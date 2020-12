ജിയോക്ക് വൻ നഷ്ടം, 1,338 ടവറുകൾ തകർത്തു, കർഷകരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോക്കെതിരായ കർഷകരുടെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ടവറുകളും ഫൈബർ കേബിളുകളും തകർത്തതിനാൽ ജിയോക്ക് വൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെലികോം കമ്പനികളെ ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 1,338 ജിയോ ടവറുകൾ തകർത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ടെലികോം സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഡിസംബർ 25 ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കർഷകരോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തള്ളി ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രതിഷേധം പോലെ സംസ്ഥാനത്തും സമാധാനം നിലനിർത്തണമെന്ന് പഞ്ചാബ് സി‌എം‌ഒ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കാണ്. ഈ സമയം മൊത്തം 700 ജിയോ ടവറുകൾ നിശ്ചലമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ 1,235 ടവറുകളാണ് ( മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിന് മുൻപ് 700) തകർത്തത്. എന്നാൽ, ഇതിൽ 400 ടവറുകൾ പിന്നീട് ശരിയാക്കി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 1,338 ജിയോ ടവറുകൾ തകർത്തുവെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ടെലികോം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തരുതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരോട് അമരീന്ദർ സിങ് നടത്തിയ അഭ്യർഥന പുതിയ ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായാണ് തോന്നുന്നത്. 150 ലധികം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സൈറ്റുകളാണ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ആക്രമണം ടെലികോം സേവനങ്ങളെ ബാധിച്ചുവെന്നും നിയമപാലകരുടെ സഹായമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പാടുപെടുകയാണെന്നും ജിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ ടെലികോം കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ നിർണായകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ അതേ അച്ചടക്കവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും കാണിക്കണമെന്ന് കർഷകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Despite appeal by Capt Amarinder Singh, 1,338 telecom towers disrupted in Punjab