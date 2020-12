2021 ൽ ചൈനയെ ഓടിച്ച് അംബാനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാകും? ജിയോയുടേത് വൻ തന്ത്രങ്ങൾ!

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് 2020 നല്ല വര്‍ഷമായിരുന്നു. തന്റെ കമ്പനി വന്‍ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങുകയാണെന്ന് അറിയിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ വമ്പന്‍ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് 2700 കോടി ഡോളറാണ് അദ്ദേഹം പോക്കറ്റിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളിലൊന്നാകാനുള്ള അധികാരാസക്തി വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു അംബാനിയുടെ നീക്കങ്ങള്‍. ഇനി അംബാനിക്ക് തന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മുകേഷ് അംബാനി, തന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ഇകൊമേഴ്‌സിന്റെയും ചിറകു നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അംബാനിയുട പദ്ധതികള്‍ വിജയിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹം ആമസോണ്‍ മുതലാളി ജെഫ് ബേസോസിനെക്കാള്‍ വലിയ ധനികനാകുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.

ഇതില്‍ പ്രധാനം രാജ്യത്ത് പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് വിന്യസിക്കുക എന്നതായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള വാട്‌സാപിലൂടെ പണമടയ്ക്കല്‍ നടത്തി റിലയന്‍സിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് ആളുകളെക്കൊണ്ട് സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ചെറുകിട കടകളെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കുക വഴി എതിരില്ലാതെ മുന്നേറാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തില്‍ റിലയന്‍സിന്റെ എതിരാളികളായ ആമസോണിനെയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനെയും കെട്ടുകെട്ടിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കാം. റിലയന്‍സിന്റെ എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കല്‍സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റു കാശാക്കുക എന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ ഓഹരി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇതാകുമായിരുന്നു അംബാനി തന്റെ കടം തീര്‍ക്കാനും ഭാവി പരിപാടികള്‍ക്കുമായി പണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്ന രീതി.

മാര്‍ക്കറ്റ് മൂല്യം 17000 കോടി ഡോളറുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉടമയായ അംബാനി നടത്തുന്ന ഓരോ നീക്കവും നിക്ഷേപകര്‍ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയാണ്. റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരി 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ 55 ശതമാനം വരെ ഉയരുകയും അംബാനി ലോകത്തെ ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ നാലാമത് എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആദ്യ 10 സ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. പറച്ചില്‍ മാത്രം പോര, ചെയ്തു കാണിക്കൂ എന്നാണ് അംബാനിയോട് ഇപ്പോള്‍ ഓഹരിയുടമകള്‍ പറയുന്ന കാര്യം.

∙ പണം എന്തു ചെയ്യും?

അംബാനിക്ക് എന്തു ചെയ്യാനാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചു വിധികല്‍പ്പിക്കാനായി ആളുകള്‍ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റണമെങ്കില്‍ പണി കുറെ എടുക്കേണ്ടിവരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് റിലയന്‍സിന്റെ വക്താക്കള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. അംബാനിയുടെ ആദ്യ പദ്ധതി സൗദി അറേബ്യന്‍ കമ്പനിയായ ആരാംകോയ്ക്ക് പെട്രോകെമിക്കല്‍ ബിസിനസിന്റെ ഒരു പങ്കു വില്‍ക്കാനായിരുന്നു. ആ ചര്‍ച്ചകള്‍ 2019ല്‍ വഴിമുട്ടുകയും, തന്റെ 2200 കോടി ഡോളറിന്റെ കടം തന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നതായി അംബാനി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. റിലയന്‍സിലെ നിക്ഷേപകരും ഭയന്നു. ഓഹരി 40 ശതമാനത്തോളം തകര്‍ന്നു. റിലയന്‍സിന്റെ ഭാവി അവതാളത്തിലാകുമോ എന്ന ഭീതി ചിലരിലെങ്കിലും ഉണ്ടായി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും മറ്റും ഓഹരി വില്‍ക്കുക എന്നത് രണ്ടാമത് ഉയര്‍ന്നു വന്ന പ്ലാനാണ്. തന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ ഓഹരി വില്‍ക്കാനുള്ള പദ്ധതി പിന്നീടാണ് ഉയര്‍ന്നുവന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് അപ്പുറത്തുള്ള സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് തങ്ങളുടെ കടമെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കി സ്വതന്ത്രരായി എന്ന് 2020 ജൂണില്‍ അംബാനിയുടെ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതാകട്ടെ, അംബാനി വച്ചിരുന്ന സമയത്തിന് 9 മാസം മുൻപെ നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഓഹരിവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ ഓഹരിയുടമകളുടെ മീറ്റിങ്ങില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികള്‍ കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. തങ്ങള്‍ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ മുതല്‍ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ വരെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു. ചെറിയ കടകൾ വരെ പാട്ടിലാക്കി വില്‍പന മേഖല മൊത്തത്തില്‍ കൈയ്യടക്കിയ ശേഷം വിദേശത്തേക്കും പടര്‍ന്നു കയറുമെന്നും അറിയിച്ചു.

