ഫോൺവിളി: ‘0’ ചേർക്കണം, പഴഞ്ചനായാൽ വാട്സാപ്പില്ല... 8 മാറ്റങ്ങളുമായി പുതുവർഷം

∙ ഫോൺവിളി: ‘0’ ചേർക്കണം



ലാ‍ൻഡ് ഫോണിൽനിന്നു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കു വിളിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ‘0’ ചേർക്കണമെന്ന നിർദേശം ബിഎസ്എൻഎൽ ലാൻഡ്‌ലൈനിൽ ജനുവരി 15ന് അകം നടപ്പാക്കിയേക്കും. മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾ വർധിച്ചതിനാൽ നമ്പറുകൾ 10ൽ നിന്നു 11 ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.



∙ പഴഞ്ചനായാൽ വാട്സാപ്പില്ല

ആൻഡ്രോയ്ഡ് 4.0.3, ആപ്പിൾ ഐഒഎസ് 9 എന്നീ വേർഷനുകൾക്കു താഴെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ നാളെ മുതൽ വാട്സാപ് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ചില ഫോണുകളിൽ പൂർണമായും വാട്സാപ് പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുമെങ്കിൽ ചിലതിൽ ചില ഫീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകില്ല.



∙ സിം കാർഡ് 9 മാത്രം



സ്വന്തം പേരിൽ ഒൻപതിലേറെ സിം കാർഡുകൾ എടുത്തവർ അധികമുള്ളവ ജനുവരി 10ന് അകം സേവനദാതാക്കൾക്കു മടക്കിനൽകണം. ചട്ടമനുസരിച്ച് ഒരാൾ 9 സിം കാർഡ് മാത്രമേ കൈവശം വയ്ക്കാവൂ.



∙ ടോൾ പിരിവ് ഫാസ്ടാഗിലൂടെ

രാജ്യത്തെ ദേശീയപാതകളിൽ നാളെ മുതൽ ടോൾ പിരിവ് ഫാസ്ടാഗിലൂടെ മാത്രം. ഫാസ്ടാഗില്ലാതെ ടോൾ പ്ലാസകളിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ ഇരട്ടിത്തുക നൽകുകയും 500 രൂപ നൽകി ടാഗ് എടുക്കുകയും വേണം.

∙ ജിഎസ്ടിആർ 3ബി വർഷം 4 തവണ

5 കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള ബിസിനസുകാർ വർഷത്തിൽ 4 തവണ ജിഎസ്ടി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ (ജിഎസ്ടിആർ 3ബി) സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇതിനായി ക്വാർട്ടർലി ഫയലിങ് റിട്ടേൺ വിത് മന്ത്‌ലി പേയ്മെന്റ് (ക്യുആർഎംപി) പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. എല്ലാ മാസവും 3ബി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള വ്യവസ്ഥ.



∙ ചെക്കുകളുടെ വിവരം നൽകണം



ചെക്ക് നൽകുന്നയാൾ ആ വിവരം ബാങ്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് പേ സംവിധാനം ജനുവരിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു. ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു തടയുന്നതിനാണിത്. ചെക്ക് ആർക്കാണോ അയാളുടെ പേര്, ചെക്ക് നമ്പർ, തീയതി, തുക എന്നിവയാണു നൽകേണ്ടത്. ഇത് ഒത്തുനോക്കിയേ ചെക്ക് മാറിനൽകൂ. 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ഇതു നിർബന്ധമാണ്. 50,000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്കു ബാധകമാക്കുന്നത് അതതു ബാങ്കുകൾക്കു തീരുമാനിക്കാം.



∙ കോണ്ടാക്ട്‌ലെസ് ഇടപാട് 5,000



വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ (പിൻ) നൽകാതെയും സ്വൈപ് ചെയ്യാതെയും ഡെബിറ്റ് / ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും യുപിഐ സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ചു നടത്താവുന്ന പണമിടപാടുകളുടെ (കോണ്ടാക്ട്‌ലെസ്) പരിധി 2000 രൂപയിൽനിന്ന് 5000 ആക്കിയതു നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.



∙ പുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ



പുക പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനുവരി മുതൽ ഓൺലൈൻ ആകും. വാഹൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും പുക പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും തമ്മിലാണു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. വാഹനം ഇത്തരം കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചാൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതു സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാകും. വിവരങ്ങൾ മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിന്റെ െസർവറിലേക്ക് അപ്‍‌ലോഡ് ചെയ്യും. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വാഹന ഉടമയ്ക്ക് എസ്എംഎസ് സന്ദേശം ലഭിക്കും.



