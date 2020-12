ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് ആമസോണുമായി എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരുന്ന കരാര്‍ ലംഘിച്ച് റിലയന്‍സ് മേധാവി മുകേഷ് അംബനിക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം ഇന്ത്യയിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും നടക്കുകയാണ്. സിംഗപ്പൂര്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആര്‍ബിട്രേറ്റര്‍ ആമസോണിന് അനുകൂലമായ വിധി നല്‍കിയെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയില്‍ വിലപ്പോകില്ലെന്ന വാദമായിരുന്നു ഉയര്‍ന്നു കേട്ടത്. എന്നാലിപ്പോള്‍, തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയായ ആമസോണിനെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്നു പറഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്ന കേസ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതാണ് ആമസോണിന് പുതിയ വിജയമായിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡ്‌സ്ട്രീസുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയില്‍ ആമസോണ്‍ ഇടപെടുന്നു എന്നും അവരെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ് കേസ് നല്‍കിയിരുന്നത്. തങ്ങള്‍ 3.4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന് റിലയന്‍സുമായി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവര്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്.

ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, അതിനു മുൻപ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുമായി 2019ല്‍ ഒപ്പുവച്ച കരാറിന്റെ ലംഘനമാണിതെന്നാണ് ആമസോണ്‍ വാദിച്ചു വന്നത്. ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരാതി കോടതി തള്ളുകയാണെന്നും, എന്നാല്‍ അധികാരികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആമസോണിന് തങ്ങളുടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് മുക്താ ഗുപ്ത വിധിച്ചത്. ആമസോണ്‍ വിധിയെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിച്ചില്ല. എന്നാല്‍, തങ്ങള്‍ റിവ്യൂ പെറ്റിഷന്‍ നല്‍കിയേക്കുമെന്നാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ് സ്വന്തമാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പലചരക്കു വ്യാപാരത്തിലെ പ്രധാനിയാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലാണ് അംബാനിയും ആമസോണ്‍ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസും അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ യുദ്ധം എന്നാണ് ചിലര്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇത് ഏതു രീതിയിലെങ്കിലും അംബാനി വിജയിച്ചിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഗൂഗിളിന്റെയും ഫെസ്ബുക്കിന്റെയും വാദത്തില്‍ കഴമ്പില്ലെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ

ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും കാണിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പണം വാങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകാന്‍ പോകുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. ഇതിനെതിരെ ഇരു കമ്പനികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ കോമ്പറ്റീഷന്‍ ആന്‍ഡ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ അഥവാ എസിസിസി റോഡ് സിംസ് പറയുന്നത് കമ്പനികളുടെ വാദത്തില്‍ കഴമ്പില്ലെന്നാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച കരടു നിയമാവലിക്കെതിരെ ഗൂഗിള്‍ രംഗത്തു വന്നത് തന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും സിംസ് പറഞ്ഞു. തങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോഡ് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും, പ്രത്യേകിച്ചും ഗൂഗിളിന്റെ അല്‍ഗോറിതത്തില്‍ വരുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും അറിയിച്ചിരിക്കണമെന്ന ഭാഗം പ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറഞ്ഞത്. അവര്‍ക്ക് അതില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് തങ്ങള്‍ കരുതിയത്. എന്നാല്‍ അവരിപ്പോഴും അതേപ്പറ്റി പരാതി ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും സിംസ് പറയുന്നു.

ഗൂഗിളോ, ഫെയസ്ബുക്കോ ഇല്ലെങ്കില്‍ വാര്‍ത്ത വായിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കു പോകുമെന്നാണ് തങ്ങള്‍ അനുമാനിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇതേ വാര്‍ത്തകള്‍ തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ കാണിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പണം നല്‍കണമെന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ചിറകിന്‍ കീഴിലൊതുക്കി പറക്കുന്ന ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും വന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ശക്തികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഉല്‍കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ വാദം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ നീക്കമാണിത്. ഇതു വിജയം കാണുമോ എന്ന കാര്യം കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍, വിജയിച്ചാല്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇത് ഏറ്റുപിടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

∙ ചില ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കുറച്ചു പണം തിരിച്ചു നല്‍കുമെന്ന് ഗൂഗിള്‍

