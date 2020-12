ചൈനീസ് സർക്കാർ പിടികൂടി, ജാക്ക് മായ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 80509.17 കോടി രൂപ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻമാരിൽ ഒരാളായ ജാക്ക് മാ ഇപ്പോൾ വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ജാക്ക് മായുടെ സമ്പത്ത് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 1100 കോടി ഡോളർ ( ഏകദേശം 80509.17 കോടി രൂപ) നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ജാക്ക് മായുടെ ആലിബാബ എന്ന് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമനെക്കുറിച്ച് ചൈനയിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ഒക്ടോബർ അവസാനം മുതൽ ആലിബാബയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ ജാക്ക് മായുടെ സമ്പത്തിന്റെ 1100 കോടി ഡോളർ നഷ്ടമായി. ബ്ലൂംബെർഗ് ശതകോടീശ്വരൻ സൂചിക പ്രകാരം മായുടെ ആസ്തി 6170 കോടി ഡോളറിൽ നിന്ന് 5090 കോടി ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ജാക്ക് മാ ലോകത്തെ 25-ാമത്തെ സമ്പന്ന വ്യക്തിയായി താഴോട്ടിറങ്ങി.

ഡിസംബർ 24 നാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ആലിബാബയുടെ കുത്തക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഹോങ്കോങ് വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഓഹരികളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു. മറ്റ് പല ചൈനീസ് ടെക്നോളജി ഭീമന്മാർക്കും സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടുകയും വിപണി മൂല്യത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബിസിനസ് ന്യൂസ് വെബ്‌സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

∙ എന്താണ് ചൈനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്?

'ആരും ഇത്രയും പണം അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല,' തന്നെപ്പോലെയുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാരെക്കുറിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പറഞ്ഞ വാചകമാണിത്. 'നിങ്ങള്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അതിന്റെ ഗുണവും കിട്ടും. എന്നാല്‍, ചിലപ്പോള്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന പണത്തെ യുക്തിയുപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല,' ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ജോലിക്കാരുമായി സംവാദിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ പിടിവിട്ട രീതിയില്‍ പടര്‍ന്ന് വെര്‍ച്വല്‍ സാമ്രാജ്യങ്ങളാകുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത വളര്‍ച്ച ഇപ്പോള്‍ പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അഭിമാനമെന്നു പറഞ്ഞ് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്ന ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളായ ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ കുത്തകളായി മാറിയത് അമേരിക്കയെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ വേണമെന്നാണ് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

അത് അമേരിക്കയിലെ കാര്യം. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പാത തന്നെ പിന്തുടരാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈനയും എന്നാണ്- തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഓമന കമ്പനിയായി ലാളിച്ചു കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ആലിബാബയുടേയും അതിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും പ്രതിനിധികളെയാണ് ചൈന ഇപ്പോള്‍ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശതകോടീശ്വരന്‍ ജാക് മായുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ ഇരട്ടത്തൂണുകളാണ് ഇരു കമ്പനികളും. മായുടെ പടര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തില്‍ ഇകൊമേഴ്‌സ് മുതല്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വരെയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം അടിച്ചമര്‍ത്താനുറച്ചാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഇപ്പോള്‍ വാളെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ഇന്റര്‍നെറ്റിനു മേല്‍ ഈ കമ്പനികള്‍ക്കുള്ള പ്രഭാവമാണ് ഇവയ്‌ക്കെതിരെ നീങ്ങാന്‍ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതത്രെ. അതിനായി കുത്തക വിരുദ്ധ (anti monopoly) നിയമം കഴിഞ്ഞ മാസം ചൈന കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇത്രയും കാലം കയറൂരിവിട്ടിരുന്ന ബിസിനസുകാരെയൊക്കെ കുറ്റിയില്‍ കെട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിലുള്ളതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നെടുംതൂണുകളായും, രാജ്യത്തു തന്നെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മസിലുപെരുപ്പിക്കലായും ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചിരുന്ന ആലിബാബയും, അവരുടെ എതിരാളി ടെന്‍സന്റും അടക്കമുള്ള കമ്പനികളെ വെട്ടിനിരപ്പാക്കാനാണ് ചൈന ആലോചിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിനു ചൈനക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നു പറയുന്നു. തകര്‍ക്കാനാകാത്ത വിധത്തില്‍ വളര്‍ന്ന കമ്പനി എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കല്‍ മായുടെ കമ്പനികളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു വന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത്തരം കമ്പനിയല്ല തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടത്, മറിച്ച് ചെറിയ, പറഞ്ഞാല്‍ കേള്‍ക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ മതി എന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

∙ മാ പെട്ടോ?

ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റിട്രസ്റ്റ് വിഭാഗമായ സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് റെഗുലേഷനാണ് ഇപ്പോള്‍ ആലിബാബയുടെ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്കാണ് അന്വേഷണം പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ വെളിയില്‍ വിട്ടിട്ടുമില്ല. ചൈനയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കും മറ്റും ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിച്ചും തങ്ങളുടെ പുതിയ കടുത്ത നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കും. ഇത് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടപാടു കമ്പനിയായ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ സൃഷ്ടക്കിമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ വീചാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ തങ്ങള്‍ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കണിശമായി പാലിക്കുമെന്ന് ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആന്റ് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറക്കാനിരുന്ന പബ്ലിക് ഓഫറിങ് ഓഹരികള്‍ ഇറക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതിരുന്നതോടെ, ചെറിയൊരു പ്രകടനാത്മകതയോടെ എവിടെയും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന മാ ഇപ്പോള്‍ അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു. ഡിസംബറില്‍ മായോട് രാജ്യം വിടരുതെന്ന് ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായി ചില സൂചനകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, മായെ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ത്തേക്കില്ലെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിനു പരസ്യമായി നല്‍കിയ ശാസന തന്നെ വളര്‍ന്നു ചീര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യാ സമ്രാജ്യം തങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചൈന നല്‍കിയ അറിയിപ്പാണെന്നു പറയുന്നു. ഇത് മായുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് ടെക് ഭീമന്മാര്‍ക്കും ബാധകമായേക്കും. ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിനും, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കും ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ ഭീഷണിയാകുന്നു എന്ന വാദമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നതത്രെ.

അണിയറയില്‍ നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആലിബാബയുടെ ഓഹരികള്‍ ഹോങ്കോങ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ 8 ശതമാനമാണ് താഴ്ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ടെന്‍സന്റിനും നഷ്ടം നേരിട്ടു. ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവന ഭീമന്‍ മെയ്റ്റുവാന്റെ (Meituan) ഓഹരി 2.6 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ആലിബാബയില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഓഹരിയുളള സോഫ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെ ഓഹരി ടോക്കിയോ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ 1.7 ശതമാനം താഴ്ന്നു. എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കുമായി ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളറായിരിക്കും ഇടിഞ്ഞിരിക്കുക. അതേസമയം, എല്ലാ അന്വേഷണത്തോടും തങ്ങള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ആലിബാബ അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍, ആലിബാബയ്ക്കും മറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്കുമെതിരെ ബെയ്ജിങ് ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് കടുത്ത സന്ദേഹമാണുള്ളത്. ചൈനയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെന്താണുള്ളതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സിസ്റ്റത്തില്‍ എതിരാളികളില്ലാതെയാണ് ആലിബാബയും ടെന്‍സന്റും വളര്‍ന്നു വന്നത്. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ തങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തിക്കു വെളിയിലാക്കിയാണ് രാജ്യം ഈ കമ്പനികളെ വളര്‍ത്തിയെടുത്തത്. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഇവരുടെ വേരുകളാണ് എങ്ങും. സ്റ്റാര്‍ട്ട്-അപ്പുകള്‍ മുതല്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സും, ഡിജിറ്റല്‍ പണമിടപാടുകളും അടക്കം ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പിന്നീടു പൊങ്ങിവന്ന പല കമ്പനികളും പോലും ഇവരുടെ കീഴിലാണ് വളര്‍ന്നു പൊന്തിയത്. വിവാദ വിഡിയോ ഷെയറിങ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കിന്റെ ഉടമയായ ബൈറ്റ് ഡാന്‍സ് പോലെ ഏതാനു അപവാദങ്ങളെയുള്ളു ഇതിന്.

∙ ഇനി എന്ത്?

കുത്തകവിരുദ്ധ നിയമത്തിന്റെ വ്യാഖ്യനം എങ്ങനെയാണ് ചൈന നടത്തുക എന്ന കാര്യം ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പല സാധ്യതകളും നിലനില്‍ക്കുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ ഫൈനുകള്‍ അടപ്പിച്ച് ഒന്നു തൊട്ടു തലോടി വിട്ടേക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്ക ഗൂഗിളിനും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും എതിരെ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു പോലെ (നടക്കണമെന്നില്ല. ഈ കമ്പനികളുടെ ലോബിയിങ് കരുത്ത് അത്രമാത്രമുണ്ട്) വമ്പന്മാരെ മുറിച്ച് ചെറിയ കമ്പനികളാക്കുകയും ചെയ്യാം. ചില വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത് ശരിക്കൊരു അടിച്ചമര്‍ത്താലായിരിക്കാം വരുന്നതെന്നാണ്. സര്‍വ മേഖലകളിലും എതിരാളികളെ തച്ചു തകര്‍ത്തു മുന്നേറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികള്‍ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഭീഷണിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ചൈനയും അമേരിക്കയും ചൈനയും. ടെക്ഭീമന്മാര്‍ക്കെതിരെ ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഏജന്‍സികള്‍ ഏകീകരിച്ചുള്ള ഒരു നീക്കം നടത്താനാണ് സാധ്യത എന്നു പറയുന്നു. അത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് കഷ്ടകാലം വരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരിക്കാമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിനു വെളിയിലാണ് എന്നു തോന്നുന്നവയെ തിരിച്ച് എത്തിക്കാന്‍ ബെയ്ജിങ് ഏതറ്റം വരെയും പോയേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖപത്രമായ ദി പീപ്പിൾസ് ഡെയ്‌ലിയും പറയുന്നത് കുത്തകളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തുക എന്നതിന് തങ്ങള്‍ ഏറ്റവും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു എന്നാണ്. കുത്തകകളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തുക എന്നത് അടിയന്തര ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ് പത്രം പറയുന്നത്. കമ്പനികള്‍ 'നിയന്ത്രണമില്ലാതെ' വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നും പത്രം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: Amid China's scrutiny, Jack Ma's wealth falls nearly $11 billion in two months: Report