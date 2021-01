ഐയുസിയുടെ പേരിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടില്ല, അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോൾ തുടരുമെന്ന് എയർടെൽ

വരിക്കാർക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളുകൾ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓഫ്-നെറ്റ് വോയ്‌സ് കോളുകളിലെ ചാർജുകൾ റിലയൻസ് ജിയോ നീക്കം ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എയർടെലിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവന. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം വോഡഫോൺ ഐഡിയയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

എയർടെൽ ഒരിക്കലും മറ്റു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് വിളിക്കാൻ അധിക ചാർജ് ചെയ്യില്ലെന്നും കോളുകൾ തുടർന്നും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഐയുസിയുടെ പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും എയർടെൽ വക്താവ് പറഞ്ഞു. റിലയൻസ് ജിയോ ഐയുസി പായ്ക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ജിയോ ഇതര നമ്പറുകളിലേക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത വോയ്‌സ് കോളുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിരക്കുകൾ ജനുവരി 1 മുതൽ ജിയോ നീക്കംചെയ്തു.

ഏറ്റവും മികച്ച നെറ്റ്‌വർക്ക് സേവനം ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കമ്പനി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭാരതി എയർടെൽ സിഒഒ അജയ് പുരി പറഞ്ഞു. പ്രീപെയ്ഡ് ബണ്ടിലുകളും പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളും ഉപയോഗിച്ച് എയർടെൽ മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കും പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ കോളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ഐ‌യു‌സി നീക്കംചെയ്യുന്നത് 2021 ജനുവരി മുതൽ ജിയോ കൂടുതൽ വരിക്കാരെ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം. പുതിയ വരിക്കാരെ ചേർക്കുന്നതിൽ ജിയോ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസങ്ങളിലായി അൽപം പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ എയർടെൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.

English Summary: Bharti Airtel Says Unlimited Calling Benefit Will Remain the Same for Customers