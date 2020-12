അമേരിക്കക്കാരെ ‘ഉറക്കികിടത്തി’ റഷ്യക്കാർ കൊണ്ടുപോയത് സൈനിക, ആയുധ രഹസ്യങ്ങൾ, അറിയേണ്ടത് 5 കാര്യങ്ങൾ

റഷ്യ അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നു പറയുന്നതില്‍ ഒരു പുതുമയുമില്ലെന്നാണ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ അമേരിക്കയില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ പഴിയും റഷ്യയുടെ മേലാണ് ചാരുന്നത് എന്നതു തെളിയിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പഴയ സൈബര്‍ എതിരാളി തന്നെയാണ് ഇന്നും രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങളില്‍ പ്രബലന്‍ എന്നുമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ചരിത്രമാണ് റഷ്യയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാല്‍, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ആക്രമണവും നടന്നു കഴിയുമ്പോള്‍ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സൈബര്‍ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പുനര്‍വിചിന്തനം നടത്തിവന്നു. അതില്‍ നിന്ന് അമേരിക്ക പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലൊന്ന് റഷ്യന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും പ്രവചിക്കാനോ, തടയാനോ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ്. അമേരിക്ക നേരിട്ട അഞ്ചു പ്രധാന റഷ്യന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:

∙ കുക്കൂസ് എഗ്

വിദേശ ഹാക്കര്‍മാര്‍ അമേരിക്കന്‍ ഡേറ്റ ചോര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ചാരപ്രവര്‍ത്തകനൊന്നുമല്ല. ആ റെക്കോർഡ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലിഫ് സ്റ്റോള്‍ എന്ന ഒരു അസ്‌ട്രോണമറുടെ പേരിലാണ്. തനിക്കു ലഭിക്കാനുള്ള 0.75 ഡോളറിനെക്കുറിച്ചോര്‍ത്ത് വിഷമിച്ചു നടന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്തുന്നത്. തന്റെ ലാബിലെ കംപ്യൂട്ടര്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ നോക്കി നടത്തുകയായിരുന്നു സ്‌റ്റോളിന്റെ ജോലി. അക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് 1986ലാണ് മനസ്സിലായത്- പൈസ തരാതെ ആരോ കംപ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യുന്നു. തുടര്‍ന്നുള്ള മാസങ്ങളില്‍ അതാരാണെന്നും എന്താണവര്‍ ചെയ്യുന്നതും എന്ന് അറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപരിചിതരായ ആരോ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ക്കായാണ് കംപ്യൂട്ടറില്‍ തിരയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുയിലിന്റെ മുട്ട, അഥവാ കുക്കൂസ് എഗ് എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ താനെങ്ങനെയാണ് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തിയതെന്നു വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാക്കര്‍മാര്‍ ജര്‍മനിയില്‍ നിന്നാണ് ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും, അവരെടുത്ത ഡേറ്റ മുഴുവന്‍ മോസ്‌കോയുടെ ചാര സംഘടനയായ കെജിബിയ്ക്കു വിറ്റു എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് സ്‌റ്റോള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലെനില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച ആദ്യ രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക. സ്‌റ്റോളിന്റെ കണ്ടെത്തലില്‍ നിന്ന ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുകയായിരുന്നു- അമേരിക്കയെ ആക്രമിച്ചാല്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പണക്കാരാകാം.

