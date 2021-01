ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അധിക നിരക്ക് വാങ്ങിയിട്ടില്ല, ഫ്രീ കോളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും വോഡഫോൺ ഐഡിയ

വരിക്കാരില്‍ നിന്ന് ഒരിക്കലും അധിക ഐ‌യു‌സി ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അവർക്ക് നിരക്കുകളിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തന്നെ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുമെന്നും വോഡഫോൺ ഐഡിയ അറിയിച്ചു. വിവിധ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധിക തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതേ സേവനങ്ങൾ തുടർന്നും ഫ്രീയായി തന്നെ ആസ്വദിക്കാമെന്നും വോഡഫോൺ ഐഡിയ ( വി ) പറഞ്ഞു.

വോഡഫോൺ ഐഡിയ അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരിധിയില്ലാത്ത സേവനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. വി അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്ക് പോലും യാതൊരു വിലക്കുമില്ലാതെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നത് തുടരാമെന്ന് കമ്പനി പറഞ്ഞു.

ഇന്റർകണക്ട് യൂസർ ചാർജുകൾ ( ഐ‌യു‌സി ) റദ്ദാക്കുമ്പോൾ, വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ലോക്കൽ കോളുകൾക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വി യുടെ പ്രസ്താവന .

വി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും അധിക ഐ‌യു‌സി പായ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിനാൽ, വി അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്കുകൾ യഥാർഥത്തിൽ പരിധിയില്ലാതെ തുടരുന്നു. എല്ലാ വി അൺലിമിറ്റഡ് പായ്ക്ക് വരിക്കാർക്കും, ഇന്ത്യയിലെവിടെയും മറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര കോളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സൗജന്യമാണ് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Vodafone Idea says customers were never charged additional IUC & nothing changes for them