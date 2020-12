ആമസോണ്‍ അംബാനി പ്രശ്നം കലാശക്കൊട്ടിലേക്ക്; സോണി കമ്പനി 13000 കോടി ഡോളറിനു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വാങ്ങി?

ഇന്ത്യയിലെ പലചരക്കു വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തക ആര്‍ക്കു കിട്ടുമെന്നു നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്ന നിയമ യുദ്ധമാണ് ആമസോണും ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പും തമ്മില്‍ നടക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സിന് 24,713 കോടി രൂപയ്ക്കു തങ്ങളുടെ കമ്പനി വിറ്റുവെന്നും അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് സെബിക്ക് കത്തെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ്. ഇക്കാര്യം വേഗം പരിഗണിച്ച് എന്‍ഓസി തരണമെന്നാണ് അവരുടെ അഭ്യര്‍ഥന. അതേസമയം ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പുമായി നേരത്തെ കരാറിലെത്തിയിരുന്ന ആഗോള ഭീമന്‍ ആമസോണും ഇതിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. സിംഗപ്പൂര്‍ കോടതിയില്‍ ആമസോണ്‍ അനുകൂല വിധി നേടിയിരുന്നെങ്കിലും, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്ത വിധിയാണ് അവര്‍ക്കെതിരെ വന്നത്.

ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആമസോണിന്റെ ശ്രമം ഫെമാ എഫ്ഡിഐ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമായേക്കില്ലെ എന്നാണ് അവര്‍ ചോദിച്ചത്. അതേസമയം, കോടതി കേസ് തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ നില്‍ക്കാതെ അധികാരികള്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നു പറയുകയായിരുന്നു. അതിന്‍പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് സെബിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി മാനിച്ച് എത്രയും വേഗം എന്‍ഓസി നല്‍കണം എന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന തള്ളണമെന്നു പറഞ്ഞ് ആമസോണും സെബിക്കു കത്തു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുമായി ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് എത്തിച്ചേര്‍ന്ന കരാര്‍ പൂര്‍ണമായും ചട്ടങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും അതു മാനിക്കണമെന്നുമാണ് അവര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ സോണി കമ്പനി 13000 കോടി ഡോളറിനു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വാങ്ങി

പടിഞ്ഞാറന്‍ ലോകം ഇന്നലെ ഉറക്കമുണര്‍ന്നത് ഒരു വിചിത്ര വാര്‍ത്തയിലേക്കായിരുന്നു - സോണി കമ്പനിയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, സോണി മ്യൂസിക്കും, ഗെയ്മിങും അടക്കം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വാങ്ങി എന്നായിരുന്നു അത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ചില വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും വീശിയടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ മിക്കവിരിലേക്കും വാര്‍ത്ത എത്തി. എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ പൂത്ത കാശ് കൈയ്യിലുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒരു തോന്നലിന് പല കമ്പനികളെയും വാങ്ങുകയും നടത്താനാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ചു തള്ളുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. നോക്കിയ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം. പുതിയ മേധാവി സത്യാ നദെലയുടെ കീഴില്‍ കമ്പനി പഴയ പ്രതിച്ഛായ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചിലർ പറയുന്നത്.

പുതിയ വാര്‍ത്ത മൈക്രോസോഫ്‌റ്റേഴ്‌സ് എന്ന സ്പാനീഷ് വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അത് ഇഎന്‍24 ന്യൂസാണ് തര്‍ജമ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലിഷിലാക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ എതിരാളിയായ സോണിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തുകയായ 13000 കോടി ഡോളറിന് വാങ്ങിയെന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സ്, പ്ലേസ്റ്റേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍, മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ ഡിവിഷന്‍, പേറ്റന്റുകള്‍, ക്യാമറാ, ടിവി ഡിവിഷനുകള്‍ എല്ലാം അടക്കം സോണി കോര്‍പറേഷനെ മൊത്തത്തില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഴുങ്ങിയെന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. ഈ വാര്‍ത്തയില്‍ വിശ്വസനീയതയ്ക്കായി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഗെയ്മിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി ഫില്‍ സ്‌പെന്‍സറെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇത് വ്യാജ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു.

