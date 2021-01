ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിന്റെയും, മാതൃകമ്പനിയായ ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെയും ജോലിക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് പുതിയ യൂണിയന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാനേജ്‌മെന്റും ജോലിക്കാരുമായുള്ള അകല്‍ച്ച പുതിയ തലത്തിലേക്കെത്തുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത് എന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ആല്‍ഫബെറ്റ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍ എന്നാണ് പുതിയ സംഘടനയുടെ പേര്. തങ്ങളുടെ സംഘടനയിലേക്ക് എല്ലാ ജോലിക്കാര്‍ക്കും കോണ്‍ട്രാക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ചേരാമെന്നും യൂണിയന്‍ അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ വലുപ്പച്ചെറുപ്പങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കില്ലെന്നാണ് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ സംഘാടകര്‍ക്ക് യൂണിയന്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പണം നല്‍കും. യൂണിയന് ഒരു ഡയറക്ടേഴ്‌സ് ബോര്‍ഡും ഉണ്ടാകും. ഗൂഗിളിനെപ്പോലെ ഇത്ര ഭീമന്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളില്‍ വളരെ വിരളമായി മാത്രമാണ് യൂണിയനുകള്‍ ഉള്ളത്. പുതിയ സംഘടനയ്ക്ക് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, അഥവാ സിഡബ്ല്യുഎയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. സിഡബ്ല്യുഎ അടുത്തിടെ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്കായി പുതിയൊരു വിഭാഗം തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേര് കോഡ്-സിഡബ്ല്യുഎ (CODE-CWA) എന്നാണ്. ആല്‍ഫബറ്റ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് യൂണിയനില്‍ ചേരുന്ന എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായി സിഡബ്ല്യൂഎ ലോക്കല്‍ 1400 (CWA Local 1400) എന്ന വിഭാഗത്തിലും അംഗങ്ങളാകും.

തങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് നേതൃത്വപാടവം ഉള്ള ആളുകളെ ജോലിക്കുവയ്ക്കുമെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു. ഗൂഗിള്‍ അമേരിക്കന്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ജോലിക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമെന്നു പറയുന്നു. പുതിയ സംഘടനയില്‍ അംഗമാകുക വഴി തങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങള്‍ കമ്പനിക്കും കിട്ടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് സംഘാടകരില്‍ ഒരാളായ, ഗൂഗിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിലന്‍ ബേക്കര്‍ അറിയിച്ചു. പുതിയ സംഘടനയ്ക്ക് കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവുമാരുടെ അധികാരം പരിമിതപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കും. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ അത് വിപ്ലവം തന്നെയായിരിക്കാം. ഈ നീക്കം മൊത്തം സിലിക്കന്‍ വാലിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാമെന്നു പറയുന്നു. പുതിയ സംഘടന ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടിയാല്‍ പിന്നെ മറ്റു കമ്പനികളിലും ഇത് വരാമെന്നതാണ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. സിലിക്കന്‍ വാലി കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ശമ്പളം നല്‍കിയും മറ്റും ഇത്രകാലം കാര്യമായ യൂണിയന്‍ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ജോലിക്കാര്‍ക്കു കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം, ജോലിക്കാരെ തരംതിരിക്കുന്ന രീതി, കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന നയം ഇതിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ മുദ്രപതിപ്പിക്കാനാണ് യൂണിയന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

യുണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങാന്‍ പോകുന്നു എന്നറിയിച്ചവര്‍ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗൂഗിളിലെയും ആല്‍ഫബെറ്റിലെയും ജോലിക്കാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ പിന്തുണയാര്‍ജ്ജിച്ച ശേഷം, ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നേടി കമ്പനിക്കുള്ളില്‍ വിലപേശലുകള്‍ക്കുള്ള ശക്തിയാര്‍ജ്ജിക്കുമോ എന്നത് യൂണിയന്റെ ലക്ഷ്യമാണോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും അറിയാനാകുക. ഇത്തരം ഒരു നീക്കത്തെ ശക്തമായി തന്നെ തകര്‍ക്കാന്‍ കമ്പനി മുൻപ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളായി ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാരുമായി പല ഏറ്റുമുട്ടലുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിള്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിനു സഹായംചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും, ജോലക്കാരോട് വിവേചനപരമായ രീതിയില്‍ പെരുമാറുന്നതും, ലൈംഗികമായ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് പുറത്താക്കിയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവിന് വന്‍ തുക നല്‍കി പറഞ്ഞുവിട്ടതും മറ്റും ജോലിക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ രോഷം അണപൊട്ടാന്‍ ഇടവരുത്തിയ സംഭവങ്ങളാണ്.

