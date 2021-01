വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ മുതല്‍മുടക്കുകള്‍ക്കുളള നിയമങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പുതിയ എഫ്ഡിഐ നിയമങ്ങള്‍ ആമസോണ്‍ അടക്കമുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് കുരുക്കായേക്കുമെന്നാണ് പ്രാരംഭ വിലയിരുത്തല്‍. ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറല്‍ നിയമങ്ങള്‍ മറികടന്നാണ് ആമസോണും വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതെന്ന് കടകള്‍ നടത്തുന്നവരുടെ സംഘടനകള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ആരോപിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഈ ആരോപണങ്ങള്‍ ആമസോണും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും ആവര്‍ത്തിച്ച് നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ വിദേശ ഇകൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികള്‍ക്ക് ഒരു മാര്‍ക്കറ്റ്‌പ്ലെയ്‌സ് എന്ന നിലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍- അതായത് വിവിധ കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് വില്‍പനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമൊരുക്കി നല്‍കാന്‍ മാത്രമെ അനുമതിയുള്ളൂ. അവര്‍ക്ക് നേരിട്ടു സാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാന്‍ അനുമതിയല്ല. ചരക്കുകള്‍ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും അനുമതിയില്ല.

ആമസോണിനും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനുമെതിരെ അവസാനമായി കടുത്ത നടപടിയുണ്ടായത് 2018 ഡിസംബറിലായിരുന്നു- തങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ വഴി വില്‍ക്കരുതെന്ന വിലക്കാണ് അന്ന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോള്‍ ഈ കുരുക്കുകള്‍ ഒന്നുകൂടെ മുറുക്കുന്ന കാര്യമാണ് സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. നേരിട്ടു നിക്ഷേപമില്ലാത്ത, എന്നാല്‍ ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ മാതൃകമ്പനിക്ക് നിക്ഷേപമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങളും വില്‍ക്കരുതെന്നായിരിക്കാം പുതിയ നയം വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെല്ലര്‍മാരില്‍ കാര്യമായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ആമസോണിന് ഇത് കടുത്ത ആഘാതം ഏല്‍പ്പിച്ചേക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

അതേസമയം, തങ്ങള്‍ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നതും, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗണ്യമായ സംഭാവന നല്‍കിയതൊന്നും കാണാതെ പോകരുതെന്നാണ് ആമസോണ്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ കാര്യമായി മാറ്റിയാല്‍ അത് തങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമല്ല തങ്ങള്‍ വഴി ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും തിരിച്ചടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ആമസോണ്‍ 2020 ഓഗസ്റ്റില്‍ നടത്തിയ ദ്വിദിന പ്രൈം ഡേ വില്‍പ്പനയില്‍ 91,000 വില്‍പ്പനക്കാര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവരില്‍ 209 ചെറുകിട കമ്പനികള്‍ പോലും കോടിപതികളാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേ നിയമങ്ങള്‍ ബാധകമാകാന്‍ പോകുന്ന ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് പുതിയ സര്‍ക്കാർ നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചില്ല. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് വാണിജ്യകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് യോഗേഷ് ബെവേജ പറയുന്നത്.

സർക്കാർ 2018ല്‍ ഇറക്കിയ നിയമങ്ങള്‍ തന്നെ ആമസോണിന്റെയും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിന്റെയും വില്‍പ്പനാ രീതിയുടെ ഘനട തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതിയിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യാ അമേരിക്ക ബന്ധം വഷളായേക്കുമെന്ന തോന്നല്‍ ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിപണിയിലുള്ളതോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ പ്രാദേശിക ഇകൊമേഴ്‌സ് വ്യാപാരികള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ആമസോണിനും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടിനും കുരുക്കിടുന്നത് എന്നാണ് അമേരിക്ക പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര മേഖല 2026 ആകുമ്പോഴേക്ക് 20000 കോടി ഡോളര്‍ ആയേക്കുമെന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടല്‍. ഇത് 2019ല്‍ 3000 കോടി ഡോളർ ആയിരുന്നു. നിലവിലുള്ള നയങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ കുറച്ചുകൂടെ നട്ടുകളും ബോള്‍ട്ടുകളും ഉറപ്പിച്ച് വിദേശ കമ്പനികളെ ഒതുക്കാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ഗണമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വാണിജ്യകാര്യ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍ ഒരിക്കല്‍ പ്രസ്താവിച്ചതും കൂട്ടിവായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മന്ത്രാലയവുമായി ചേര്‍ന്ന് ആമസോണ്‍ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ലബ് സ്ഥാപിക്കുന്നു

രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മന്ത്രാലയവുമായി ചേര്‍ന്ന് ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് ലാബ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആമസോണ്‍ വെബ് സര്‍വീസസ്. ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ്ങിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരിക്കും ലക്ഷ്യം.

