ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ കീഴിലുള്ള വാട്‌സാപ്പില്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം പൂര്‍ണമായും പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാട്‌സാപ്. വാട്‌സാപ്പിലെ ഡേറ്റ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ഷെയറു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തില്‍ സർക്കാർ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാക്കാര്യങ്ങള്‍ക്കും തങ്ങള്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ നയങ്ങള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കുമായി ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യാനല്ല മറിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുതാര്യമാക്കാനാണ് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. വാട്‌സാപ് എല്ലാക്കാലത്തും വ്യക്തികളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ വക്താവ് അറിയിക്കുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോ എന്തിന് വാട്‌സാപ്പിനു പോലുമോ അവരുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ കാണാനാകില്ലെന്നാണ് വാട്‌സാപ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കമ്പനി എക്കാലത്തും പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാല്‍, പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം വഴി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും വാട്‌സാപ്പിനും ഉപയോക്താവിന്റെ മെറ്റാ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും, ഒരാള്‍ ദിവസം മുഴുവന്‍ എവിടെയായിരുന്നു എന്നതടക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം പലതും അറിയാന്‍ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സന്ദേശങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കിയാല്‍ മാത്രം പോരാ മെറ്റാഡേറ്റയിലും തൊട്ടുകളിക്കരുതെന്നാണ് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയത്തില്‍ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വാട്‌സാപ്പില്‍ നിന്ന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് 2016 മുതല്‍ ലഭ്യമാണെന്ന ആരോപണവും ഉണ്ട്.

∙ വന്‍കിട ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമടയ്ക്കല്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് കനത്ത പ്രഹരമേല്‍പ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ചൈന

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആധുനിക ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമടയക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങളാണ് ചൈനയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. അമേരിക്കയടക്കം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അസൂയാലുക്കളാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പുരോഗതി. ഇതിനു ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചതോ ആലിബാബ (ആന്റ് ഗ്രൂപ് കമ്പനി) ടെന്‍സന്റ് എന്നീ സ്വകാര്യ കമ്പനികളായിരുന്നു. ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാടുകളില്‍ ഈ കമ്പനികളുടെ കുത്തക തകര്‍ക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈന. ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാടു രംഗത്ത് കുത്തകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടായാല്‍ കമ്പനിക്കെതിരെ ആന്റിട്രസ്റ്റ് നീക്കം നടത്തുമെന്നാണ് ചൈന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പണമിടപാടു മുഴുവന്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഏല്‍പ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് എന്തു പഠിക്കണമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്നത്. ടെന്‍സന്റും ആന്റ് ഗ്രൂപ്പും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആപ്പുകളിലൂടെ പണമിടപാടു നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം 100 കോടി കവിഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഇടപാടുകള്‍ മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം പഠിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ചൈന.

∙ ബൈഡന്‍ ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് തടയിടണമെന്ന് ഇയു



അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ വരവ് അമേരിക്കയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഒരു പുതിയ പ്രഭാതമാണെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍, പക്ഷേ ടെക് കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ നിലാപാടു കടുപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഗോള വാണിജ്യ രംഗത്തെ വന്‍ശക്തികളാണ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും ചൈനയും. മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റേത് 'അമേരിക്ക ആദ്യം' എന്ന നയമായിരുന്നു. അത് തീര്‍ന്നു കിട്ടിയത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണെന്നാണ് ഇയുവിന്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റിനോടു പറഞ്ഞത്. ഈ പുതിയ പ്രഭാതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള്‍ കാത്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇതും നമ്മെ മിഥ്യാ ധാരണകളിലേക്കു നയിക്കേണ്ടതില്ല. ട്രംപ് അടുത്ത ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മറവു ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള്‍ അവിടെ തന്നെയുള്ള കാര്യം മറന്നുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ വേണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയത്.



അതേസമയം വ്യാജ വാര്‍ത്തയുടെയും വിദ്വേഷ സംഭാഷണങ്ങളുടെയും പ്രചാരകരായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്മാര്‍ക്ക് മൂക്കു കയറിടുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്‌സ്ബുക്, ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇയു. പക്ഷേ, യൂറോപ്പില്‍ നിന്ന് ഇവയ്ക്കു പകരം വയ്ക്കാവുന്ന കമ്പനികളില്ലെന്നത് അവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് മൂര്‍ച്ച നഷ്ടമാക്കിയേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. അതിനാലാണ് അമേരിക്കയും ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ അപാര സ്വാതന്ത്ര്യം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കരുത്തേറിയ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ലോകത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കണമെന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ ബൈഡനു നല്‍കുന്ന സന്ദേശം.

∙ എല്‍ജി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണം നിർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നു

ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ എല്‍ജി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ നിര്‍മാണ രംഗത്തു നിന്നു പിന്മാറുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ കമ്പനിക്ക് 4.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് ഈ മേഖലയില്‍ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ 2021ല്‍ ഒരു അവസാന ശ്രമം നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പിന്മാറുക എന്നും കേള്‍ക്കുന്നു.

∙ ഗൂഗിള്‍ എഐ ടീമംഗത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം

തങ്ങളുടെ എത്തിക്കല്‍ എഐ ടീമിലെ ഒരംഗത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിള്‍. ഈ കോര്‍പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെര്‍വറില്‍ ആയിരക്കണക്കിനു ഫയലുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ പുറത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുമായി ഷെയർ ചെയ്തതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാസങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് ഗൂഗിളിന്റെ എഐ ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട കറുത്ത വംശജയായ ടിംനിറ്റ് ഗെബ്രുവിന്റെ പുറത്താക്കലില്‍ കലാശിച്ചത് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉടമ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളുടെ ഫലമാണോ എന്നും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഗെബ്രുവിന്റെ പുറത്താക്കല്‍ ഗൂഗിളിനകത്തും പുറത്തും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

∙ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കെതിരെ കേന്ദ്രം നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര

കേന്ദ്രം നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സ്, ആമസോണ്‍ പ്രൈം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ക്കെതിരെ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പു മന്ത്രി അനില്‍ ദേശ്മുഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന താണ്ഡവ് എന്ന സീരീസാണ് ഇപ്പോള്‍ പുതിയ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാന്‍ മന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ സീരീസില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ തയാറാണെന്ന് സംവിധായകന്‍ അലി അബ്ബാസ് സഫര്‍ അറിയിച്ചു.