ജോലിക്കാര്‍ 2018ല്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ മൂലം പെന്റഗണുമായി ഗൂഗിള്‍ നടത്താനിരുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് കരാര്‍ നടക്കാതെ പോയി. ജോലിക്കാരുടെ കലാപം പല തരത്തിലുമുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ ആ വര്‍ഷം ഗൂഗിളിനെക്കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചു. സിഡബ്ല്യുഎ 2019 മുതല്‍ ഗൂഗിളിലെ ജോലിക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു. യൂണിയന്‍ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ഗൂഗിള്‍ ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നു കാണിച്ച് സിഡബ്ല്യുഎ ദേശീയ ലേബര്‍ റിലേഷന്‍സ് ബോര്‍ഡില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ജോലിക്കാരെ നിലയ്ക്കു നിർത്താനായി അവരെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആരോപണം പോലും കമ്പനിക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൊന്നും തങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ജോലിക്കാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങളെന്നും തികച്ചും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതെന്നുമാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാട്. എന്തായാലും, പുതിയ നീക്കം ടെക് മേഖലയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ ആലിബാബാ മേധാവി ജാക് മാ എവിടെ?

ചൈനീസ് ടെക്‌നോളജിയുടെ മാത്രമല്ല ലോക ടെക്‌നോളജിയുടെ കൂടെ മുഖമായിരുന്ന ആലിബാബ മേധാവി ജാക് മായുടെ തിരോധാനം പല ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്കും വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹവും ടെസ്‌ല മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കുമായുള്ള സംഭാഷണം ആര്‍ക്കാണ് മറക്കാനാകുക - ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പോകുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞ മസ്‌കിനോട്, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെ മനുഷ്യര്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാണ് മാ അന്ന് കൈയ്യടി നേടിയത്. ചൈനാ സർക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച ഒറ്റ പ്രസംഗത്തോടെ മാ എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനീയനെ പൊതുവേദികളില്‍ കാണാതായിരിക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇതുവരെ ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തോട് എവിടെയെങ്കിലു അടങ്ങിയൊതുങ്ങി കഴിയാന്‍ ചൈന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. മായുടെ സാമ്രാജ്യം അപകടത്തിലാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ട്.

∙ ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില തകര്‍ന്നു

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ബിറ്റ് കോയിന്റെ വില ഇന്നലെ മാത്രം 17 ശതമാനം തകര്‍ന്നു. ലണ്ടനില്‍ ഞായറാഴ്ച 34,000 ഡോളറായിരുന്ന ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ തിങ്കളാഴ്ച 7 ശതമനം തകര്‍ന്ന് 31,227 ഡോളറായി തീര്‍ന്നുവെന്നു പറയുന്നു. ചില വിപണികളില്‍ 17 ശതമാനം വരെ തകര്‍ന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തകര്‍ച്ചയാണിത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉയര്‍ച്ചയുമുണ്ടായത്- 50 ശതമാനം.

∙ ഷഓമി എംഐ 10ഐ 5ജി ഇന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

ഷഓമിയുടെ മികച്ച മോഡലുകളിലൊന്നായ 10ഐ 5ജി ഇന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 750ജി പ്രോസസര്‍, 108 എംപി ക്യാമറ തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വില 30,000 രൂപയില്‍ താഴെ ആയിരിക്കാം.

∙ താഴ്ന്ന വിലയക്ക് 5ജി ഫോണുകള്‍ താമസിയാതെ ലഭ്യമായേക്കും

ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 480 പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിന് 5ജി സപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇനി വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകളും 5ജി സപ്പോര്‍ട്ടോടെ ഇറങ്ങിയേക്കും.

