ചൈനീസ് ചതി! ആഫ്രിക്കയിൽ ചാരപ്പണി നടത്താൻ ചൈന വാവെയ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചു

ഇത്യോപ്യയിലെ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ (എയു) ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താന്‍ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാർ സുരക്ഷാ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താനുള്ള ബെജിങ്ങിന്റെ തന്ത്രമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞുനോക്കാനുള്ള ചൈനീസ് നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. വാവെയ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ക്യാമറകളും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്നത്. സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനികളിൽ പലതും ചൈനീസ് സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയാണ്. ഇവയെല്ലാം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കാൻ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്.

ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതികൾ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, പാർലമെന്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആഫ്രിക്കയിൽ കുറഞ്ഞത് 186 സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാംബിയയിലെ ഒരു ഡേറ്റാ സെന്റർ ഉൾപ്പെടെ ചൈനീസ് സിസിടിവിക്ക് കീഴിലാണ്.

ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ 70 ശതമാനവും കുറഞ്ഞത് പതിനാലു ഇന്റർ-ഗവൺമെന്റ് ഐസിടി നെറ്റ്‌വർക്കുകളും വാവെയ് ആണ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാവെയ് വഴി ചൈന എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യം ചോർത്തുന്നതെന്ന് ഇതില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ആസ്ഥാനത്ത് വാവെയ് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൈന എങ്ങനെയാണ് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതെന്ന് അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ മാസികയായ നാഷണൽ ഇന്ററസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

English Summary: How China Has Been Using Huawei-Made Cameras to Spy on the African Union Headquarters