ഇത് ഒടുക്കത്തിന്റെ തുടക്കമോ! ചൈനയിലെ ഈ നഗരം കണ്ടിട്ട് ഭയക്കണോ, ആനന്ദിക്കണോ?

നേരത്തെ വിളിച്ചുപറയുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങള്‍ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കു കയറിച്ചെല്ലുന്നു എന്നു കരുതുക. നിങ്ങള്‍ ഒന്നും ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ കഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന മേശപ്പുറത്തെത്തുന്നു! ചൈന ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മിച്ചുവരുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് നഗരമായ ക്ലൗഡ് വാലിയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. ഈ ഹോട്ടലിലെ വെയിറ്ററില്‍ നിന്നോ, കുക്കില്‍ നിന്നോ കോവിഡിന്റെ ചേട്ടനു പോലും പകരാനുമൊക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങള്‍ കഴിക്കാന്‍ വന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍, മറ്റു സർവീസുകൾ എല്ലാം നടത്തുന്നത് റോബോട്ടുകളാണ്! ഈ നഗരത്തില്‍ ഓഫിസുകളും, വീടുകളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളും, തനിയെ ഓടുന്ന കാറുകളും ഉണ്ട്. ലോകത്തെവിടെയും നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകള്‍ക്കു ശേഷം അതില്‍ പങ്കെടുത്ത ആളുകള്‍ പുറത്തേക്കു നീങ്ങുമ്പോള്‍ കസേരകള്‍ സ്ഥാനം തെറ്റിക്കിടക്കും. അവ നേരെയിടാന്‍ വേറെ ആളുകള്‍ വരണം. എന്നാല്‍, ക്ലൗഡ് വാലിയിലെ മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്ക് എഴുന്നേറ്റു പോകാം. ആരും കസേര നേരെയിടാന്‍ വരില്ല. വരേണ്ട. കാരണം കസേരകള്‍ തനിയെ അവ കിടക്കേണ്ടിടത്തേക്ക് മാറിക്കിടന്നോളും! എല്ലാം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റിലജന്‍സിന്റെ കളികളാണ്.

Courtesy of Lucian R and BIG

ക്ലൗഡ് വാലിയില്‍ എല്ലാം നടക്കുന്നത് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ കര്‍ശനക്കണ്ണുകള്‍ക്കു കീഴിലായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നല്ലതല്ലേ എന്നു കരുതിയെങ്കില്‍ തെറ്റി. ഈ സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പകരമായി നല്‍കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയാണ്. ക്ലൗഡ് വാലിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കില്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വകാര്യമായിരിക്കില്ല. ജോര്‍ജ് ഓര്‍വല്‍ തന്റെ 1984 നോവല്‍ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലായിടത്തും വല്ല്യേട്ടന്റെ കണ്ണുകളെത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട വിഭവം മേശയിലേക്ക് എത്തുന്നതില്‍ മാജിക് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ രീതികള്‍ വ്യക്തമായി പഠിച്ച ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അത്ര ആഴത്തില്‍ പഠിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ചെയ്യുക. ഈ പ്രദേശത്ത് ഓരോ ഇഞ്ചു ഭൂമിയിലും വല്ല്യേട്ടന്റെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചാണ് പുതിയ സിസ്റ്റം പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഭയാനകമത്രെ.

ഈ അത്യന്താധുനിക നഗരം ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മിച്ചുവരുന്നത് തെക്കുവടക്കന്‍ ചൈനയിലെ ചോങ്ക്വിങ് (Chongqing) പട്ടണത്തിലാണ്. ഡാനിഷ് ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ കമ്പനിയായ ബിഗ് (BIG), ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ടെര്‍മിനസ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഈ ടെക്‌നോളജീസമൃദ്ധമായ നഗരം വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അധികാരം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് കൈമാറാനാണ് ചൈന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞതോടെ പടിഞ്ഞാറന്‍ നിരീക്ഷകര്‍ അവിടെ താമസിക്കാന്‍ പോകുന്നവരുടെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലെ താമസക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ സെന്‍സറുകളും വൈഫൈയും പിടിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ വഴി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. കാലാവസ്ഥ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതി തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. അതിലൂടെ ക്ലൗഡ് വാലിയിലെ താമസക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നടത്താമെന്നാണ് ടെര്‍മിനസിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ വിക്ടര്‍ പറയുന്നത്.