∙ മൂണ്‍ലൈറ്റ് മെയ്‌സ്

ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷം 1990കളുടെ മധ്യത്തിലായിരുന്നു ഒരു രാജ്യം നടത്തിയ സൈബര്‍ ചാരവൃത്തിക്കേസ് പുറത്തു വന്നത്. പ്രമാദമായ ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു ഇത്. ഇതില്‍ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മൂണ്‍ലൈറ്റ് മെയ്‌സ് എന്ന കോഡ് നാമത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ പല വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിന്‍വാതില്‍ പണിത് ഒരു കൂട്ടം അതി സമര്‍ഥരായ ഹാക്കര്‍മാര്‍ മെല്ലമെല്ലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ നടത്തിയ ശ്രമമാണ് മൂണ്‍ലൈറ്റ് മെയ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹാക്കര്‍മാര്‍ ധാരാളമായി ഡേറ്റ ചോര്‍ത്തി. പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മറ്റൊന്നു കൂടെ ഭയന്നു- ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തപ്പെട്ടു എന്നതു കൂടാതെ തങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളെ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ ഭയന്നത്. ഈ ആക്രമണത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ക്കറിയാം ആരാണ് ഇതു നടത്തിയതെന്നാണ്. ഈ ആക്രമണം നടത്തിയവര്‍ റഷ്യന്‍ സമയം രാവിലെ 8.00 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5.00 വരെയാണ് പണിയെടുത്തിരുന്നത് എന്ന് അവര്‍ കണ്ടെത്തി. ഒറ്റ റഷ്യന്‍ അവധി ദിവസം പോലും അവര്‍ ജോലിയെടുത്തിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതെല്ലാം റഷ്യ നിഷേധിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് തടയുകയും ചെയ്തു. ഈ അന്വേഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിലൊരാളാണ് കെവിന്‍ മാന്‍ഡിയ. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് ഫയര്‍ഐയുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍. (അവസാനം നടന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണം കണ്ടെത്തിയത് സൈബര്‍ഐ ആണ്.) 1990 കളില്‍ നടന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ എതിരാളിയുടെ കഴിവിനു മുന്നില്‍ നമിച്ചു പോയി എന്നാണ്. കെജിബി കഴിഞ്ഞു വന്ന റഷ്യന്‍ ചാരസംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തല്‍ നടന്നതത്രെ.

∙ ബക്‌ഷോട്ട് യാങ്കീ

ഇത് ഒരു യുഎസ്ബി ഡ്രൈവിന്റെ കഥയാണ്- തങ്ങള്‍ തൊടരുതായിരുന്ന ഒന്നെടുത്ത് ആരോ ഒരു കംപ്യൂട്ടറില്‍ കുത്തി. ഇക്കാലത്തും സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും, 2008ല്‍ അതു ചെയ്തതോടെ വാഷിങ്ടണില്‍ മൊത്തം പ്രശ്‌നമായി. മാല്‍വെയര്‍ നിറച്ച ആ യുഎസ്ബി ഡ്രൈവ് ഒരു സൈനിക താവളത്തിനടുത്തുള്ള കാര്‍ പാര്‍ക്കിങ് മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ, ഓഫ്‌ലൈനില്‍ സൂക്ഷിച്ചു വന്ന ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത അമേരിക്കന്‍ മിലിറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് അവ കടന്നു കയറി. ഇത് കണ്ടെത്താന്‍ നാലുമാസം എടുത്തുവെന്നും, ഈ പുതിയ കംപ്യൂട്ടര്‍ ബാധ ഓഴിപ്പിക്കാന്‍ അതിലേറെ സമയമെടുത്തു എന്നതും ആക്രമണത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതയും, തീക്ഷണതയും ഒരേ സമയത്ത് വെളിവാക്കുന്നു. വൈറസിനെ തളയ്ക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമത്തിനു നല്‍കിയ പേരാണ് ബക്‌ഷോട്ട് യാങ്കീ. മൂണ്‍ലൈറ്റ് മെയ്‌സിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ തന്നെയാണ് പുതിയ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലുമെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പെന്റഗണിന് ഉള്ളില്‍ തന്നെ യുഎസ് സൈബര്‍ കമാന്‍ഡിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. തങ്ങളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുളള ഫയലുകളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും, ഓണ്‍ലൈനില്‍ എതിരാളികളെ അന്വേഷിക്കുകയുമായിരുന്നു സൈബര്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ ലക്ഷ്യം.

