62 ശതമാനം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും സാമ്പത്തികമെന്ന് പൊലീസ്

ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സൈബർ കുറ്റകൃത്യ പരാതികളിൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടിയതായും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

പരാതികളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പ്രധാനമായും ഓൺലൈൻ വഴി ഉപദ്രവിക്കൽ, 14 ശതമാനം ഹാക്കിങ്, ഡേറ്റാ മോഷണം തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വിവിധ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരാതികളിൽ പ്രധാനം ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളാണ്. ഇത് മൊത്തം 62 ശതമാനത്തോളം വരുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഡൽഹി പൊലീസിന് ലഭിച്ച പരാതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ, വ്യക്തികളുടെ വിഡിയോകൾ മോർഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ പലമടങ്ങ് വർധിച്ചുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ടെക് സപ്പോർട്ട്, ഇമിഗ്രേഷൻ, ഐആർ‌എസ് കോൾ സെന്റർ എന്നിവയുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

സൈബർ ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 125 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകൾ വിദേശ പൗരന്മാരെ വഞ്ചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. മോതി നഗർ, രാജൗരി ഗാർഡൻ, പീരഗരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം അഞ്ച് വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകൾ ഡൽഹി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉടമകളും മാനേജർമാരും ഉൾപ്പെടെ 125 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



വ്യാജ കോൾ സെന്ററുകൾ പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആപ്പിൾ, എച്ച്പി, എടി ആൻഡ് ടി തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത ടെക് കമ്പനികളുടെ പേരിലാണ് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്.



English Summary: 62 per cent of cybercrime complaints in 2020 linked to financial frauds