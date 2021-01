ഇന്ത്യന്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വാട്‌സാപ് ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും, ആപ്പിന്റെ പുതിയ പ്രൈവസി പോളിസി, മുൻപൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരെ 'ഡിജിറ്റല്‍ സ്വകാര്യത' പ്രയോഗം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ കാതു കൂര്‍പ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് വസ്തുത. വിവാദം താമസിയാതെ കെട്ടടങ്ങുകയും വാട്‌സാപ് പഴയതു പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തേക്കും. എന്നാല്‍, നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും സമാനമായ കാര്യമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. പലരും സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും അതു സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നതും വളരെ ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന കാര്യമാണെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ഗൂഗിളിനു പകരം ഡക്ഡക്‌ഗോ പരീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നു

ലോകത്ത് ഏറ്റവുധികം സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും എന്നാണ് ആരോപണം. വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം വ്യാപകമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നിതിനേക്കാള്‍ ആളുകള്‍ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുക്കളായി. ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സിഗ്നല്‍ ആപ്പ് ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപകമായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതു പോലെ ഗൂഗിളിനു പകരമായി ലോകമെമ്പാടും ഡക്ഡക്‌ഗോ പരീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 11ന് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സേര്‍ച് റിക്വസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് റെക്കോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഡക്ഡക്‌ഗോ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണ്‍അരീന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഡക്ഡക്‌ഗോയ്ക്ക് ജനുവരി 11ന് 102.2 ദശലക്ഷം സേര്‍ച്ചുകളാണ് ലഭിച്ചത്. ജനുവരി 1ന് ഇത് 77.1 ദശലക്ഷം മാത്രമായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ പ്രതിദിനം 100 ദശലക്ഷത്തിലേറെ സേര്‍ച്ചുകളാണ് ഡക്ഡക്‌ഗോ നടത്തുന്നത്. എന്നാല്‍, വാട്‌സാപ് വിവാദം ഡക്ഡക്‌ഗോയിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പേരെ എത്തിക്കുന്നത് അല്‍പ്പം വേഗത്തിലാക്കിയെങ്കിലും 2020 മുഴുവന്‍ അവര്‍ക്ക് നല്ല കാലമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഈ കാലയളവില്‍ അവരുടെ വളര്‍ച്ച മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 64 ശതമാനമായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. ഏകദേശം 24 ബില്ല്യന്‍ സേര്‍ച്ചുകളാണ് 2020യില്‍ അവരുടെ സേർച്ച് എൻജിനിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ തങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളരുന്നതിനാലാണെന്നാണ് ഡക്ഡക്‌ഗോയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാമില്‍ ബസ്ബസ് പറയുന്നത്. ആളുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യത വേണം. തങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടാണ് ആളുകള്‍ എത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ എതിരാളി കമ്പനികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് മറുമരുന്നാണ് തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

എന്താണ് ഡക്ഡക്‌ഗോയെ വേര്‍തിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്? തങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സേര്‍ച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ ട്രാക്കു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഡേറ്റ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കു കൈമാറുന്നുമില്ലെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം, ഗൂഗിളാകട്ടെ സ്വകാര്യ ഡേറ്റ ഇഷ്ടം പോലെ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. അത് അവര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ കാണിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഡക്ഡക്‌ഗോയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ശ്രദ്ധ കിട്ടിയെങ്കിലും അത് സ്വകാര്യാവബോധമുള്ള വളരെ കുറച്ചു പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

അതായത് ഡിസംബര്‍ 2020 ലോകത്തെ സേര്‍ച്ചിന്റെ ഏകദേശം 91.3 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളാണ്. സേര്‍ച്ചിന്റെ മേഖലയില്‍ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ബിങും യാഹുവും അടക്കമുള്ള എതിരാളികളെ തീര്‍ത്തും നിഷ്പ്രഭരാക്കിയാണ് ഗൂഗിളിന്റെ പോക്ക്. എന്നാല്‍, സ്വാകാര്യതാ അവബോധം വളര്‍ന്നാല്‍ വാട്‌സാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ ഗൂഗിളിന്റെ കാര്യത്തിലും മാറ്റം വരാം. വാട്‌സാപ്പിന്റെ കഷ്ടകാലം ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്‍ ചെറുതായെങ്കിലും ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംതൃപ്തരാണ് പല സ്വകാര്യതാ വാദികളും. ഫെയ്‌സ്ബുക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് വാട്‌സാപ്പും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിവന്നിരുന്നു. സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളരാത്തിടത്തോളം കാലം ആപ്പുകളും സേവനങ്ങളും തങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ ഡേറ്റ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നു പറയുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ vs ഡക്ഡക്‌ഗോ

ആപ്പിളിന്റെ സഫാരിയില്‍ 2014ല്‍ കയറിക്കൂടിയതോടെ ഡക്ഡക്‌ഗോ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നവര്‍ മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു വന്നത്. സേര്‍ച്ചിന്റെ പര്യായം തന്നെ ഗൂഗിള്‍ ആയതിനാല്‍ ആരും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്വേഷിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍, ഉപയോക്താവിന്റെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ചെയ്തികളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. അതേസമയം, ഡക്ഡക്‌ഗോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആളുകള്‍ക്ക് മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അത് ഗൂഗിളിന് അപകടകാരിയായ ഒരു എതിരാളിയായി തീരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഗൂഗിളിനും ബിങിനും ചെയ്യാവുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ഡക്ഡക്‌ഗോയ്ക്കും ചെയ്യാനാകും. ഇത് ആളുകള്‍ കൂടുതലായി തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ ഗൂഗിളിന്റെയും മറ്റും ഓണ്‍ലൈന്‍ ബിസിനസ് മോഡലിന് ഭീഷണിയാകാമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

