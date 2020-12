സർക്കാർ ആക്രമണത്തിൽ ചൈനീസ് ടെക് കമ്പനികള്‍ തകർന്നു, 1469501 കോടിയുടെ വൻ നഷ്ടം

ആലിബാബ ഗ്രൂപ് ഹോള്‍ഡിങ്‌സിനെതിരെ ചൈന അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വമ്പന്‍ ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ വിറ്റൊഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഓഹരിയുടമകളെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകം കണ്ടത്. ജാക് മായുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം മറ്റുകമ്പനികളിലേക്കും എത്തുമെന്ന ഭീതി വിറ്റൊഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരില്‍ കാണാമായിരുന്നു. ആലിബാബ, അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത എതിരാളികളായ ടെന്‍സന്റ്, മെയ്റ്റുവാന്‍ (Meituan), ജെഡി.കോം എന്നീ മൂന്നു കമ്പനികളുടെ മാത്രം 200 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിലേറെയാണ് (ഏകദേശം 1469501 കോടി രൂപ) രണ്ടു സെഷനില്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത്.

തങ്ങള്‍ മായുടെ കമ്പനിയുടെ കുത്തക തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് അധികാരികള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ഓഹരിക്കമ്പോളത്തില്‍ വൻ തകർച്ചയുണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അധികാരികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നു കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന ധ്വനിയാണ് നൽകിയത്. വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന തോന്നലാണ് കിട്ടുന്നതു വാങ്ങി സ്ഥലം വിടാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചൈനീസ് സർക്കാർ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം എവിടെച്ചെന്നു നില്‍ക്കുമെന്നത് പ്രവചിക്കാന്‍ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ബായിര്‍ഡ് (Baird) വിശകലനവിദഗ്ധന്‍ കോളിന്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പറഞ്ഞത്. കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ഹോങ്കോങില്‍ എട്ട് ശതമാനമാണ് ആലിബാബയുടെ ഓഹരി തകര്‍ന്നതെങ്കില്‍ അമേരിക്കയില്‍ 1.7 ശതമാനം തകര്‍ന്നു. ടെന്‍സന്റിന്റെയും മെയ്റ്റുവാനിന്റെയും ഓഹരികള്‍ ആറു ശതമാനത്തിലേറെയാണ് ഹോങ്കോങില്‍ തകർന്നത്. ജെഡി.കോമിന്റേത് 2 ശതമാനവും.

മായുടെ സാമ്രാജ്യം ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പലരും കാണുന്നത്. ചൈനയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെയും ടെക്‌നോളജി ശൗര്യത്തിന്റെയും മുഖമായി ഒരിക്കല്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയ്ക്കാണ് ഈ ഗതി വരാന്‍ പോകുന്നത് എന്നതാണ് ഓഹരിയുടമകളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചൈനക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് വന്‍ സ്വാധീനമാണുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ വളരാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന ഭീതിയാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതെവിടെ ചെന്നു നില്‍ക്കുമെന്നത് പറയാനാവില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചാല്‍ ചൈനയുടെ മുഖം രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിനു മുൻപില്‍ വീണ്ടും വികൃതമായേക്കാം എന്ന വിചാരവും ഉണ്ടായേക്കാം.

∙ 2021ലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ടെക്‌നോളജിയുമായി ഷഓമി

പുതുവത്സരത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ ഷഓമി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ എംഐ11 അവതരിപ്പിച്ചു. അടുത്ത വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജികളുടെ ചെറിയൊരു പ്രദര്‍ശനമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ടെക് ലോകം കരുതുന്നത്. ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ ഫോണുകള്‍ വാവെയ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ അവരിന്ന് അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തെ തുടര്‍ന്ന് അനുദിനമെന്നോണം പിന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് വണ്‍പ്ലസാണ്. എന്നാല്‍, ഷഓമിയാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ എംഐ10 തന്നെ മികച്ച ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വണ്‍പ്ലസിന്റെ അക്കാലത്തെ മോഡലുകളെക്കാള്‍ കാര്യമായി പിന്നിലല്ലായിരുന്നു എന്നു തന്നെയല്ല ക്യാമറയുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റും മുന്നിലുമായിരുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍, ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാതാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കമ്പനിയാണ് ഷഓമി.

നിലവിലുള്ള ഏതൊരു ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ് ഫോണിനു മുന്നിലും തലതാഴ്‌ത്തേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതെന്നു തോന്നിക്കുന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളുള്ള ഫോണിന്റെ വില ഏകദേശം 45,000 രൂപയാണ്. ക്വാല്‍കമിന്റെ 5എന്‍എം പ്രോസസറായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888നെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്തു നിർത്തി നിര്‍മിച്ചതാണ് പുതിയ ഫോണ്‍. ഈ 5ജി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പ്രോസസര്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകള്‍ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിലേക്കും വച്ച് ശക്തമാണ്. അഡ്രെനോ 660 ജിപിയു, ആറാം തലമുറയിലെ എഐ എൻജിന്‍ തുടങ്ങിയവയും ഫോണ്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. തുടക്ക വേരിയന്റിന് 8ജിബി റാമും, 128ജിബി സംഭരണശേഷിയുമാണുള്ളത്. റാമാണെങ്കില്‍ ഡിഡിആര്‍5 (LPDDR5 RAM) ആണ്. ആന്തരിക സ്റ്റോറേജിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യുഎഫ്എസ് 3.1 ആണ്. ഡിസ്‌പ്ലെയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അമോലെഡ് സ്‌ക്രീനിന്റെ വലുപ്പം 6.81-ഇഞ്ച് ആണ്. ഇതിന് 3200 x 1440 റെസലൂഷനാണ് ഉള്ളത്.

