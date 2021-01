കാർഷിക ബിൽ: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി റിലയൻസ്, ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ കോടതിയിലേക്ക്

കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ കാർഷിക ബില്ലുകളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കമ്പനിക്ക് കൃഷിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നും റിലയൻസ് വ്യക്തമാക്കി. റിലയൻസ്, ജിയോ ഉൾപന്നങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായി ആക്രമണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ജിയോ ടവറുകളും കേബിളുകളും നശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പോരാടാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിരവധി റിലയൻസ് ജിയോ മൊബൈൽ ടവറുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരെ റിലയൻസ് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ജിയോ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർ‌ഐ‌എൽ) ഹൈക്കോടതിയിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം ലിമിറ്റഡ് വഴി ഹർജി സമർപ്പിക്കും.

മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളുമായി കമ്പനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അവയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും റിലയൻസ് ഹരജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളുമായി റിലയൻസിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവയിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ലെന്നും ഈ വസ്തുതകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ, ഈ നിയമങ്ങളുമായി റിലയൻസിന്റെ പേര് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഏക നികൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസുകൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കേടുവരുത്തുകയുമാണെന്നും റിലയൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സുപ്രധാന ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വിൽപന, സേവന ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് റിലയൻസ് സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കും റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്കുമെതിരെ പ്രകോപിതരായ കർഷകർ പ്രതിഷേധിച്ചതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഇരുപതോളം റിലയൻസ് ജിയോ ടവറുകൾ ദിനംപ്രതി ദിവസേന പഞ്ചാബിൽ തകർക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോകോം പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ്ങിനും പഞ്ചാബ് ഡിജിപിക്കും കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇതുവരെ 1,500 റിലയൻസ് ജിയോ ടവറുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നശിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരോട് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

