കമ്പനികളെ പുറത്താക്കിയാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് മുന്നറിയിപ്പ്; ചരിത്രം കുറിച്ച് വാവെയ് പ്രോസസര്‍

ന്യു യോര്‍ക് സ്‌റ്റോക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് അഥവാ എന്‍വൈഎസ്ഇ മൂന്നു ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഡീലിസ്റ്റു ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍, ഇത് ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന് ചൈന അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു ചൈനീസ് ടെലികോം കമ്പനികളെയാണ് എന്‍വൈഎസ്ഇ ഡിലീസ്റ്റു ചെയ്യുക- ചൈനാ ടെലികോം കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്, ചൈനാ മൊബൈല്‍ ലിമിറ്റഡ്, ചൈനാ യൂണികോം ഹോങ്കോങ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് അവ. ഈ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളുടെ ട്രെയ്ഡിങ് ജനുവരി 7നും 11നും ഇടയില്‍ നിർത്തിവയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ എന്‍വൈഎസ്ഇ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നീക്കം പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് നവംബര്‍ 12ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നിയന്ത്രണാജ്ഞ പ്രകാരമാണ്. ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചത്.



ഡൗ ജോണ്‍സ്, നാഷ്ഡാക് തുടങ്ങിയവയുടെ സൂചികകളില്‍ നിന്ന് ഇവയെ പുറത്താക്കും. ദേശീയ സുരക്ഷയും, മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഇതൊരു വിനീതമായ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് എന്നാണ് മുന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ റോജര്‍ റോബിന്‍സണ്‍ പ്രതികരിച്ചത്. അമേരിക്കക്കാരില്‍ നിന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന ആളുകളില്‍ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. ചൈനാ ടെലികോമിനെതിരെ അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് കമ്മിഷനും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. കമ്പനി അമേരിക്കയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം റദ്ദുചെയ്യുകയാണ് അവര്‍ ചെയ്തത്.

അതേസമയം, ചൈനയില്‍ നിന്നുളള കമ്പനികളെയെല്ലാം, 'കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനാ മിലറ്ററി കമ്പനികളാണ്' എന്ന് ആരോപിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ സൂത്രത്തിനെതിരെ ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് രംഗത്തു വന്നു. ഇത് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റോക്മാര്‍ക്കറ്റുകളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന് വക്താവ് ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഏതു തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടിക്കാണ് ചൈന ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയം, പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ പാതാളത്തിലേക്കു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ഡിസംബറില്‍ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള വീസാ കാലാവധി 1 മാസമായി കുറച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഇത് 10 വര്‍ഷമായിരുന്നു. ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജി ഭീമനായ വാവെയ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ ചൈനാ വിരോധത്തിന്റെ ആദ്യ ഇര.

∙ ചരിത്രം കുറിച്ച് വാവെയുടെ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസര്‍

അമേരിക്കയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനിയാകുമായിരുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കി ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ് ഈ വര്‍ഷത്തെ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ പ്രോസസര്‍ പുറത്തിറക്കി-കിരിന്‍ 9010. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു 3എന്‍എം പ്രോസസറാണ് എന്നതാണ്. ഇതിനു മുൻപിലത്തെ പ്രധാന പ്രോസസര്‍ കിരിന്‍ 9000 സീരിസ് ആയിരുന്നു. അതില്‍ 5എന്‍എം പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്വാല്‍കമിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസസറായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 888, സാംസങ്ങിന്റെ എക്‌സിനോസ് 1080, ആപ്പിളിന്റെ എ14 ബയോണിക് തുടങ്ങിയവയും 5എന്‍എം പ്രോസസറുകളായിരുന്നു. വാവെയുടെ പുതിയ പ്രോസസറും 5എന്‍എം കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുമെന്നു കരുതിയിരുന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച് തങ്ങളുടെ എൻജിനീയര്‍മാരുടെ വിരുത് ഒരിക്കല്‍കൂടി വാവെയ് പുറത്തുകാണിക്കുന്നത്. കമ്പനി കുറഞ്ഞത് രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്കു കൂടെയെങ്കിലും 5എന്‍എം പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഇതുവരെ കരുതിയിരുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനം പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന വാവെയ് മെയ്റ്റ് 2021 ല്‍ ആയിരിക്കും പുതിയ പ്രോസസര്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ആപ്പിളും പുതിയ 3എന്‍എം പ്രോസസര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. എന്നാല്‍, അത് ഈ വര്‍ഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ല. ആദ്യ 3എന്‍എം പ്രോസസര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇറക്കിയ കമ്പനി എന്ന ഖ്യാതി വാവെയ്ക്ക്ു സ്വന്തമാകാന്‍ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നത്.

∙ അലക്‌സയേയും ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റിനെയും പോലെ ചാറ്റ് ബോട്ട് തുടങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍മെന്റ്

ഇന്ത്യയുടെ ഇഗവേണന്‍സിന് പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ആമസോണ്‍ അലക്‌സ, ഗൂഗിള്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റുകളുടെ മാതൃകയില്‍ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് വികസിപ്പിച്ചു നല്‍കാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്ന് സർക്കാർ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന് പല ഭാഷകളില്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വികാരങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാനും, അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്താണ് എന്നറിയാനും, ഡേറ്റ ശേഖരിക്കാനും, വിശകലനം ചെയ്യാനും, ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വ്യക്തിഗത അനുഭവം നല്‍കാനും ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നതാണ് നിബന്ധനകളിലൊന്ന്. ജനങ്ങളുടെ പൊതുവായ കാര്യനിര്‍വഹണത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരിക്കും അതിന്. ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന് ശബ്ദത്തെ ടെക്‌സ്റ്റ് ആക്കാനും, ടെക്‌സ്റ്റിനെ ശബ്ദമാക്കാനുമുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ എംടിഎന്‍എലിന്റെ മുംബൈ, ഡല്‍ഹി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ഏറ്റെടുത്തു

മഹാനഗര്‍ ടെലഫോണ്‍ നിഗം ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എംടിഎന്‍എലിന്റെ ഡല്‍ഹി, മുംബൈ മേഖലകളലെ പ്രവര്‍ത്തനം ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ഏറ്റെടുക്കും. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബിഎസ്എന്‍എലിന് ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

∙ പുതുവത്സര തലേന്ന് വാട്‌സാപ്പിലൂടെ 140 കോടി വോയിസ്, വിഡിയോ കോളുകള്‍

പുതുവത്സര തലേന്ന് മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ 140 കോടി വോയിസ് അല്ലെങ്കില്‍ വിഡിയോ കോളുകള്‍ നടന്നുവെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം നടന്നിരിക്കുന്ന വാട്‌സാപ് കോളുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇതൊരു റെക്കോഡാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ കോളുകളുടെ എണ്ണം വച്ചു നോക്കിയാല്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ധന കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഡിയോ കോളുകള്‍ കൂടാതെ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകളും അന്നേ ദിവസം തകൃതിയായി നടന്നുവെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതുവത്സര തലേന്ന് 5.5 കോടി ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റുകള്‍ തങ്ങളുടെ ആപ്പിലൂടെ നടന്നു എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

