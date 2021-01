ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയയ്ക്കായി ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ നിരുപദ്രവകരമായ ഒരു നിയമമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിന്റെ സാധ്യതകളില്‍ തങ്ങള്‍ ദുര്‍ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണുന്നുവെന്നാണ് ചില വിദഗ്ധര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതു വഴി ഒറ്റയടിക്ക് സര്‍ഗാത്മകതയെയും, സർക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചു സധൈര്യം മുന്നേറുന്ന ചില ഓണ്‍ലൈന്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകളെയും കൂട്ടിലടച്ചേക്കാമെന്നും അവര്‍ ഭയക്കുന്നു. ഇതു കൂടാതെയാണ്, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം തുടങ്ങിയ സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങള്‍. ഇവ എത്രകാലം സെൻസറിങ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും?

എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇനി കാറ്റുമാറി വീശാന്‍പോകുകയാണ് എന്ന സൂചനകളാണ് നല്‍കുന്നതെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി, നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് മുതല്‍ സമൂഹ മാധ്യമ പോസ്റ്റുകളും, നിങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകളും വരെ കേന്ദ്ര ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിരീക്ഷണാധികാര പരിധിയില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിന്നു കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

നാളിതുവരെ ഈ മന്ത്രാലയം പത്രങ്ങള്‍, ടിവി, സിനിമകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഡിജിറ്റല്‍ കണ്ടെന്റ് യഥേഷ്ടം പോകട്ടെ എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലാകുന്നതെന്നു പറയുന്നു. അപ്പോള്‍ എന്തായിരിക്കും പുതിയ നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ? അതിപ്പോള്‍ വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും സ്വതന്ത്ര വെബ്‌സൈറ്റുകളും വഴി പണം ജീവിക്കാനുള്ള വക കണ്ടെത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നു പറയുന്നു. മന്ത്രാലയത്തിന് ഇനി തത്വത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളെയും വിനോദ വ്യവസായത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാനായേക്കുമെന്നാണ് മീഡിയനാമയയുടെ സ്ഥാപകനായ നിഖില്‍ പാഹ്‌വാ പറയുന്നത്. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായേക്കും. സെന്‍സറിങും നടന്നേക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

ഇതു സംഭവിച്ചാല്‍, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാടകീടമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം തുടങ്ങിയ സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങളും പ്രശ്‌നത്തിലായേക്കും. ഇന്ത്യയിലെ സാധ്യതകള്‍ മുതലാക്കാന്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ് ഇതുവരെ 400 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ അവര്‍ക്ക് 25 ലക്ഷത്തിലധികം സബ്‌സക്രൈബര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്കിലാണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിനോദ വ്യവസായം 2024ല്‍ ആകുമ്പോഴേക്ക് 2.9 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായി വളരുമെന്നാണ് സൂചന. പുതിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന്റെ വിഖ്യാതമായ പല വിഡിയോകളും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനായേക്കില്ല എന്നത് രാജ്യത്ത് അതിവേഗം പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുവരികയായിരുന്ന നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിന് വന്‍ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, അനുനിമിഷം വളരുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ കണ്ടെന്റ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന് പരിശോധിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാനാകുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. വിനോദ വ്യവസായത്തിന് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാള്‍ സുപ്രധാനമായിരിക്കും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്നതെന്നും വാദമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യാധാരാ മാധ്യമങ്ങള്‍ സർക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ ഒരു ധൈര്യവും കാട്ടാത്തിടത്ത് തലയുയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു നിന്നിരുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്കും മറ്റുമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി. ദിവയര്‍.കോം, സ്‌ക്രോള്‍.കോം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണമാണെന്നു പറയുന്നു. ദി വയറിന്റെ എഡിറ്റര്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ വര്‍ദരാജന്‍ പറയുന്നത്, സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായത്തല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഒരു നിയമവും പാലിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇത് അസംബന്ധമാണ്. ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാണ്. സർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ്. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനും, പല മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രസിദ്ധീകിരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥിനെതിരെ ഒന്നിലേറെ ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗവും കഴിഞ്ഞാല്‍, അടുത്തതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളായ ട്വിറ്റര്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കുമെന്ന ഭീതിയും ചിലര്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കും അതിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാട്‌സാപും വഴിയാണ് പല മതവിദ്വേഷം വളര്‍ത്തുന്നതും, കലാപങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ സംഭവങ്ങള്‍ക്കും തുടക്കമിടുന്നതെന്ന ആരോപണം ഉണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ നേരിടാന്‍ പോകുന്നതെന്നതും കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

∙ മറുവശം

എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ തോക്കില്‍ കയറി വെടിവയ്‌ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ടു മതി വിമര്‍ശനമൊക്കെ എന്ന നിലപാടു സ്വീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നീക്കം കൂടുതല്‍ കണ്ടെന്റ് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതി നല്‍കല്‍ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളോട് കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിനും മറ്റും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കണ്ടെന്റ് വേണമെങ്കില്‍ ചെറിയൊരു എഡിറ്റിങ് ഒക്കെ നടത്തി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം. കൂടാതെ, ഏതു പ്രായക്കാര്‍ക്ക് കാണാനുള്ള ഉള്ളടക്കമാണിത്, ഓരോ വിഡിയോയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതും നല്ലൊരു ശീലമായിരിക്കും. ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രായമനുസരിച്ച് കാണാവുന്ന വിഡിയോകള്‍ വേര്‍തിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്.

അതേസമയം, ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആര്‍എസ്എസ് പ്രതിനിധികള്‍ നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സും, ആമസോണ്‍ പ്രൈമുമായി കുറഞ്ഞത് ആറ് കൂടിക്കാഴ്ചകളെങ്കിലും നടത്തിയെന്നു പറയുന്നു. ദേശവിരുദ്ധവും, ഹിന്ദു വിരുദ്ധവും ആയ കണ്ടെന്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കരുതെന്നും പകരം 'ശരിയായ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്‌കാരം' ഉള്ള കണ്ടെന്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം എന്നുമാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും പറയുന്നു.

English Summary: Will Govt watch the photos you upload?