പലരും സ്വീകരിക്കാന്‍ താത്പര്യപൂര്‍വം കാത്തിരിക്കുന്ന കൊറോണാവൈറസ് വാക്‌സീന്‍ വേണ്ടവര്‍ക്ക് ബുക്കു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗം കോ-വിന്‍ (Co-WIN) ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിളിന്റെ ആപ് സ്റ്റോറിലും എത്തുന്ന ഈ ആപ് ആയിരിക്കും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അറിയാവുന്നവര്‍ക്ക് ബുക്കു ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാര്‍ഗങ്ങളിലൊന്ന്. വെബിലൂടെയും ബുക്കു ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും.

∙ പശ്ചാത്തലം

ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രഗ് കണ്ട്രോള്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ ഡിജിഐഐ രണ്ട് വാക്‌സീനുകളാണ് അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഭാരത് ബയോടെക്കുമായിരിക്കും വാക്‌സീനുകള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക. ആദ്യം ഈ വാക്‌സീന്‍ മുന്‍നിര ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും, പിന്നീട് 50 വയസിനു മേല്‍ പ്രായമുളളവര്‍ക്കുമായിരിക്കും നല്‍കുക. ഇതിനുള്ള റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ക്കായി കോ-വിന്‍ (കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് വര്‍ക്) എന്ന പേരില്‍ ആപ് ഇറക്കും.

∙ വെല്ലുവിളികള്‍

കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ മാസം 23-ാം തിയതി തങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. കോ-വിന്‍ സിസ്റ്റത്തിനു വേണ്ട ശക്തി പകരുന്നതാണ് അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിനായി തയാര്‍ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൈസു ചെയ്ത സംവിധാനമാണ്.

∙ ആപ് ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണോ?

ആപ്പിന്റെ പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പോള്‍ അത് ചില മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ഐഒഎസിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡിലും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചേക്കും. എന്നാല്‍, അങ്ങനെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല എന്നതു കൂടാതെ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ഡേറ്റാ ചോര്‍ത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പൊതുജനത്തിന് ഇത് ലഭ്യമാക്കി എന്ന അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉചിതമെന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, 75 ലക്ഷത്തിലേറെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പേരുകള്‍ ഇതിനായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

∙ അപ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍?

ഇതെഴുതുന്ന സമയം വരെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് റജിസ്‌ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പാകമാകാത്ത ആപ് ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് തിരക്കു കൂട്ടാതെ കാത്തിരിക്കുക. നിലവില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു മാത്രമാണ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആപ് പൊതുജനങ്ങളോട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാന്‍ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോള്‍ അതില്‍ നാലു മൊഡ്യൂളുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും:

1 യൂസര്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് മൊഡ്യൂള്‍

2 ബെനഫിഷ്യറി റജിസ്‌ട്രേഷന്‍

3 വാക്‌സിനേഷന്‍

4 ബെനഫിഷ്യറി അകനോളജ്‌മെന്റ് ആന്‍ഡ് സ്‌റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേഷന്‍

ആപ് പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായി കഴിയുമ്പോള്‍ അതിലൂടെയോ വെബിലൂടെയോ മൂന്നു രീതിയില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും:

1 സെല്‍ഫ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍

2. ഇന്‍ഡിവിജുവല്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍

3 ബള്‍ക് അപ്‌ലോഡ്

ഇതിന്റെ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ബള്‍ക് അപ്‌ലോഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കാം. വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ താത്പര്യമുളളവരോട് എത്തി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ ക്യാംപുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയോ, ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീടു കയറിയിറങ്ങി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതായിരിക്കാം ബള്‍ക് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍. സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും അത്തരം ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്കും സഹായകമാക്കാനുള്ളതായിരിക്കാം അത്. അതു കൂടാതെ, സര്‍വെ സംഘടിപ്പിക്കാനും, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും നിരവധി പേരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. സെല്‍ഫ് റജിസ്‌ട്രേഷന്‍, ഇന്‍ഡിവിജുവല്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എന്നിവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും വ്യക്തികള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ളത്.

∙ എന്തെല്ലാം രേഖകള്‍ വേണം?

വ്യക്തികള്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡ് അപ്‌ലോഡു ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നു തീര്‍ച്ചയില്ല. (ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് ആധാര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന അറിവ്.) എന്നാല്‍, ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ്, പാന്‍ കാര്‍ഡ് മറ്റുള്ള ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.

∙ ചെലവ്

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പു മന്ത്രി ഡോ. ഹര്‍ഷ്‌വര്‍ദ്ധന്‍ മുന്‍നിര ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള വാക്‌സീനേഷന്‍ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനത്തിന് വാക്‌സീന് പൈസ നല്‍കേണ്ടിവരുമോ എന്ന കാര്യം ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

