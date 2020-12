രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ക്രിസ്മസിന് വൻ ഓഫർ വിൽപന നടക്കുന്നു. ഡിസംബർ 26 മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിലിൽ തോംസൺ കമ്പനിയുടെ സ്മാർട് ടിവികൾക്ക് വലിയ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഓഫർ വിൽപനയിൽ തോംസണിന്റെ 24 ഇഞ്ച് ടിവി 7,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം.

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ സ്മാർട് ടിവികൾക്ക് വൻ കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഇപ്പോഴും നൽകുന്നുണ്ട്. തോംസൺ കമ്പനി എല്ലാ ശ്രേണിയിലെയും ടിവികൾക്ക് കിഴിവുകൾ നൽകുന്നു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സെയിലിൽ ടിവി മോഡൽ നമ്പർ ടിഎം 2490 24 ഇഞ്ച് എൽഇഡി ടിവി 7,999 വാങ്ങാം. അതേസമയം, 32 ഇഞ്ചിലുള്ള ടിഎം 3290 മോഡലിന് കേവലം 11,499 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാം.

ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ഈ വിൽപനയിൽ, തോംസൺ പാത്ത് സീരീസിൽ 32 ഇഞ്ച് ടിവി മോഡൽ PATH0011 12,999 രൂപയ്ക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, PATH 0011BL കേവലം 13,499 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാം. പാത്ത് സീരീസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോംസണിന്റെ 40 ഇഞ്ച് ടിവി 17,499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. തോംസണിന്റെ 43 ഇഞ്ച് ടിവി PATH0009 21,999 രൂപയ്ക്കുമാണ് വിൽക്കുന്നത്.

തോംസണിന്റെ തന്നെ 50 ഇഞ്ച് ടിവി മോഡലായ PATH1010 പാത്ത് സീരീസിൽ 28,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. മറ്റൊരു മോഡൽ, OATHPRO1212 സീരീസിലെ 50 ഇഞ്ച് ടിവി 30,999 രൂപയ്ക്കാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PATH സീരീസിൽ 55 ഇഞ്ച് PATH5050 കേവലം 34,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. OATHPRO 0101 സീരീസിൽ 55 ഇഞ്ച് ടിവി 37,499 രൂപക്കും OATHPRO2020 മോഡലിലെ 65 ഇഞ്ച് ടിവി 49,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. OATHPRO2121 മോഡലിലെ 75 ഇഞ്ച് ടിവിയുടെ വില 99,999 രൂപയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓഫറുകളും ഫ്ലിപ്കാർട് നൽകുന്നുണ്ട്.

സൂപ്പർ പ്ലാസ്ട്രോണിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഈ വർഷം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു. ഇത് ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏക ബ്രാൻഡ് നിർമാതാവാണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്ട്രോണിക്സ്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ തോംസൺ 32 മുതൽ 55 ഇഞ്ച് വരെ പാത്ത് സീരീസ് സ്മാർട് ടിവികൾ പുറത്തിറക്കി, ഈ മോഡലുകൾ പൂർണമായും വികസിപ്പിക്കുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നും തോംസൺ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Bringing in more cheer on Christmas, Thomson TV offers