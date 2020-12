അറിയിപ്പ്! ജനുവരി 1 മുതൽ വിപണിയിൽ വില കുത്തനെ കൂടും, ചില സാധനങ്ങൾക്ക്...

ചെമ്പ്, അലുമിനിയം, ഉരുക്ക് തുടങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനയും കടൽ, വ്യോമ വഴിയുള്ള ചരക്ക് കടത്തുകളുടെ നിരക്ക് വർധനയും കാരണം ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ ടെലിവിഷനുകൾ, റഫ്രിജറേറ്റർ, മറ്റ് ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വില 10 ശതമാനം വരെ ഉയരും. രാജ്യത്തെ വിൽപനക്കാർ വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇതുകാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും വില വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഇപ്പോൾ വിലകൾ വർധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവിധ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ പ്രകാരം ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ 7 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ നിരക്കുകൾ ഉയരുമെന്നാണ്. ടെലിവിഷനുകൾ, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, വാഷിങ് മെഷീനുകൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.

ജനുവരി 1 മുതൽ അപ്ലയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൽ‌പന്നൾക്കെല്ലാം കുറഞ്ഞത് 7 മുതൽ 8 ശതമാനം വരെ വില വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് എൽ‌ജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇന്ത്യ ഈ ആഴ്ച ആദ്യം പി‌ടി‌ഐയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ടിവി, വാഷിങ് മെഷീൻ, റഫ്രിജറേറ്റർ തുടങ്ങി എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വില ജനുവരി മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലും ലോഹങ്ങളിലും ചെമ്പ്, അലുമിനിയം എന്നിവയിൽ വർധനയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ വിലയും ഗണ്യമായി വർധിച്ചു എന്നാണ് എൽജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞത്.

ചെമ്പ്, അലുമിനിയം, സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയ ഇൻപുട്ട് വസ്തുക്കളുടെ വില വർധനവാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വിലയും ഉയർന്നു. ടിവി നിർമാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പാനലുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. പാനലിന്റെ വില ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ സ്‌ക്രീൻ പാനലുകളുടെ വിലയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ചരക്ക് കൂലികളും ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഗതാഗത ചെലവ് ജനുവരിയിൽ ഗണ്യമായി ഉയരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിങ് ആക്ടിന് പകരമായി സർക്കാർ പുതിയ മർച്ചന്റ് ഷിപ്പിങ് ബിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷിപ്പിങ് ചരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്.

English Summary: TV and home appliances prices in India set to increase by 10 per cent from January