∙ ദി ഡെമോക്രാറ്റ്‌സ്

തുടര്‍ന്നുള്ള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചൈനയായിരുന്നു കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയാര്‍ജ്ജിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ചും വാണിജ്യ രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനുള്ള അവരുടെ വിരുത് പ്രസിദ്ധവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴും റഷ്യ അമേരിക്കയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിലകൊണ്ടിരുന്നു. 2016ല്‍ നടന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്ത് ഒന്നല്ല രണ്ട് റഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് സര്‍വീസ് ഹാക്കിങ് ടീമുകളാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ നുഴഞ്ഞു കയറി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. വിദേശ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയായ എസ്‌വിആറില്‍ നിന്നുള്ള ടീം മറഞ്ഞിരുന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. എന്നാല്‍, ജിആര്‍യുവില്‍ നിന്നുള്ള സൈനിക ഇന്റലിജന്‍സ് ടീമിന്റേത് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. തങ്ങള്‍ നുഴഞ്ഞു കയറി സമ്പാദിച്ച വിവരങ്ങള്‍ അവര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. ഇത് എല്ലാം തിവിടുപൊടിയാക്കി. ഇതാണ് 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഗതിമാറ്റിയതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു 'ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓപ്പറേഷന്‍' ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ അതു തടയാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ 2020ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്ത് കമ്പനികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ജാഗരൂകരായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അവരെയെല്ലാം പറ്റിക്കാന്‍ റഷ്യക്കാര്‍ക്കായി എന്നത് മറ്റൊരു തമാശയാണ്- ഈ സമയത്തെല്ലാം 'പഴഞ്ചന്‍ രീതിയിലുള്ള' ചാരവൃത്തി നിര്‍ബാധം തുടരുകയായിരുന്നു! ഇത്തവണയും റഷ്യയെയാണ് സംശയമെങ്കിലും അത്തരം പണിയിലൊന്നും ഏര്‍പ്പെടുന്ന തരക്കാരല്ല തങ്ങളെന്നാണ് മോസ്‌കോ വീണ്ടും പ്രതികരിച്ചത്.

∙ സണ്‍ബേസ്റ്റ്

സണ്‍ബേസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ ആഘാതം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സോളാര്‍വിന്‍ഡ്‌സ് എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ് ഇത് റഷ്യക്കാര്‍ സാധിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കരുതുന്നത് പുതിയ ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്തല്‍ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ്. കാരണം, ഓഫിസുകള്‍, കമ്പനികള്‍, സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റാ കാര്യമായി തന്നെ കടത്താന്‍ ഹാക്കര്‍മാര്‍ക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണ തരം ചാരവൃത്തിയല്ല എന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിത് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതൊരു പതിവ് ആക്രമണം മാത്രമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അവര്‍ പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഇതിന്റെ ഇരമാത്രമല്ല, ഇതു പ്രചിരിപ്പിച്ചതിന്റെ പഴിയും ഏല്‍ക്കണം എന്നാണ്. എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡന്‍ 2013ല്‍ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാകുന്നത് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനായി, നല്ല പേരുള്ള ചില കമ്പനികളുടെ ഹാര്‍ഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയറും വഴി നുഴഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു എന്നാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ അമേരിക്ക തെളിച്ച വഴിയെ റഷ്യ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒന്നു കയറി നോക്കിയതാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ട ആക്രമണം. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യമിതാണ്-30ലേറെ വര്‍ഷത്തെ അനുഭവപരിജ്ഞാനവും ഈ മേഖലയില്‍ വന്‍ മുതല്‍ മുടക്കും നടത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്രമണം തിരിച്ചറിയാന്‍ ഇത്ര കാലമെടുത്തത്? ഉത്തരമിതാണ്-സൈബറിടത്തില്‍ പ്രതിരോധിക്കുന്നയാള്‍ ഒരു പഴുതടയ്ക്കുന്ന സമയത്തിനടയ്ക്ക് ആക്രമണകാരിക്ക് പുതിയൊരു വഴി തുറക്കാമെന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈനില്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, കഴിവുള്ള ചാരന്മാര്‍-പ്രത്യേകിച്ചും റഷ്യക്കാര്‍-അവ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

English Summary: Five Russian hacks that transformed US cyber-security