120 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റെയ്റ്റുമുണ്ട്. എച്ച്ഡിആര്‍10 പ്ലസ് സപ്പോര്‍ട്ട്, പി3 കളര്‍ സ്പെക്ട്രം, കോര്‍ണിങ് ഗൊറിലാ ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി നോട്ട് 20 മാത്രമാണ് നിലവില്‍ ഈ സവിശേഷ ഗൊറിലാ ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണമുള്ള മറ്റൊരു മോഡല്‍.

ഫൊട്ടോഗ്രാഫിയില്‍ മുന്‍പിലെത്തുക എന്നത് ഷഓമിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. അവരുടെ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ ഇതിനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും വ്യക്തമാണ്. പുതിയ 108എംപി പ്രധാന ക്യമാറയുടെ സെന്‍സറിന് 1/1.33-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. (ഐഫോണ്‍ 12 പ്രോ മാക്‌സിന്റെ ക്യാമറ സെന്‍സറിന്റെ വലുപ്പം ഇതില്‍ കുറവാണ്. എന്നാല്‍, സാംസങ്, വാവെയ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇതേ വലുപ്പമുള്ള ക്യാമറാ സെന്‍സറുകളുള്ള ഫോണുകളുണ്ട്.) പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്ക് 7പി ലെന്‍സ്, എഫ്/1.85 അപേര്‍ചര്‍ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. 13എംപി അള്‍ട്രാ വൈഡ് ലെന്‍സിന് 123ഡിഗ്രി കാഴ്ചയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്‍ക്യാമറ ത്രയത്തിലെ മൂന്നാം കണ്ണ് ടെലിഫോട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ മാക്രോ ലെന്‍സാണ്. ഇതിന് 5എംപി റെസലൂഷന്‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. 8കെ വിഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങാണ് ഏറ്റവും സിവിശേഷമായ ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന്. സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 20 എംപി റെസലൂഷനാണുള്ളത്.

ബാറ്ററി 4600 എംഎഎച് ആണ്. ക്വിക് ചാര്‍ജ് 4പ്ലസ് ഉണ്ട്. 55w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് വരെ ഇതിനു താങ്ങാനാകും. 50w വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങും സാധ്യമാണ്. 10w റിവേഴ്സ് വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജിങും സാധിക്കും. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 കേന്ദ്രീകൃത ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഉളളത്. ഹാര്‍മാന്‍ കാര്‍ഡോണ്‍ സ്പീക്കര്‍, വൈ-ഫൈ6, ഐആര്‍ സെന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. വണ്‍പ്ലസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഫോണുകള്‍ വാങ്ങാന്‍ മടിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് നിശ്ചയമായും പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലാണിത്.

∙ ചാര്‍ജറില്ലാതെ വില്‍ക്കുന്നത് ചൈനയില്‍ മാത്രമെന്ന് ഷഓമി

ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ 12 സീരിസിന് ചാര്‍ജറില്ലാതെ ഇറക്കിയതിനെ കളിയാക്കിയ ഷഓമി തങ്ങളുടെ എംഐ11ന് ചാര്‍ജറില്ലാതെ പുറത്തിറക്കി എന്നത് പരിഹാസത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കമ്പനി പുതിയ വശദീകരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരേ വിലയ്ക്ക് ചാര്‍ജറുള്ള പാക്കും ചാര്‍ജറില്ലാത്ത പാക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന വിചിത്രമായ വിശദീകരണവും കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ ആപ്പിളിന്റെ ബലത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഓഹരകള്‍ ഉയരുന്നു

മഹാമാരിയ്ക്കിടയിലും മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള്‍ക്ക് പ്രിയമേറുകയാണ്. ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവ് ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി വില 2.9 ശതമാനമാണ് ഒറ്റ ദിവസം ഉയര്‍ന്നത്. ഒറ്റ ദിവസം ഓഹരി ഉയര്‍ന്നതിന്റെ റെക്കോഡ് തകര്‍ത്തേക്കുമോ എന്നു പോലുമുള്ള തോന്നലുയര്‍ത്തിയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരി വില കുതിച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം ആപ്പിളിന്റെ ഷെയറുകളുടെ വില 85 ശതമാനം വളര്‍ന്നു എന്നാണ് കാണാനാകുന്നത്. ആമസോണിന്റെ ഓഹരി വില 2.1 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചപ്പോള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റേത് 1.9 ശതമാനവും ഗൂഗിളിന്റേത് 1.7 ശതമാനവും ഉയര്‍ന്നു.

∙ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം തന്നെ ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കും!

ടെക്‌നോളജി സാമ്രാട്ട് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കാര്‍ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ല അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേന്ദ്ര ഗതാഗത വകുപ്പു മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ നിര്‍മാതാവ് ടെസ്‌ല ആദ്യം കാര്‍ വില്‍പനയാരംഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ നിര്‍മാണവും തുടങ്ങും. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ ടെസ്‌ലയെ ക്ഷണിച്ചത്. തുടക്കത്തില്‍ അവര്‍ ടെസ്‌ലയുടെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ മോഡലായ മോഡല്‍ 3 ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിക്കുക. ഏകദേശം 55 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിലയെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

∙ സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്21 താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കും

സാംസങ്ങിന്റെ അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ മികച്ച മോഡലുകളിലൊന്നായ എസ്21 സീരിസ് താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രീ-ഓര്‍ഡര്‍ ലിങ്കുകള്‍ അമേരിക്കയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

