെബ് ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രാമീണ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് സുനിൽ മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമീണ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ, വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ വൺവെബിന്റെ ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടും. അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകും. പ്രതിരോധം പോലുള്ള നിർണായക മേഖലകൾക്കായി, യുകെയിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം ഞങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നു, കാരണം അവർക്ക് വളരെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യമാണെന്നും മിത്തൽ പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതികവിദ്യാ രംഗത്ത് താമസിയാതെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ്. അടുത്തിടെയാണ് എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഉടമയായ ഭാര്‍തി ലോകത്തെ ആദ്യ ലോ എര്‍ത് ഓര്‍ബിറ്റ് സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് സമൂഹമായി അറിയപ്പെടുന്ന വണ്‍വെബിന്റെ ഉടമസ്ഥരില്‍ ഒരാളായത്. വണ്‍വെബ് ഇന്ത്യയുടെ ഉള്‍മേഖലകളിലേക്കു പോലും ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ടെക്‌നോളജിയില്‍ സ്ഥിരമായി ഒന്നുമില്ല. പുരോഗമിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ നിരന്തരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരും. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ രീതിയില്‍ മാത്രമല്ല എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനാകുക. എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഉടമയായ ഭാര്‍തി ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ഉന്നംവയ്ക്കുന്നത് 2022ല്‍ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇതിന് വണ്‍വെബ് സാറ്റലൈറ്റ് കോണ്‍സ്റ്റലേഷന്റെയും ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പെയ്‌സ് ഏജന്‍സിയായ ഇസ്രോയുടെയും സഹായമാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉദ്യമത്തിന് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും അക്‌സസ് ടെര്‍മിനലുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാനാണ് ഇസ്രോയുടെ സഹായം ഭാര്‍തി തേടിയരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ ചെയര്‍മാനായ സുനില്‍ ഭാര്‍തി മിത്തല്‍ നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ബിസിനസുകാര്‍ ആഗോള തലത്തില്‍ പ്രാധാന്യമുള്ള ടെ്കനോളജി നിയന്ത്രിക്കുന്നവരില്‍ ഒരാളാകുന്ന കാഴ്ചയും ഇവിടെ കാണാം - വണ്‍വെബ് നിയന്ത്രിക്കുക ഭാര്‍തിയുടെ കീഴിലുളള കണ്‍സോര്‍ഷ്യമാണ്.

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ലോ എര്‍ത് ഓര്‍ബിറ്റ് അഥവാ ലിയോ സാറ്റലൈറ്റ് സമൂഹമാണ് വണ്‍വെബ്. ഇതില്‍ 648 സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. 1200 കിലോമീറ്റര്‍ ആള്‍ട്ടിട്യൂഡിലായിരിക്കും ഇവ കാണപ്പെടുകക. ലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും ഇതിന്റെ പരിധിയിലായിരിക്കുമെന്ന് മിത്തല്‍ പറഞ്ഞു. വണ്‍വെബ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ്, ഇസ്രോയുടെ സഹകരണത്തോടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് രാജ്യത്ത് ലാന്‍ഡിങ് അവകാശം ലഭിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യമെമ്പാടും ലാന്‍ഡിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വിതരണം തുടങ്ങുക. ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം സേവനദാതാവായ എയര്‍ടെല്ലിന്റെ ഉടമയായ ഭാര്‍തി വണ്‍വെബിന്റെ ഉടമസ്ഥത പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരുമായാണ്. ജപ്പാന്റെ സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്ന വണ്‍വെബ് പാപ്പരായി നിന്ന സമയത്താണ് ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാരും ഭാര്‍തിയും ചേര്‍ന്ന് അത് സ്വന്തമാക്കിയത്.

നേരത്തെ വണ്‍വെബ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേള്‍ഡ്‌വു (WorldVu) എന്നായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് ഒടുവിലാണ് തങ്ങള്‍ പാപ്പരായെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കമ്പനി വിക്ഷേപിച്ച 104 സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ട്. മൊത്തം 74 സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് പാപ്പരാകുന്നതിനു മുൻപ് കമ്പനി വിക്ഷേപിച്ചത്. ലണ്ടനാണ് ഇപ്പോള്‍ കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം. അവര്‍ക്ക് കാലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്‌ളോറിഡ്, വെര്‍ജിനിയ, ദുബായ്, സിംഗപ്പൂര്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഓഫിസുകളുണ്ട്. വണ്‍വെബ് ട്രയല്‍ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങുന്നത് അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം യൂറോപ്പിലായിരിക്കുമെന്ന് മിത്തല്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ പലഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഫൈബര്‍ കണക്ടിവിറ്റി, അഥവാ റേഡിയോ കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ്. രാജസ്ഥാന്‍ മരുഭൂമി, മധ്യപ്രദേശിലെ വനങ്ങള്‍, ആന്തമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപ് സമൂഹങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തില്‍ പെടും. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലടക്കം സാറ്റ്‌ലൈറ്റിലൂടെ ബ്രോഡ്ബന്‍ഡ് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും മിത്തല്‍ പറഞ്ഞു.

