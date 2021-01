അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ 2020ല്‍ നടന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി പോലും ഇപ്പോഴും വെളിച്ചത്തുവന്നട്ടുമില്ല. ആക്രമണകാരികള്‍ കയറിക്കൂടിയ സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധിചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നതിനും ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ട്രഷറി, സ്റ്റേറ്റ്, കൊമേഴ്‌സ്, എനര്‍ജി ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കെതിരെ അടക്കം നടത്തപ്പെട്ട സോളാർവിന്‍ഡ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആക്രമണം 2020 മാര്‍ച്ച്-ഏപ്രില്‍ ആയിരിക്കാം തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് ഇതുവരെ കരുതിവന്നത്. റഷ്യ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, റഷ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള ഹാക്കര്‍മാരാണ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്ന കാര്യത്തില്‍ സൈബര്‍സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്.

എന്നാല്‍, അമേരിക്കന്‍ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറിക്കൂടല്‍ തുടങ്ങിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ വളരെ മുൻപെ തുടങ്ങിയരിക്കാം എന്നാണ് വെര്‍ജീനിയയില്‍ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്ററായ മാര്‍ക് വാര്‍ണര്‍ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റലിജന്‍സ് കമ്മറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയര്‍മാനും ആണ്. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹം അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു: ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ അമേരിക്കയുടെ നിര്‍ണായക രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ചോര്‍ത്തി എന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകാരണമാണ് ഹാക്കര്‍മാരെ അവരുടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ പോയി നേരിടാന്‍ സാധിക്കാത്തത് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അമേരിക്ക പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആക്രമണത്തില്‍ റഷ്യയുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കാതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ പ്രശ്‌നമല്ല, മറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പ്രശ്‌നമാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

∙ ടിക്‌ടോക്കിനെതിരെ 12 കാരിക്ക് താനാരാണെന്ന് അറിയിക്കാതെ കേസുകൊടുക്കാന്‍ അനുമതി

ലണ്ടനില്‍ നിന്നുള്ള 12 കാരി പെണ്‍കുട്ടിക്ക് താനാരാണെന്ന് അറിയിക്കാതെ വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കിനെതിരെ കേസുകൊടുക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയരിക്കുകയാണ് കോടതി. ഹ‍ൃസ്വ വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ടിക്‌ടോക്ക് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കാനാണ് 12 കാരി ശ്രമിക്കുന്നത്. തന്റെയും തന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെയും സ്വകാര്യത ടിക്‌ടോക്ക് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ വാദം. ഇതു ശരിയോ തെറ്റൊ ആകാം. ഇത് കോടതിയില്‍ താനാരാണെന്ന് അറിയിക്കാതെ തെളിയിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നീക്കം, ആദ്യം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെടുകയും, പിന്നീട് അമേരിക്കയില്‍ പ്രശ്‌നത്തിലാകുകയും ചെയ്ത, ടിക്‌ടോക്കിന്റെ മേല്‍ പുതിയ കുരുക്കു വീഴുമോ എന്നു നോക്കിയരിക്കുകയാണ് ടെക് ലോകം. ടിക്‌ടോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാന്‍ പ്രത്യേക നിയുക്ത സംഘത്തെയും ഏര്‍പ്പാടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടി നല്‍കാനിരിക്കുന്ന കേസ് അതിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ മാത്രമാണ് എത്തിനില്‍ക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ വാദത്തില്‍ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തുടര്‍നടപടികള്‍. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അതിശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഉള്ളതെന്നും, അതുവഴി കുട്ടികള്‍ക്ക് മികച്ച സുരക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും ടിക്‌ടോക്ക് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ചില്‍ഡ്രന്‍സ് കമ്മിഷണര്‍ ഫോര്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്‍ ലോങ്ഫീല്‍ഡ് പറയുന്നത് താനായിരിക്കും കുട്ടിക്കു വേണ്ടി കേസു നടത്തുക എന്നാണ്. ടിക്‌ടോക്ക് അടക്കമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് അപരിചിതരായ മുതിര്‍ന്നവര്‍ വരികയും അവരെ പേടിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നു. തനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് 12കാരി തെളിയിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുറപ്പാക്കുക എന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചുമതലായായാണ് കാണുന്നത്.

