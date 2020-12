പുതുവൽസര ദിനത്തിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സ്മാർട് ടിവി, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ആമസോണിൽ മെഗാ സാലറി ഡേ സെയിൽ

അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി 1 മുതല്‍ 3 വരെ മെഗാ സാലറി ഡേ സെയില്‍ നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആമസോണ്‍. വലുപ്പം കൂടിയ ഉപകരണങ്ങളായ ടിവി, ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ കിഴിവുകള്‍. മറ്റു വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ക്കും കിഴിവുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ക്ക് 30,000 രൂപ വരെ കിഴിവു നല്‍കുമെന്നാണ് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തവണ അടവും, ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും കൂടെയുണ്ടാകും.

ടിവി, ഫർണിച്ചർ, സ്‌പോർട്‌സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഹെഡ്‌ഫോണുകളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലും മെഗാ സാലറി ഡേ സെയിലിൽ നിരവധി ഓഫറുകൾ നൽകും. ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡുകളായ സാംസങ്, എൽജി, വേൾപൂൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് കിഴിവ് നൽകുമെന്ന് ആമസോൺ പറഞ്ഞു. ഐ‌എഫ്‌ബി, ഗോദ്‌റെജ്, ഹോംടൗൺ, കോയർഫിറ്റ്, സ്ലീപ്പ്‌വെൽ എന്നിവയുടെ എല്ലാം ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ഇളവ് ലഭിക്കും. ബോട്ട്, സോണി, ജെ‌ബി‌എൽ തുടങ്ങി ബ്രാൻഡുകളുടെ ഹെഡ്‌ഫോണുകളും ഓഫർ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് കിഴിവാണ് നൽകുക.

ബോട്ട്, ജെ‌ബി‌എൽ, എംഐ തുടങ്ങി കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സൗണ്ട്‌ബാറുകളിൽ 30 ശതമാനം വരെ ഇളവാണ് ആമസോൺ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ട്, സോണി, ജെബിഎൽ എന്നിവയുടെ ഹെഡ്‌ഫോണുകളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ഇളവുണ്ട്. ബോസ്, സോണി, ഹർമാൻ കാർഡൺ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രീമിയം ഹെഡ്‌ഫോണുകളും സ്പീക്കറുകളും 9 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ വഴി വാങ്ങാം. മുൻനിര ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്ന് ലാപ്‌ടോപ്പ്, ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ 30,000 രൂപയും സ്മാർട് വാച്ചുകൾക്കും ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കറുകൾക്കും 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവും ആമസോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

32 ഇഞ്ച് ടിവികളിൽ 25 ശതമാനം കിഴിവ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവികളിൽ 30 ശതമാനം കിഴിവ്, പ്രീമിയം ടിവികളിൽ 30 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നൽകും. വലിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളിൽ 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവ്, മികച്ച വിൽപനയുള്ള വാഷിങ് മെഷീനുകൾക്ക് 35 ശതമാനം വരെ കിഴിവ്, എയർകണ്ടീഷണറുകൾക്ക് 35 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നൽകും. റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ 6,490 രൂപയ്ക്കു വരെ വാങ്ങാം.

