'അദൃശ്യ ആക്രമണത്തിൽ' തളർന്ന് അമേരിക്ക, എന്തെല്ലാം തകർത്തെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാതെ അധികൃതർ!

രാജ്യത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായി നടത്തിയ സൈബര്‍ ചാരവൃത്തി ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിനും സ്റ്റേറ്റുകള്‍ക്കും ഏറ്റു തുടങ്ങിയതായി അമേരിക്കയുടെ സൈബര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഏജന്‍സി (സിഐഎസ്എ) അറിയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാകയാല്‍ കൃത്യമായി എന്തു സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അവര്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഈ മാസം ആദ്യമാണ് പുറത്തുവന്നത്. അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ആക്രമണകാരികള്‍ വ്യാപകമായി നുഴഞ്ഞുകയറിയത്.

ഇതിന്റെ ആഘാതം ബിസിനസ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളെ മുഴുവന്‍, ഫെഡറല്‍, സ്റ്റേറ്റ്സ്, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങള്‍ എന്നിവയെയും, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്ന കമ്പനികളെയും, പല വമ്പന്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സിഐഎസ്എ പറയുന്നത്. അവര്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സ്റ്റേറ്റുകളെയും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളെയും ബാധിച്ച വിവരം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നതില്‍ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുവരുന്നതെയുള്ളു എന്നാണ്. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിന്റെ ചില വിഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് ആക്രമണം നേരിട്ട കാര്യം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്- അമേരിക്കന്‍ ട്രഷറി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, കൊമേഴ്‌സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് എനര്‍ജി എന്നിവ തങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി സമ്മതിച്ചു.

സ്റ്റേറ്റ്, പ്രാദേശിക സർക്കാരുകള്‍ക്ക് ഏറ്റ ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. റോയിട്ടേഴ്‌സ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം അരിസോണാ സ്‌റ്റേറ്റിന് ആക്രമണം ഏറ്റിട്ടുണ്ടാകാം. വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലേക്ക് വ്യാപകമായ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമായിരിക്കാം നടന്നിരിക്കുക. സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബര്‍ ആക്രമണമായിരിക്കാം ഇതെന്നു കരുതുന്നു. റഷ്യയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് അമേരിക്കയില്‍ തന്നെ പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍, ആക്രമണവുമായി തങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാട്.

∙ നിങ്ങളുടെ തുണികള്‍ക്കുള്ള സാനിറ്റൈസര്‍ എല്‍ജി അവതരിപ്പിച്ചു; വില 1,60,000 രൂപ 'മാത്രം'

അതിവൃത്തി ഇപ്പോള്‍ പലരുടെയും ജീവിത ചര്യയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പലര്‍ക്കും വീടുകളും ഓഫിസ് ഇടങ്ങളും എത്ര സാനിട്ടൈസ് ചെയ്താലും മതിവരുന്നില്ല. പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടു വരുന്ന തുണികളും മറ്റും ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ അലക്കിയെടുത്താല്‍ മതിയാകും. എന്നാല്‍, ചില വിലപിടിപ്പുള്ള തുണിത്തരങ്ങള്‍ പല തവണ ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ അലക്കിയാല്‍ അവയുടെ പകിട്ടു പോകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കായി എല്‍ജി ഒരു പുതിയ സാനിട്ടൈസര്‍ ഇറക്കി- എല്‍ജി സ്റ്റൈലര്‍ (LG Styler). സ്റ്റീം ചെയ്തും, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തും, മണം കളഞ്ഞും തുണികള്‍ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഉപകരണമാണിത്. ലോലമായ മെറ്റീരിയല്‍ ഉപയോഗിച്ചു നിര്‍മിക്കുന്ന തുണികള്‍ക്ക് ഇത് കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. തങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രൂസ്റ്റീം ടെക്‌നോളജിക്ക് 99.9 ശതമാനം വൈറസുകളെയും ബാക്ടീരിയകളെയും, അലര്‍ജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടു. എല്‍ജി 1,60,000 രൂപ വിലയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണം താമസിയാതെ വിതരണത്തിനെത്തും.