ഗൂഗിള്‍ വണ്‍ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ ചില ഐഒഎസ്, ഐപാഡ് ഒഎസ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് കുറച്ചു പണം തിരിച്ചു നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍. ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോസില്‍ കടന്നു കൂടിയ ഒരു ബഗ്, ഫോട്ടോകളും വിഡിയോകളും എണ്ണുന്നതില്‍ പിഴവുവരുത്തി എന്നാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ പണം നല്‍കി സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങിയവരുടെ പോലും സ്ഥലം തീര്‍ന്നു എന്ന സന്ദേശം എഴുതി കാണിച്ചു. ബഗ് ഇപ്പോള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും പണം മുടക്കി സംഭരണശേഷി വാങ്ങിയവര്‍ക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയാതെ പോയതിനാല്‍ കുറച്ച് പണം തങ്ങള്‍ തിരിച്ചു നല്‍കുമെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്‍ഡ്രോയിഡില്‍ ഈ പ്രശ്‌നം ഉദിച്ചില്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ 'ഡല്‍ഹിയുടെ ഇലേണിങ് പാഠ്യപദ്ധതി വിദേശീയര്‍ വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു'

ഡല്‍ഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കായി നിർമിച്ച് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഇട്ടിട്ടുള്ള പാഠ്യഭാഗങ്ങള്‍ ഏകദേശം 20 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പഠിതാക്കള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടന്ന് ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകള്‍ ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, ജര്‍മനി, സിംഗപ്പൂര്‍, ന്യൂസീലൻഡ്, കാനഡ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, മലേഷ്യ, നേപ്പാള്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നന്നുള്ളവര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനം പകരുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും കൂടിയായ സിസോദിയ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ കോവിഡ്-19 മൂലം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡല്‍ഹി സർക്കാർ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ ഒരു പദ്ധതി തയാറാക്കുകയും ക്ലാസുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ അധ്യാപകര്‍ 11, 12 ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള ക്ലാസുകള്‍ തുടങ്ങി. പിന്നെ, കെജി മുതല്‍ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുളള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഓരോ വിഷയത്തിനുമുള്ള വര്‍ക് ഷീറ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ക്ലാസുകളുടെ വിജയം മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ക്ലാസുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതിന് ദേശീയ തലത്തില്‍ മാത്രമല്ല അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ പോലും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുകയാണെന്ന് സിസോദിയ അവകാശപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊപ്പം സുപ്രധാനമായ പല സന്ദേശങ്ങളും കുട്ടികളിലെത്തിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നിയക്കാനുതകുന്നവ, സാമുദായിക സൗഹാര്‍ദ്ദം, പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ക്ലാസുകള്‍. ഇവയെല്ലാം ആഗോള തലത്തല്‍ തന്നെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സിസോദിയ പറയുന്നത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ 500 ഗ്രാമീണ ബിസിനസുകാരികള്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കും

ഷീറോസ് (Sheroes) സംഘടനയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഗൂഗിള്‍ ഇന്ത്യ, രാജ്യത്തെ 500 ഗ്രാമീണ സ്ത്രീ ബിസിനസുകാര്‍ക്ക് വിവിധ സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ നല്‍കും. അവര്‍ക്ക് വിദഗ്ധരുടെ സഹായങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനും, ഉപദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ സഹായകമാകാനാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഉദ്ദേശം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാഥി (Internet Saathi) നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ പത്ത് ഗ്രാമീണ ബിസിനസുകാരികള്‍ക്ക് സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ് തുടക്കംകുറിച്ചത്.

∙ കോവിഡ്: ആമസോണ്‍ ന്യൂ ജേഴ്‌സിയിലെ വെയര്‍ഹൗസ് പൂട്ടി

ന്യൂ ജേഴ്‌സിയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ആമസോണ്‍ അവിടെയുള്ള തങ്ങളുടെ വെയര്‍ഹൗസ് താത്കാലികമായി പൂട്ടി.

∙ മിട്രോണ്‍ ആപ്പും സീ മ്യൂസിക്കുമായി കരാറിലെത്തി

മിട്രോണ്‍ (Mitron) ആപ്പും സീ മ്യൂസിക്കുമായി സഹകരണ കരാറില്‍ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപ്രകാരം ഇനി മിട്രോണ്‍ ആപ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സീ മ്യൂസിക്കിന്റെ പാട്ടു ശേഖരം മുഴുവന്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ഇരു കമ്പനികളും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: In Battle With Future Group, A Win In Court Today For Amazon