ഒന്നാമതായി, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കില്‍ അത് മുഖ്യ ധാരാ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും വലിയ വാര്‍ത്ത ആയേനെ. ഒരു പ്രധാന മാധ്യമ ഭീമനും ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാര്‍ത്തയാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഇക്കാര്യം ഏറ്റെടുത്തേയില്ല. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്4മീഡിയ മാത്രമാണ് ഈ വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രധാന വാര്‍ത്താ സ്ഥാപനം. അവകാരട്ടെ അതു ഡിലീറ്റും ചെയ്തു. ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും മൈക്രോസോഫ്‌റ്റോ, സോണിയോ അതു ശരിവച്ച് രംഗത്തെത്തിയതുമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും സോണി പോലത്തെ ഒരു കൂറ്റന്‍ കമ്പനിയെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലെയൊരു ഭീമന് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കില്‍ അധികാരികളുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. അത് ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോള്‍ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വളരെ നാള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു മാത്രമെ സാധിക്കൂ. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത് വ്യാജ പ്രചരണം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ വല്ലതും നടന്നോ എന്നറിയാന്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും സോണിയുടെയും പ്രതികരണത്തിനായി മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതെഴുതുന്ന സമയം വരെ ഇരുകൂട്ടരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സോണിയുടെ വിപണി മൂല്യം 12100 കോടി ഡോളറാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റേത് 1.7 ട്രില്ല്യന്‍ ആണ്.

∙ ഇന്ത്യയില്‍ 11,400 കോടി ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം നിക്ഷേപിക്കും



ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കാനാകുമോ എന്നതൊന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ജെഫ് ബെസോസിനു വിഷയമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആമസോണ്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പ്പന ശാലയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാഖയുടെ നഷ്ടം ഓരോ വര്‍ഷവും വര്‍ധിക്കുകയാണ് എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ 11,400 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബെസോസ് എന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍ പറയുന്നു.

∙ ജനുവരി 1ന് മെഗാ സാലറി ഡേ സെയിലുമായി ആമസോണ്‍

അടുത്ത വര്‍ഷം ജനുവരി 1 മുതല്‍ 3 വരെ മെഗാ സാലറി ഡേ സെയില്‍ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആമസോണ്‍. വലുപ്പം കൂടിയ ഉപകരണങ്ങളായ ടിവി, ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ കിഴിവുകള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റു വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ക്കും കിഴിവുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ക്ക് 30,000 രൂപ വരെ കിഴിവു നല്‍കുമെന്നാണ് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തവണ അടവും, ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും കൂടെയുണ്ടാകും.

∙ ചെറിയ ഡ്രോണുകള്‍ ആളുകള്‍ക്കു മുകളിലൂടെ രാത്രിയില്‍ പറന്നോട്ടെ എന്ന് അമേരിക്ക

സര്‍വവ്യാപി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രോണുകള്‍ ഒരേ സമയം ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ആണ്. ഇവയുടെ പറപ്പിക്കലിന് നിയമം കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഓരോ രാജ്യവും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്നാണ്. പറന്നോട്ടെ എന്നു വച്ചാല്‍ ഒളിക്യാമറകള്‍ അടക്കമുള്ളവ ഉപയോഗിക്കില്ലെ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. അതേസമയം, വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഡ്രോണുകളുടെ പറക്കല്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ അതു ഗുണകരമാകുമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. എന്തായാലും അമേരിക്ക ഇപ്പോള്‍ രാത്രിയില്‍ മനുഷ്യരുടെ തലയ്ക്കു മുകളില്‍ കൂടി ഡ്രോണുകള്‍ പറന്നോട്ടെയെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നു. അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇതിനു നിയമപ്രാബല്യം ലഭിക്കും.

∙ വണ്‍പ്ലസ് നോര്‍ഡിന് ഓക്‌സിജന്‍ ഒഎസ് 10.5.10

വണ്‍പ്ലസിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണായ നോര്‍ഡിന് പുതിയ ഓക്‌സിജന്‍ ഒഎസ് 10.5.10 സിസ്റ്റം അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഓര്‍ക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 കേന്ദ്രീകൃതമല്ല എന്നതാണ്. അതിന് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

∙ കൊറോണാവൈറസ് വാക്‌സീന് ഇമെയില്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എന്നു പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്

കോവിഡ്-19 വാക്‌സീനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പലരും. ഇതങ്ങു മുതലാക്കാനാണ് ചിലരുടെ തീരുമാനം. ഇമെയിലിലൂടെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. വാക്‌സീനേഷനായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നു പറഞ്ഞാണ് ചിലര്‍ക്ക് മെയിലുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മെയിലുകളൊന്നും ആരും അയയ്ക്കുന്നില്ല. അതു തട്ടിപ്പാണ് കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് അധികാരികള്‍ അറിയിക്കുന്നു.

∙ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ ഡീപ്‌ഫെയ്ക് വിഡിയോ സിഎന്‍എന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഡിജിറ്റലായി വിഎഎഫ്എക്‌സ് സ്റ്റുഡിയോ ഫ്രെയിംസ്റ്റോര്‍ സൃഷ്ടിച്ച ഡീപ്‌ഫെയ്ക് വിഡിയോ സിഎന്‍എന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വ്യാജ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതുമാണ് അവര്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാകട്ടെ വ്യാജ വിഡിയോ നിര്‍മാണം എത്ര പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനായി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് - വിഡിയോ കാണാം: https://cnn.it/2WW1ori

English Summary: Did Microsoft really buy out Sony, including its PlayStation division, for $130 billion?