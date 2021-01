കാണാതായ ജാക് മാ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു! 100 അധ്യാപകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് മാ ബുധനാഴ്ച ചൈനയിലെ 100 അധ്യാപകരുമായി വിഡിയോ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി പ്രാദേശിക സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള വാർത്താ വെബ്‌സൈറ്റായ സെജിയാങ് ഓൺ‌ലൈനിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂസ് പോർട്ടലായ ടിയാൻമു ന്യൂസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി അലിബാബ സ്ഥാപകൻ ജാക്ക് മാ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്. ഒക്ടോബർ മുതല്‍ പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ജാക് മാ. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഷാങ്ഹായിൽ നടന്ന ഒരു ഫോറത്തിന് ശേഷം ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ സംരംഭകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച ജാക് മാ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് വരെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ചൈനയിലെ ആലിബാബ എന്ന ഇ– വ്യാപാര കമ്പനി ഉടമയും ശതകോടീശ്വരനുമായ ജാക്ക് മാ എവിടെ? കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായി മായെപ്പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല. ബിസിനസ് ഹീറോകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ടിവി ഷോയിൽ വിധികർത്താവിന്റെ റോളിൽ മാ വരേണ്ടതായിരുന്നു. കാണാതായതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിനെതിരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

ചൈനയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെ വിമർശിച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടി അംഗം ആയിരുന്ന ജാക്ക് മാ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത്. അടുത്ത തലമുറയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതണം എന്ന് മാ പറഞ്ഞു. ബാങ്കുകൾ പണയം വയ്ക്കുന്ന കടകൾ ആണെന്ന് പരിഹസിച്ചു. അതോടെ പാർട്ടി വല്യേട്ടന് പൊള്ളി. മാ ഉടമസ്ഥനായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനികളിലൊന്നായ ആന്റ് ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ ഓഹരികൾ വിപണികളിൽ ക്രയവിക്രയത്തിനെത്തിക്കുന്നത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ തിരിച്ചടിച്ചു.

മാ ടിവി ഷോയിൽ വരാത്തത് ‘ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റി’യതിനാലാണെന അവ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് ആലിബാബ കമ്പനി നൽകിയത്. തൽക്കാലം നിശ്ശബ്ദനായി മാറിനിൽക്കുകയാണെന്ന നിഗമനത്തിനാണ് മൂൻതൂക്കം. ചൈനീസ് ഓൺലൈൻ വിപണിയിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളുടെ നിരയിലേക്ക് കുറച്ചുകാലം കൊണ്ട് ആലിബാബ ഉയർന്നിരുന്നു. അധ്യാപകനായി ജീവിതം തുടങ്ങി പിന്നീടു സംരംഭകനായി മാറി അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ജാക്ക് മാ 55–ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ആലിബാബയുടെ മേധാവിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതും വാർത്തയായിരുന്നു.

English Summary: Jack Ma makes first public appearance since October in online meeting