∙ പഴയതു പോലെ വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ 18 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പഠനം

നിലവിലുള്ള വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളല്‍ 18 ശതമാനം പേരെ തുടര്‍ന്നും പഴയപടി ആപ് ഉപയോഗിക്കു എന്ന് പഠനം. തങ്ങള്‍ പരിപൂര്‍ണമായി വാട്‌സാപ് ഉപയോഗം നിർത്തുകയാണെന്ന് 15 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍, 36 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞത് തങ്ങള്‍ വാട്‌സാപ് ഇനി വളരെ കുറച്ചുമാത്രമെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നാണ്. സ്വകാര്യതാ വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 244 ജില്ലകളില്‍ നടത്തിയ സര്‍വെയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്ത് 24 ശതമാനം പേരും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് മാറുന്ന കാര്യം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചു. വാട്‌സാപ് പേ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ് 91 ശതമാനം പേര്‍ പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായും മറ്റു കമ്പനികളുമായും വാട്‌സാപ് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നതിനാലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചവര്‍ പറയുന്നത്. മൊത്തം 24,000 പേരാണ് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. വാട്‌സാപ്പിന്റെ പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം മെയ് 15നായിരിക്കും നിലവില്‍ വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനുവരി 1 മുതല്‍ 5 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ യഥാക്രമം 24,000 ഡൗണ്‍ലോഡും, 13 ലക്ഷം ഡൗണ്‍ലോഡും ലഭിച്ച സിഗ്നല്‍, ടെലഗ്രാം ആപ്പുകള്‍ക്ക് കുത്തനെയുള്ള വളര്‍ച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സിഗ്നലിന് 9,483 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയും, ടെലഗ്രാമിന് 15 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്നു. അതേസമയം, വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണക്കാര്‍ ആപ്പ് വിട്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും അതിനാല്‍ വാട്‌സാപിന് യാതൊരു വിധ പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കില്ലെന്നും വിലയിരുത്തുന്നവരും ഉണ്ട്.

∙ സിഗ്നലിന് ഇന്ത്യയില്‍ 26.4 ദശലക്ഷം ഡൗണ്‍ലോഡ്!

സെന്‍സര്‍ ടവര്‍ പുറത്തുവിട്ട ഡേറ്റാ പ്രകാരം ജനുവരി 4നും 17നും ഇടയില്‍ സിഗ്നല്‍ ആപ്പിന് ഇന്ത്യയില്‍ 26.4 ദശലക്ഷം ഡൗണ്‍ലോഡ് ലഭിച്ചുവെന്ന് പറുയന്നു. ഇതേ കലയളവില്‍ ടെലഗ്രാമിന് 9.1 ദശലക്ഷം ഡൗണ്‍ലോഡാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ ക്വാല്‍കം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 870 5ജി പ്രോസസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

തങ്ങളുടെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 865 പ്ലസ് പ്രോസസറിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പായ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 870 5ജി പ്രോസസര്‍ ക്വാല്‍കം അവതരിപ്പിച്ചു. മോട്ടറോളാ, വണ്‍പ്ലസ്, ഒപ്പോ, ഷഓമി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ അടുത്തിറങ്ങാന്‍ പോകുന്ന ഫ്‌ളാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകള്‍ പുതിയ പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

∙ ഉപയോക്താക്കളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഡേറ്റാ പരിശോധിക്കാന്‍ സമ്മതം ചോദിക്കുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്

ഉപയോക്താക്കളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഡേറ്റ തങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരോ തങ്ങള്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നവരോ പരിശോധിക്കൂവെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നത് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ടിയാണ്.

