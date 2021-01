ഇറാനിലെ പല നഗരങ്ങളിലും വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കല്‍ പതിവായിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കടുത്ത വായു മലിനീകരണം നിലനില്‍ക്കുന്ന നഗരങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതിയും ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ ജനജീവതം ദുഷ്‌കരമായി. എന്നാല്‍, പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി പ്രശ്‌നം വന്നതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു ചെന്നവര്‍ അദ്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. നിയമവിരുദ്ധമായി ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനം ചെയ്യുന്നവരാകാം പെട്ടെന്ന് നഗരങ്ങളെ വൈദ്യുതി ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കാന്‍ സാധ്യത എന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍.

ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നതോടെ ഏതുവിധേനെയും പണമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അതു ഖനനം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാകാം വൈദ്യുതി നിലയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. തുടര്‍ന്ന് ഇറാനിയന്‍ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം 45,000 കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇവ ഇറാന്‍ സബ്‌സിഡിയോടു കൂടി നല്‍കിവന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു വന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്‍ നേരിട്ടു നടത്തുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനിയായ തന്‍വിറിന്റെ മേധാവി മുഹമ്മദ് ഹസന്‍ മുത്തവലിസാദേഹ് പറഞ്ഞത് നിയമവിരുദ്ധമായി ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനം നടത്തിവന്നവര്‍ മണിക്കൂറില്‍ 95 മെഗാവാട്ട്‌സ് (MWh) വൈദ്യുതിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചു വന്നതെന്നാണ്. ഇവരില്‍ പലരും ആപ്ലിക്കേഷന്‍-സ്‌പെസിഫിക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സര്‍ക്യൂട്ട് അഥവാ എഎസ്‌ഐസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചുവന്നത്. ഇവരാകട്ടെ, ഏറ്റവും വില കുറച്ചു നല്‍കിയിരുന്ന വൈദ്യുതിയും നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

ഈ കണ്ടെത്തലുകളെത്തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനനം നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രധാന നഗരങ്ങള്‍ പോലും ഇരുട്ടിലായതോടെ, നിയമപരമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഖനന ഫാമുകളോടും താത്കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ച വിഡിയോയില്‍ ഇറാനിലെ ഒരു വന്‍കിട ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഫാമിലെ രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഇറാനിലാണ് ഈ കൂറ്റന്‍ ഫാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പതിനായിരിക്കണക്കിന് എഎസ്‌ഐസികളാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സ്വര്‍ണം ഖനനം ചെയ്യാനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ ഇറാന്റെ ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പ് ഈ ഫാമിനുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഇറാന്‍കാരും ചൈനക്കാരും സംയുക്തമായാണ് ഈ പടുകൂറ്റന്‍ ഫാം നടത്തിവന്നിരുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇറാന്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനക്കാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ പിടിപ്പുകേടു മറച്ചുവയ്ക്കാനാണെന്ന വാദവുമുണ്ട്. വൈദ്യുതിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും, വിതരണശൃംഖലയുടെ നടത്തിപ്പിന്റെയും പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടെഹ്‌റാനിലെ ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ഗവേഷകനായ സിയ സാദ്ര പറഞ്ഞത്. മൈനിങ്ങിനായി ഇറാനിലെ മൊത്തം വൈദ്യുതിയുടെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനമേ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു. ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി വതരണത്തിലും മറ്റുമുള്ള പാളിച്ചകളാണ് ഈ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറാനിലെ വൈദ്യുതി പ്ലാന്റുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലഹരണപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളാണ്. അതാണ് പ്രശ്‌നം ഇത്ര വഷളാകാന്‍ കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

അതേസമയം, പ്രകൃതി വാതകം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി നിര്‍മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്‍ അത് വീട്ടാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണെന്നും പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ താഴ്ന്ന തരം ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അത് കടുത്ത അന്തരീക്ഷമലനീകരണത്തിനു വഴിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇതു വഴി ടെഹറാനിലും അതുപോലെയുള്ള വന്‍ നഗരങ്ങളിലും മഞ്ഞും പുകയാലും ആകാശം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു. കടുത്ത തണുപ്പ് വന്നതു മൂലം പ്രകൃതി വാതകങ്ങള്‍ വീടുകളില്‍ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇറാന് വേണ്ടത് 40,000 MWh വൈദ്യുതിയാണ്. ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ട ഇന്ധനം നല്‍കാന്‍ ഇറാന്‍ പാടുപെടുകയാണ്. നിരത്തുകളിലെ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കു മാറ്റം വരുത്തി ഏകദേശം 45 MWh വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാന്‍ ഇറാനു സാധിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു. എന്തായാലും ഇറാന്റെ വൈദ്യുതി പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ചെറിയൊരളവ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ ഖനനക്കാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലവും ആകാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

English Summary: Iran suffering from a massive power outage. Illegal Bitcoin mining likely to be blamed