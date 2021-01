ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര വിജയം കണ്ട് പിച്ചൈ പറഞ്ഞു, ‘എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിജയം’!

ബോർഡർ-ഗവാസ്‌കർ ട്രോഫി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും നിലനിർത്തിയ ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗബ്ബയിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടീം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ വിജയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി. ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈയെ പോലും ഈ വിജയം ട്വീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോവർ കൂടിയാണ് പിച്ചൈ കളി തീർന്ന ഉടനെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ സീരീസ് വിജയത്തെ ‘എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വിജയങ്ങളിൽ ഒന്ന്’ എന്നാണ് പിച്ചൈ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘വിജയിച്ചത് എക്കാലത്തെയും മികച്ച ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളിൽ ഒന്ന്. ഇന്ത്യക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഓസ്‌ട്രേലിയയും നന്നായി കളിച്ചു, എന്തൊരു പരമ്പര #INDvsAUS,” സുന്ദർ പിച്ചൈ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കോട്ട തകർത്ത് ഇന്ത്യ അഞ്ചാം ദിവസം തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി പരമ്പര 2-1 ൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. പന്ത് 89 റൺസും ചേതേശ്വർ പൂജാര അമ്പത് റൺസും ഗിൽ 91 റൺസും നേടി.

ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഗൂഗിളിന്റെ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് താരമാകണമെന്നായിരുന്നു തന്റെ സ്വപ്‌നമെന്നും സുനില്‍ ഗാവസ്‌കറെയും മറ്റും താന്‍ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും ചൈന്നൈയിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന പിച്ചൈ മുൻപൊരിക്കല്‍ തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 2004ല്‍ ഗൂഗിളിലെ ഇന്റര്‍വ്യൂ സമയത്ത് പിച്ചൈയ്ക്കു കിട്ടിയ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം തനിക്കൊപ്പം ഇന്റര്‍വ്യൂവിനു വന്ന മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ലാതെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നത് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ–ഇംഗ്ലണ്ട് മൽസരം കാണാൻ ഗൂഗിൾ സിഇഒ പിച്ചൈയും വന്നിരുന്നു. ഇതിനിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയും എടുത്തു. ഈ ഫോട്ടോ ബിസിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ സോഷ്യൽമീഡിയ ഒന്നടങ്കം ചർച്ചയായിരുന്നു.

