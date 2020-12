കമ്പനി നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന സമയത്ത് വാഹന നിർമാണ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയെ വി‍ൽക്കാൻ ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്കിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക്. ആപ്പിളും തങ്ങളുടെ സെല്‍ഫ്‌ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ 2024ല്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്ന വാർത്ത വന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലൊണ് മസ്കിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ കാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകൾ ടെസ്‌ല കാറുകളിലുണ്ടെന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. ആപ്പിൾ കാറുകളുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന മോണോസെൽ ബാറ്ററിയെയും അദ്ദേഹം ടെസ്‌ലയുമായി ഉപമിച്ചു.



സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ മസ്‌ക്, ആപ്പിളിന്റെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ട്വീറ്റിന് മറുപടി നൽകിയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ആപ്പിളിന്റെ കാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഫീച്ചറുകൾ ടെസ്‌ല ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ട്വീറ്റിലൂടെ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ ടെസ്‌ലയെ വിൽക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയപ്പോൾ ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും മസ്ക് പറഞ്ഞു.



മോഡൽ 3 കാറുകൾ സമയത്തിന് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാതെ, പ്രതിസന്ധിയിലായ ദിവസങ്ങളിൽ, ടെസ്‌ലയെ ആപ്പിളിന് വിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടിം കുക്കിനെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരാൻ കുക്ക് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആപ്പിൾ വിസമ്മതിച്ചു.



2017 ലും 2018 ലും മോഡൽ 3 സെഡാന്റെ നിർമാണത്തിൽ ടെസ്‌ല ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നെവാഡയിലെ ബാറ്ററി ഫാക്ടറിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം കമ്പനി ‘പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽ’ ആണെന്ന് മസ്ക് നിക്ഷേപകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും, ടെസ്‌ല മുന്നോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലുമായി.



English Summary: Elon Musk says he tried to sell Tesla to Apple, Tim Cook refused to meet