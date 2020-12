ജിയോയുടെ ഫൈബർ കേബിളുകൾ കത്തിച്ചു, 1500 ടവറുകൾ തകർത്തു, കർഷക പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു

മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾ കത്തിച്ചു. ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് റിലയൻസ് ജിയോ മൊബൈൽ ടവറുകളാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നത്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം 176 ലധികം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സംവിധാനങ്ങളാണ് തകർത്തത്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നത്തിലായ മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി. ഡിസംബർ 25 ന് തകര്‍ത്ത ടവറുകളുടെ എണ്ണം 700 ആയിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് 1,504 ആയതായാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകരുതെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് കർഷകരോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസേന 200 മൊബൈൽ ടവറുകൾ തകരാറിലാക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ടവറുകൾ തകർക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ടവറുകൾ നിശ്ചലമാക്കാനായി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പഞ്ചാബിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൽ ജിയോയുടെ 9,000 ടവറുകളുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫൈബർ മുറിച്ചു. ജിയോയുടെ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ ചില ബണ്ടിലുകൾ ജലന്ധറിൽ കത്തിച്ചു. അതേസമയം, ജിയോ ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിപ്പിക്കുന്ന വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ നാശം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ടെലികോം സേവനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് റിലയൻസ് ജിയോയെ ബാധിച്ചു. പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കർഷകർ ഡിസംബർ 9 ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Farmers in Punjab vent anger against Reliance Jio, over 1500 towers damaged so far