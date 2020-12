അമേരിക്കക്കെതിരെ നടന്നത് 'ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ' ആക്രമണം, പിന്നിൽ ചൈനയെന്ന് ട്രംപ്, 200 ഇരകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല പ്രധാന സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്കു നേരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ സൈബര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ആര്‍ക്കെല്ലാമാണ് പ്രശ്‌നം സംഭവിച്ചതെന്നതിന്റെ കണക്കുകള്‍ പുറത്തു വരുന്നതേയുള്ളു. എന്തായാലും അമേരിക്കന്‍ ട്രഷറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ നിരവധി ഇമെയിലുകള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സെനറ്റര്‍ റോണ്‍ വൈഡന്റെ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല സുപ്രധാന അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഏജന്‍സികള്‍ക്കു നേരെയും ഈ ചാരപ്രവര്‍ത്തന ആക്രണം നടന്നിരിക്കും എന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ട്രഷറിക്കു നേരെ നടന്നിരിക്കുന്ന ആക്രണം വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് റോണിന്റെ ഓഫിസ് പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍, മൊത്തം ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്ററായ റോണ്‍ പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ഈ വിവരം നല്‍കിയത് എന്നാണ്. അമേരിക്കയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രഷറിയുടെ, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ ഓഫിസസ് വിഭാഗത്തിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. എന്നാല്‍, എന്താണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഇനിയും അറിയില്ല. എന്നാല്‍ ടാക്‌സ് നല്‍കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി എന്നതിന് ഒരു തെളിവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു. നേരത്തെ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി കാര്യമായ പ്രശ്‌നം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിനു വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോള്‍ റോണിന്റെ ഓഫിസില്‍ നിന്നു പുറത്തു വരുന്നത്.

∙ റഷ്യന്‍ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ 200 ഇരകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

കുറഞ്ഞത് 200 സർക്കാർ ഓഫിസുകളും, സ്വകാര്യ കമ്പനികളും അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു നേരെ റഷ്യക്കാരുടേത് എന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളെ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കാം. ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് എന്ന സോഫ്‌റ്‌വെയറില്‍ മാല്‍വെയര്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചായിരുന്നു ആക്രണം. സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സിന്റെ 18,000 ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കെങ്കിലും ആക്രമണോദ്ദേശമുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് നല്‍കിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍, ഹാക്കിങ് നടന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണം തീരെ ചെറുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. റെക്കോഡഡ് ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷാ കമ്പനി ഇതില്‍ 198 ഇരകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ സംഖ്യ 200 ആയി ഉയര്‍ന്നുവെന്നും പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ അന്വേഷണം നടത്തിയവര്‍ ആരും ഇരകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഈ ഹാക്കിങ് നടത്തിയത് എന്ന കാര്യവും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. പ്രശ്‌നം ബാധിച്ച തങ്ങളുടെ കക്ഷികളുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് അറിയിച്ചു.

∙ റഷ്യയല്ല ചൈനയാണെന്ന് ട്രംപ്

അതേസമയം, ഈ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയത് റഷ്യയല്ല ചൈനയാണെന്നു പറഞ്ഞ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തി. അതില്‍ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, റഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് 'ലോക ചരിത്രത്തലെ ഏറ്റവും വലിയ' സൈബര്‍ കടന്നു കയറ്റമാണ് എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റ് ഇന്റലിജന്‍സ് കമ്മറ്റിയുടെ മേധാവി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോ പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ 40 കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ആപ്പിള്‍ കാര്‍ 2024ല്‍?

ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ആപ്പിള്‍ കമ്പനി തങ്ങളുടെ സെല്‍ഫ്‌ഡ്രൈവിങ് കാര്‍ 2024ല്‍ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. സെല്‍ഫ്‌ഡ്രൈവിങ് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് അവയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില പുരോഗതി തങ്ങളുടെ വാഹനത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ കാര്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ 2014 മുതലെങ്കിലും പുറത്തു വരുന്നതാണ്. പ്രൊജക്ട് ടൈറ്റന്‍ എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ഇടയ്ക്കു വച്ച് ഇതു നിർത്തിപ്പോയി എന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ കേട്ടിരുന്നു എങ്കിലും കമ്പനി പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ കാര്‍ പദ്ധതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വന്ന 190 ആളുകളെയാണ് 2019ല്‍ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടത്. പക്ഷേ, അതിനു ശേഷം പുതിയ എന്തൊ കണ്ടെത്തല്‍ കമ്പനി നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു വേണം ഇപ്പോള്‍ കരുതാന്‍. പുതിയ ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനായത് ആകാം ആപ്പിളിന് പുത്തനുണര്‍വ് പകര്‍ന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാന്‍ ആപ്പിള്‍ വിസമ്മതിച്ചു. ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ലയുടെ വിജയവും ആപ്പിളിന് പ്രചോദനം നല്‍കിയിരിക്കാമെന്നും പറയുന്നു.

∙ പുതിയ ഡിസ്‌പ്ലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി സാംസങ്

മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിർമിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ട. എന്തായാലും മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലെകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ മുന്‍പന്തിയല്‍ എപ്പോഴും ഉള്ള കമ്പനിയാണ് സാംസംങ്. ആപ്പിളും മറ്റു മികച്ച കമ്പനികളും തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട ഡിസ്‌പ്ലെയുടെ വലിയൊരു പങ്കും അവരില്‍ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. സാംസങ് ഡിസ്‌പ്ലെ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ പുതിയൊരു മാറ്റവുമായി എത്തുകയാണ് ജനുവരി 6ന്. ദി ഫസ്റ്റ് ലുക് 2021 എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയായിരിക്കും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുക. പുതിയ എല്‍ഇഡികള്‍ക്കും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാകത്തിനുള്ളതായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി ബഡ്‌സ് പ്രോയിലും സ്‌പേഷ്യല്‍ ഓഡിയോ

താമസിയാതെ പുറത്തിറക്കാന്‍ ഇരിക്കുന്ന സാംസങ്ങിന്റെ ഗ്യാലക്‌സി ബഡ്‌സ് പ്രോയില്‍ ആപ്പിള്‍ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഫീച്ചറായ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ 3ഡി ഓഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. ഗ്യാലക്‌സി എസ്21 സീരിസിനൊപ്പം 2021 ജനുവരിയിലായിരിക്കും ഇവയും പുറത്തിറക്കുക. സ്മാര്‍ട് ഫോണിലും ടാബിലും മറ്റും കണ്ടെന്റ് വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച ശബ്ദ അനുഭവം പകരാന്‍ ഇതിനു കെല്‍പ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

∙ ഒപ്പോ 5ജി ഇനവേഷന്‍ ലാബ് ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങി

ചൈനയ്ക്കു വെളിയില്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യ 5ജി ലാബ് ഒപ്പോ കമ്പനി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിലായിരിക്കും അത്. ഇതു കൂടാതെ മൂന്നു പുതിയ ലാബുകള്‍ കൂടെ ഹൈദരാബാദില്‍ തുടങ്ങുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണശാലകളില്‍, ക്യാമറ, ബാറ്ററി, ഫോണുകളുടെ മൊത്തം പ്രകടനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളായിരിക്കും നടത്തുക. തങ്ങളുടെ 5ജി ലാബില്‍ ഇന്ത്യയുടെ 5ജി പുരോഗതിയ്ക്കൊപ്പം പോകാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും നടത്തുക എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

∙ ഷഓമി എംഐ11 അവതരണം ഉടന്‍

തങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ സീരിസ് എംഐ11 ഡിസംബര്‍ 28ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഷഓമി അറിയിച്ചു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888 പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോണ്‍. പുതിയ സീരിസില്‍ എംഐ11, എംഐ11 പ്രോ, എംഐ11 അള്‍ട്രാ എന്നി മൂന്നു മോഡലുകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. എംഐ11നില്‍ സാംസങ്ങിന്റെ 108എംപി ക്യാമറ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