∙ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ പലത്

തങ്ങളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് റിലയന്‍സിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം 5ജി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും. അവര്‍ 2021 രണ്ടാം പകുതിയിലെങ്കിലും അതിനുള്ള യത്‌നങ്ങള്‍ തീവ്രമാക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകുന്ന മറ്റൊന്നാണ് 54 ഡോളറിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍. അടുത്ത വര്‍ഷത്തെ റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരിയുടമകളുടെ മീറ്റിങ്ങിലായിരിക്കും തങ്ങളുടെ 5ജി ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം നടത്തുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അടുത്തിടെ, വാട്‌സാപിലൂടെയുള്ള പണമടയ്ക്കലിനു ലഭിച്ച അംഗീകാരം റിലയന്‍സിന്റെ പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിനു വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായ ഒന്നാണെന്നും പറയുന്നു. ഇരു കമ്പനികളും സംയുക്തമായാണ് ഇകൊമേഴ്‌സ് വിപണി പിടിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ 40 കോടിയിലേറെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാരെ പാട്ടിലാക്കുക എന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ വരും. എന്നാല്‍, ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം ലാഭമുണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക എന്നതും വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. താനെന്തു ബിസിസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതല്‍ ഗുണകരമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അംബാനി തുടരെ തുടരെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. തനിക്കു ചേര്‍ന്ന ബിസിനസില്‍ അദ്ദേഹം ചെന്നെത്താന്‍ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

∙ ഭാഗംവയ്ക്കല്‍

അമരത്ത് മുകേഷ് അംബാനിയെയാണ് ഇപ്പോള്‍ റിലയന്‍സ് ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ മാറ്റാരെങ്കിലും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നേക്കാം. അംബാനിയുടെ മൂല്യം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 7700 കോടി ഡോളറാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനു പ്രായം കൂടുകയാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഒരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത്ര വലിയൊരു ഭീമന്‍ കമ്പനി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ, റിലയന്‍സിന്റെ ഭാഗംവയ്ക്കലും 2021 അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് നടന്നേക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒറ്റത്തൂണില്‍ പണിതുയര്‍ത്തിയ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് പല തരത്തിലുമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടാമെന്നാണ് വിപണിയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേർ വന്നേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നിഗമനം.

അതേസമയം, അംബാനി തലപ്പത്തു തുടരട്ടെ എന്നു പറയുന്നവര്‍ വാദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ അദ്ദേഹം ടെലികോം മേഖലയില്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായാ മാറ്റം മാത്രം കണ്ടാല്‍ മതിയല്ലോ എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യാ പരമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ മുകേഷിന് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ആ വാദം ഗൂഗിളിന്റെ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈയും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ടെക്‌നോളജിയിലൂടെ അവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും, അതിനാല്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നുമാണ് പിച്ചൈ പറഞ്ഞത്.

∙ ചൈനയെ തുരത്തല്‍

അംബാനിയുടെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും ആമസോണും അതോടൊപ്പം ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളും ഇന്ത്യ വിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാല്‍ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട. വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളും സ്മാര്‍ട് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയില്‍ ആഴത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ വേരോടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടെക്‌നോളജി പരിസ്ഥിതി എന്നതിനായിരിക്കും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും പിന്തുണ നല്‍കുക എന്നതിനാല്‍ അംബാനിക്ക് പേടിക്കാതെ മുന്നേറാനായേക്കും. അംബാനി വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്ന് ഇപ്പോള്‍ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അംബാനിയുടെ പാടവം ജെഫ് ബേസോസിന്റേതു പോലെയാണെന്നു പറയുന്നു. ഇരുവരും തോറ്റോടാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ്.

