ജനുവരി 1 മുതൽ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുമുള്ള കോളുകൾ ഫ്രീയായിരിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ അറിയിച്ചു. ട്രായിയുടെ പുതിയ തീരുമാനം വന്നതോടെയാണ് ജിയോയും കോൾ സൗജന്യമാക്കിയത്. ഇതോടെ മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ടോപ് അപ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നിരുന്ന വരിക്കാരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ജിയോ ഫ്രീ വോയ്സ് കോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ട്രായ് ഐയുസി ചാർജിനുള്ള പുതിയ നിബന്ധന കർശനമാക്കിയതോടെയാണ് മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് മിനിറ്റിന് 6 പൈസ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ, സ്വന്തം നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴിയുള്ള വോയ്സ് കോളുകൾക്ക് പണം ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. എതിരാളികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് വോയ്സ് കോളുകൾക്ക് പണം ഈടാക്കാൻ ട്രായിയും ജിയോ നിർബന്ധിതരായത്. എന്നാൽ, ഈ നിരക്കുകൾ ട്രായി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ജിയോയും കോളുകൾ ഫ്രീയായി നൽകുമെന്ന് അന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള വോയ്സ് കോളുകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പണത്തിനു തുല്യ മൂല്യമുള്ള സൗജന്യ ഡേറ്റ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾ മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഫോൺ കോളുകൾക്ക് മിനിറ്റിന് 6 പൈസയാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഒരു ജിയോ ഉപഭോക്താവിന് 124 മിനിറ്റ് ഐയുസി കോൾ ചെയ്യാൻ 10 രൂപയ്ക്ക് ടോപ് അപ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇനി മുതൽ വിളിക്കാൻ ടോപ് അപ് ചെയ്യേണ്ടിവരില്ല. 10 രൂപയ്ക്ക് ടോപ് അപ് ചെയ്താൽ പകരമായി 1 ജിബി ഡേറ്റ ഉപഭോക്താവിന് ജിയോ സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു. 20 രൂപയ്ക്ക് ടോപ് അപ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ 2 ജിബി ഡേറ്റയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

2017 ലാണ് ട്രായ് 14 പൈസയിൽ നിന്ന് മിനിറ്റിന് 6 പൈസയായി ഇന്റർകണക്ട് യൂസസ് ചാർജ് (ഐയുസി) വെട്ടിക്കുറച്ചത്. എന്നാൽ, ഇത് 2020 ജനുവരിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും വിപണിയിലെ മറ്റു കമ്പനികളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു.

∙ എന്താണ് പുതിയ മാറ്റം?

റിലയൻസ് ജിയോ വരിക്കാർക്ക് മറ്റ് മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് (എയർടെൽ, വോഡഫോൺ–ഐഡിയ, ബിഎസ്എൻഎൽ) വിളിക്കാൻ ഇനി അധിക പണം നൽകേണ്ടതില്ല. ഏറെ കാലത്തെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ഐയുസി നീക്കിയതായുള്ള ട്രായിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നത്.

∙ ഇന്റർകണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ്

കോൾ നടത്തുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് കോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ നെറ്റ്‌വർക്കിനു നിയമപ്രകാരം നൽകേണ്ടുന്ന ഫീസായ ഇന്റർകണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് (ഐയുസി) ആണ് ഈ തുക. തുടക്കത്തിൽ ഈ തുക ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാതെ ജിയോ തന്നെ നൽകുകയായിരുന്നു. ജിയോ തുടങ്ങി മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 13500 കോടി രൂപ ഐയുസി വകയിൽ നൽകിയതായി ജിയോ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് ട്രായി ഉത്തരവ് വന്നതോടെയാണ് മിനിറ്റിന് ആറ് പൈസ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്.

∙ ജിയോയും മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം

തർക്ക വിഷയം ഐയുസി ഏറെക്കാലമായി ജിയോയും മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്ക വിഷയമാണ്. ഐയുസി വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് ജിയോയ്ക്ക്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ 6 പൈസ തന്നെ പോരെന്നും 14 പൈസ എന്ന പഴയ നിരക്കെങ്കിലും പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു എയർടെൽ, വോഡഫോൺ–ഐഡിയ എന്നിവയുടെ പക്ഷം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ആ നിരക്കുകളെല്ലാം ട്രായി നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ മിസ്ഡ് കോൾ വിവാദം

ഫോൺകോൾ 25 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കട്ട് ആയി മിസ്ഡ് കോൾ ആക്കുന്ന രീതി ജിയോ നടപ്പാക്കിയെന്നു മറ്റുള്ളവരും മറ്റുള്ളവർ അതു ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജിയോയും ആരോപിച്ചും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. മിസ്ഡ് കോൾ കാണുന്ന ഉപയോക്താവ് തിരികെവിളിക്കുമ്പോൾ ഐയുസി കിട്ടുമെന്നതിനാലാണ് ഈ കളി എന്നും പരസ്പരം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

∙ ട്രായിയുടെ നിലപാട്

ടെലികോം നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി (ട്രായി) ഐയുസി എടുത്തുകളയുമെന്നു തത്വത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത 2010 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഐയുസി ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രായിയുടെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതുവരെ ജിയോ നിരക്കു വേണ്ടെന്നു വച്ചത്. എന്നാൽ, ആ തീയതി പുനർനിർണയിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ട്രായി പറ‍ഞ്ഞതോടെ തുക ഈടാക്കാൻ തന്നെ ജിയോ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Jio to Offer Free Voice Calls to Other Networks Again, Starting January 1