ബിഗ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകരില്‍ ഒരാളായ ബജാര്‍കെ ഇങ്‌ഗെല്‍സിനും (Bjarke Ingels) തങ്ങള്‍ പണിതു വരുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലതു മാത്രമെ പറയാനുള്ളു. നിങ്ങള്‍ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നു കരുതുക. നിങ്ങള്‍ അവിടെയുള്ള ഒരു ബാറിലേക്ക് ആദ്യമായി കയറിച്ചെല്ലുകയാണെങ്കില്‍ പോലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിറിഞ്ഞാലെന്നവണ്ണം ബാറിലെ എടുത്തുകൊടുക്കലുകാരന്‍ മുന്നില്‍ വയ്ക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ അദ്ഭുതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തോടെയും, മുന്നറിവോടെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കല്‍ സാധ്യമാകുമ്പോള്‍ ഇത്തരം സുഗമമായ രീതികള്‍ സാധ്യമാകും. കാരണം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് ആളുകള്‍ വരുന്നത് തിരിച്ചറിയാനാകും. അത് വാതില്‍ തുറന്നു തരും. ചാവിയോ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡോ ഒന്നും വേണ്ട.

അപ്പോള്‍ എവിടെ നിന്നാണ് എഐ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിരമെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നത്? അവരുടെ വൈ–ഫൈ കണക്ടഡായിടിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്‍ നിന്നായിരിക്കും വിവരങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത്. പുതിയ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്‍പ് മാത്രമാണ് പുറത്തുവിട്ടതെങ്കിലും ഇതിന്റെ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഏകദേശം 1.3 കോടി ചതുരശ്ര അടി അഥവാ 200 ബെയ്‌സ്‌ബോള്‍ ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും പുതിയ നഗരം.

സൂര്യപ്രകാശം വീടുകള്‍ക്കു മേല്‍ പതിയുമ്പോള്‍ ബെഡ് റൂമിന്റെ ജനാലകളുടെ സുതാര്യത വര്‍ധിക്കുകയും സൂര്യ പ്രകാശം കണ്ണുകളില്‍ വീഴ്ത്തി അവരുടെ ഉറക്കച്ചടവ് മാറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ടെര്‍മിനസ് പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മുറി പ്രകാശമാനമാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര്യസ്ഥനായ എഐ നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. (വീട്ടുകാര്യസ്ഥന്‍ എഐക്ക് ഒരു പേരുമുണ്ട്-ടൈറ്റന്‍.) ഭക്ഷണം നല്‍കിയ ശേഷം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം എടുത്തു തരും. അതിനു ശേഷം ബാക്കി ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റും നല്‍കും. ഈ നഗരത്തിന്റെ പണി ഏകദേശം മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഗരങ്ങള്‍ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമായി ഡേറ്റ ശേഖരിച്ച് ടെക്‌നോളജിയെ ഉണര്‍ത്തി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ട്രാഫിക് ജാമുകള്‍ മുതല്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വരെയുള്ള പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണാമെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. മഹാമാരിക്കിടയിലും ചൈന 500ലേറെ സ്മാര്‍ട് സിറ്റികള്‍ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വിവരം.

എന്നാല്‍, ഈ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതോടെ പല പടിഞ്ഞാറന്‍ നിരീക്ഷകരും ഇതിനെ 1984 നോവലിലെ സ്ഥിതിയോടാണ് ഉപമിച്ചത്. വെര്‍ച്വല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്ത ഫിലിപ്പേ മൊണ്ടേറിയോ ആണ് ജോര്‍ജ് ഓര്‍വെലിലന്റെ നോവലില്‍ കണ്ടതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം വരിക എന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്ത ഗോണ്‍സാലോ പെരെസ് പരെഡേസ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അല്‍പം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതു തന്നെയല്ലെ എന്നാണ്. ബ്രിട്ടിഷ് അഡ്വക്കസി ഗ്രൂപ്പായ പ്രൈവസി ഇന്റര്‍നാഷണലിന്റെ മുതിര്‍ന്ന ഗവേഷകയായ ഇവാ ബ്ലം-ഡുമോണ്‍ടെറ്റ് പറയുന്നത് ഇത്തരം സ്മാര്‍ട് സിറ്റികള്‍ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇതിനെതിരെ കമ്പനികളും രാജ്യങ്ങളും വേണ്ടത്ര നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച് ഡേറ്റാ ശേഖരണത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇവാ പറയുന്നത്. ഈ നഗരത്തില്‍ വസിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തയാള്‍ക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നും അവര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ശേഖരിക്കാവുന്ന ഡേറ്റയുടെ പരിധി സർക്കാരുകള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ അപകടകരമാണെന്നാണ് ഇവ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, ഭക്ഷണശാലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ റോബോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളില്‍ 20ലേറെ തരം റോബോട്ടുകളാണ് ജോലിയെടുക്കുന്നത്-വെയിറ്ററുടെ ജോലി, പാചകം, ഭക്ഷണമെത്തിച്ചുകൊടുക്കല്‍, കാപ്പിയുണ്ടാക്കല്‍ തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി റോബോട്ടുകളുണ്ടത്രെ.

