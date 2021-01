ഇന്ത്യ ലോങ്-ടേം ഇവലൂഷന്‍ (LTE) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടുത്ത പതിപ്പായ 5ജി അഥവാ അഞ്ചാം തലമുറ മൊബൈല്‍ ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജി നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിനായി, അടുത്ത 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് രാജ്യത്തെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി സ്‌പെക്ട്രം വില്‍പനയെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായം അറിയിക്കാന്‍ ടെലികോം കമ്പനികളോടും വിദഗ്ധരോടും ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍ (ഡോട്ട്) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

∙ മൂന്നു തരം 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍

അഞ്ചാം തലമുറ (5ജി) സാങ്കേതികവിദ്യ മൂന്നു ബാന്‍ഡുകളിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ലോ, മിഡ്, ഹൈ ഫ്രീക്വന്‍സി സ്‌പെക്ട്രങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. ഇവയ്‌ക്കോരോന്നിനും അവയുടെ മേന്മകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

∙ ലോ-ബാന്‍ഡ്

വളരെ പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒന്നാണ് ലോ-ബാന്‍ഡ്. ഇത് 4ജിയെ പോലെ ധാരാളം പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാകുമെന്നതു കൂടാതെ മികച്ച ഇന്റര്‍നെറ്റ് സ്പീഡും സുഗമമായ ഡേറ്റാ കൈമാറ്റവും സാധ്യമാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം, പരമാവധി സ്പീഡ് 100 എംബിപിഎസ് ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണ ഫോണ്‍ ഉപയോഗക്കാര്‍ക്കായി ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് തത്കാലം ഇതിലേറെ സ്പീഡ് വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം, ഇത് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും മതിയാകാനും വഴിയില്ല.

∙ മിഡ്-ബാന്‍ഡ്

മിഡ്-ബാന്‍ഡ് സ്‌പെക്ട്രം ലോ-ബാന്‍ഡിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന ഡേറ്റാ സ്പീഡ് നല്‍കും. എന്നാല്‍ ഇതിനു രണ്ടു തരം പ്രശ്‌നങ്ങളാണുള്ളത്. ടവറില്‍ നിന്ന് ഒരുപാട് ആകലെ സിഗ്നല്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നതും, ഭിത്തികളും മറ്റും കടക്കുക എന്നതും പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. ലോകത്ത് 5ജി നല്‍കിത്തുടങ്ങിയ കമ്പനികളില്‍ പലതും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കും ഫാക്ടറികള്‍ക്കും മറ്റും നല്‍കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിഡ്-ബാന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള സിഗ്നല്‍ പിടിച്ച് വേണ്ടവിധത്തില്‍ കമ്പനികള്‍ക്കും ഫാക്ടറികള്‍ക്കുമുളളില്‍ വിതരണം ചെയ്യാനും സാധിച്ചേക്കും.

∙ ഹൈ-ബാന്‍ഡ്

നിലവിലുള്ള ടെലികോം വയര്‍ലെസ് സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ അതിവേഗ പ്രകടനം ഹൈ-ബാന്‍ഡ് സേവനത്തിനായിരിക്കും. എന്നാല്‍, ഇതിന് മിഡ്-ബാന്‍ഡിനേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കും സിഗ്നല്‍ എത്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുക. അതുപോലെ, ഭിത്തികളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധം മറികടക്കാനുള്ള ശേഷിയും കുറവായിരിക്കും. ഇതുവരെ ഏകദേശം 20-ജിബിപിഎസ് (ഗിഗാബിറ്റ്‌സ് പെര്‍ സെക്കന്‍ഡ്) സ്പീഡ് വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (ഇപ്പോള്‍ 4ജിയുടെ പരമാവധി ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്പീഡ് 1 ജിബിപിഎസ് ആണ്.)

∙ ഇന്ത്യയിലെ 4ജി സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ 5ജിയിലേക്കു മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ 2018ല്‍ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അക്കാലത്തു തന്നെ ഇന്ത്യയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കു മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അതിവേഗ വയര്‍ലെസ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വലയിലാക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികള്‍ അന്നേ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം ത്രിമൂര്‍ത്തികളായ റിലയന്‍സ് ജിയോ ഇന്‍ഫോകോം, ഭാര്‍തി എയര്‍ടെല്‍, വിഐ എന്നീ കമ്പനികള്‍ ഡോട്ടിനോട് 5ജിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു വരികയായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങാനായിരുന്നു കമ്പനികള്‍ 5ജി ഫ്രീക്വന്‍സി ബാന്‍ഡുകള്‍ തരംതിരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നത്. എന്നാല്‍, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാന്‍ ത്രിമൂര്‍ത്തികളില്‍ വൊഡാഫോണ്‍ ഐഡിയയ്ക്കും, എയര്‍ടെല്ലിനും കാശുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും കണ്ടറിയേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നു.

അതേസമയം, റിലയന്‍സ് ജിയോ രാജ്യത്തു തന്നെ വികസിപ്പിച്ച 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യ 2021ന്റെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽ വിന്യസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും പറയുന്നു. പരമാവധി എല്ലാ തരത്തിലും തങ്ങള്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച 5ജി ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും കമ്പനി ശ്രമിക്കുക. ഇതു വേണമെങ്കില്‍ മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്കും വിന്യസിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

∙ ആഗോള തലത്തില്‍

ആഗോള തലത്തില്‍ പല ടെലികോം കമ്പനികളും 5ജി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്‍കി തുടങ്ങി. അമേരിക്കയില്‍ എടിആന്‍ഡ്ടി, ടി-മൊബൈല്‍ വെറൈസണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ വാണിജ്യപരമായി 5ജി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇവരില്‍ എടിആന്‍ടി 2018ല്‍ തന്നെ 5ജി പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതേസമയം, വെറൈസണ്‍ 5ജി അള്‍ട്രാ-വൈഡ് ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ 2020 അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 60 നഗരങ്ങളില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയില്‍ ചില ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ 2018 മുതല്‍ 5ജി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ചൈനാ യൂണിക്കോണ്‍ അത്തരം ഒരു കമ്പനിയാണ്. ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ഭീമന്‍ സാംസങ് 5ജിയുടെ ഗവേഷണം 2011ല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. അവര്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കു വേണ്ടിയും ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Which 5g band will be given to commonman?