∙ ചൈനീസ് ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് 39,000 ഗെയിം ആപ്പുകള്‍ ആപ്പിള്‍ നീക്കം ചെയ്തു

ഒറ്റ ദിവസം നീക്കം ചെയ്ത ആപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ പുതിയ റെക്കോഡിട്ട് ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ ചൈനീസ് ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് 39,000 ആപ്പുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിമിങ് ആപ്പുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗെയിമിങ് ആപ് പബ്ലിഷര്‍മാരും ലൈസന്‍സ് വാങ്ങണമെന്ന ചൈനയുടെ നിബന്ധന ലംഘിച്ചതിനെതിരെയാണ് നടപടി. ലൈസന്‍സ് ഇല്ലാത്ത ഗെയ്മിങ് ആപ്പുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി സർക്കാർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതിനു ശേഷം മൊത്തം 46,000 ആപ്പുകളെയാണ് ആപ്പിള്‍ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില 29,000 ഡോളറായി

ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില 29,000 ഡോളറിനു മുകളിലായി. ഈ വര്‍ഷം ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വന്‍ കുതിപ്പു നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഒരു ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില 50,000 ഡോളര്‍ വരെ എത്തുമെന്ന് ചിലര്‍ പ്രവചിക്കുമ്പോള്‍ അതല്ല അതിനു മുകളില്‍ പോകുമെന്നാണ് വേറെ ചിലര്‍ വാദിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ബിറ്റ്‌കോയിനെതിരെ അമേരിക്ക നടപടി എടുത്താല്‍ വില തറപറ്റാനും വഴിയുണ്ട്.

∙ കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് പഠന പദ്ധതി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ആമസോണ്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ ആമസോണിന് ഇന്ത്യയില്‍ 2021ല്‍ വന്‍ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് പാഠ്യപദ്ധതിയായ ഫ്യൂച്ചര്‍ എൻജിനീയര്‍ (Future Engineer) താമസിയാതെ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ കോഴ്‌സ് കമ്പനി അമേരിക്കയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഗുണം 550,000 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇതുവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്കു വെളിയില്‍ ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയായിരിക്കാം. ജെഇഇ പരീക്ഷയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ജെഇഇ റെഡി (JEE Ready) ആപ് ആമസോണ്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതിന്റെ പേര് ആമസോണ്‍ അക്കാഡമി (Amazon Academy) എന്നാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

∙ വണ്‍പ്ലസ് ബാന്‍ഡ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

ഷഓമി എംഐ ബാന്‍ഡിനെതിരെ വണ്‍പ്ലസ് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാന്‍ഡുമായി എത്തിയേക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. വണ്‍പ്ലസ് 9 സീരിസിനൊപ്പം ബാന്‍ഡും അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

∙ ഷഓമി എംഐ 11ന്റെ അത്യുജ്വല ക്യാമറാ ഫീച്ചര്‍ പരിചയപ്പെടാം!

ഷഓമിയുടെ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണായ എംഐ 11ല്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻപ് ഒരു കമ്പനിക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരു ടെക്‌നോളജി നേട്ടമാണ് - വിഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഐ ശാക്തീകരിച്ച നൈറ്റ് മോഡ് ആണ് അവര്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ടെക്‌നോളജി നേട്ടമാണിത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഡെമോ ഇവിടെ കാണാം: https://youtu.be/ZK3pmrgehcA

ബ്ലിങ്ക്എഐ നൈറ്റ് വിഡിയോ ഡെമോ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഡിയോ ഇവിടെ കാണാം: https://youtu.be/XBQG1lrKSzw