∙ പ്രവര്‍ത്തനം

സ്‌റ്റൈലറിനുള്ളില്‍ തുണികള്‍ വയ്ക്കുക. തുടര്‍ന്ന് തുണികള്‍ ഏതു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നു എന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക- ഉദാഹരണത്തിന് കോട്ടണ്‍, ലിനന്‍, കമ്പിളി, സില്‍ക്ക്, റയോണ്‍, പോളിയെസ്റ്റര്‍, നൈലോണ്‍, ഡെനിം എന്നിങ്ങനെ ഏതാണ് എന്ന് പറയുക. എത്ര തവണ ഇവ വൃത്തിയാക്കണം എന്നുള്ളതിന്, റിഫ്രഷ്, സാനിട്ടൈസ്, ജെന്റില്‍ ഡ്രൈ എന്നീ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍ 20 മുതല്‍ 150 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാനിട്ടൈസര്‍ മറ്റൊരു ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ സാംസങും വിപണിയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയര്‍ഡ്രെസര്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അതിന് 110,000 രൂപയായിരിക്കും വില.

∙ ഫെയ്സ്ബുക് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രശസ്ത ഷെഫിന്റെ അക്കൗണ്ട് നീക്കംചെയതത് എന്തിന്?

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ കുക്കിങ് ഷോകളില്‍ ജഡ്ജായി പോലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രശസ്ത ഷെഫ് പീറ്റര്‍ എവന്‍സിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാല്‍, ഫെയസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ തന്നെയുള്ള ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള 278,000 ഫോളോവര്‍മാരോടാണ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ട് നീക്കംചെയത് കാര്യം അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രധാന ഷെഫുകളില്‍ ഒരാളാണെങ്കിലും, രാജ്യത്ത് കോവിഡ്-19നെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനികളില്‍ ഒരാളും പീറ്റര്‍ ആണെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നീക്കംചെയ്യാന്‍ കാരണമായത്. കോവിഡ്-19 ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്നും ആരും ടെസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ പോകരുതെന്നും, ആരും വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നുമെല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 10 ലക്ഷത്തിലേറെ ഫോളോവര്‍മാരുള്ള അക്കൗണ്ട് നീക്കാനുള്ള കാരണമത്രെ. കോവിഡ്-19നെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക് ഒരു പ്രസ്താവനിയില്‍ പറഞ്ഞു.

∙ ആരോഗ്യ-ഫിറ്റ്‌നസ് ഫെസ്റ്റുമായി ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യ

ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഹെല്‍ത് ആന്‍ഡ് ഫിറ്റ്‌നസ് ഫെസ്റ്റ് ഡിസംബര്‍ 24ന് തുടങ്ങി. ഇത് ജനുവരി 2 വരെ തുടരും. ഫിറ്റ്‌നസ് ഉപകരണങ്ങള്‍, സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍, ഫിറ്റ്‌നസ് ബാന്‍ഡുകള്‍, വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ഹെഡ്‌ഫോണുകള്‍ തുടങ്ങി പല ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും വിലക്കുറവുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആമസോണ്‍ പറയുന്നു. ജെബിഎല്‍, ബോട്ട്, ഷഓമി, ഗാര്‍മിന്‍, ഓണര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട് വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇതാ ചില ഡീലുകള്‍:

ഗാര്‍മിന്‍ വിവോയാക്ടീവ് 3ജിപിഎസ് സ്മാര്‍ട് വാച്ച് – 22,990 രൂപ

എംഐ സ്മാര്‍ട് ബാന്‍ഡ് 5 - 2,499 രൂപ

അമസ്ഫിറ്റ് ബിപ് യു സ്മാര്‍ട് വാച്ച് - 3,999 രൂപ

ബോട്ട് എയര്‍ഡോപ്‌സ് 281 ബ്ലൂടൂത് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് - 1,999 രൂപ.

∙ ഇമെയില്‍, കലണ്ടര്‍ സര്‍വീസുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സൂം

പല കമ്പനികളും കടുത്ത തളര്‍ച്ച നേരിട്ട വര്‍ഷമായിരുന്നു 2020. എന്നാല്‍, കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് ഞൊടിയിടയില്‍ വിഡിയോ കോളിങ്ങിന്റെ പര്യായമായി എടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു സൂം കമ്പനി. അവര്‍ അടുത്തതായി കമ്പനികള്‍ക്കുള്ള ഇമെയില്‍, കലണ്ടര്‍ സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫിസ് 365, ഗൂഗിള്‍ ജി സ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയവയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം സൂമിന്റെ വികസനം.

∙ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് മേധാവിക്ക് ഈ വര്‍ഷം കിട്ടിയത് 616 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള ഓഹരി!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൊന്നായ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റെ മേധാവി റീഡ് ഹെയ്‌സറ്റിങ്‌സിന് വര്‍ഷാന്ത്യത്തിലും 225 ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള ഓഹരികള്‍ ലഭിച്ചു. ഇതോടെ 2020യില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തം 616 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള ഓഹരികള്‍ സ്വന്തമായി.

English Summary: US agencies, companies secure networks after hack, extent of damage unclear