വിമാനങ്ങൾക്കരികെ കണ്ടത് ‘പറക്കും മനുഷ്യനോ’? ഡ്രോൺ ആകാമെന്ന് എഫ്എഎ

അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഒന്നിലധികം വിമാനങ്ങൾക്കരികെ കണ്ടത് പറക്കും മനുഷ്യനോ (ജെറ്റ് പാക്ക്)? ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ജെറ്റ് പായ്ക്കറ്റിൽ പറക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് പൈലറ്റുമാർക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർമാർക്ക് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഈ സംഭവം അവരുടെ റഡാറുകളിൽ പിടിച്ചിരുന്നില്ല.

ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ 3,000 അടി (900 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ) ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ‘ജെറ്റ് പാക്ക്’ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോൺ ആയിരിക്കാം, വ്യക്തിയല്ലെന്നാണ് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ലഭിച്ച ഇമെയിലുകളിലാണ് എഫ്എഎ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. 3000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറന്ന് നിൽക്കാൻ ജെറ്റ്പാക്ക് പൈലറ്റുമാർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതും സംശയമാണ്.

3,000 അടി ഉയരത്തിൽ യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പറക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടതായി കഴിഞ്ഞ വർഷം പൈലറ്റുമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. ‘അയൺ മാൻ’ സിനിമയിലെ ബസ്സ് ലൈറ്റ്ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയർ പോലെയായിരുന്നില്ല അതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം വൈകീട്ട് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പൈലറ്റുമാരാണ് ജെറ്റ്പാക്ക് ധരിച്ച ഒരാൾ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് സമീപം പറക്കുന്നത് കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് വന്ന അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് 1997 ലെ പൈലറ്റാണ് ഇക്കാര്യം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ‘ടവർ, അമേരിക്കൻ 1997, ഞങ്ങൾ ജെറ്റ്പാക്കിൽ പറക്കുന്ന ഒരാളെ കടന്നുപോയി,’ ഇതായിരുന്നു അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറിയത്. ഇതുകേട്ട എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറുകൾ സ്തബ്ധരായി, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പൈലറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നതും ഓഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു.

‘അമേരിക്കൻ 1997… അവർ നിങ്ങളുടെ ഇടതുവശത്താണോ വലതുവശത്താണോ കണ്ടത്?’ എടിസി വക്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 3,000 അടി ഉയരത്തിൽ ജെറ്റ്പാക്കുമായി ഇയാൾ പറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വിമാനത്തിൽ നിന്ന് 300 അടി മാത്രം അകലെയായിരുന്നു എന്നും എയർബസ് എ 321 ന്റെ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

താമസിയാതെ, മറ്റൊരു പൈലറ്റും അവരുടെ വിമാനത്തിന് സമീപം ജെറ്റ്പാക്കിൽ ഒരാൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘ജെറ്റ്പാക്കിൽ ആ വ്യക്തി കടന്നുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു,’ സ്കൈവെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് എടിസിയോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജെറ്റ്പാക്ക് ധരിച്ച ഒരാൾ വിമാനങ്ങളുടെ പാതയിൽ പറക്കുന്നതിനാൽ മറ്റ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നു.

പൈലറ്റുമാരുടെ റിപ്പോർട്ട് ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് പൊലീസിന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജെറ്റ്പാക്ക് ഉള്ള ആരെയും അധികൃതർ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആരാണ് വിമാനത്തിന് സമീപം വന്നത് എന്നത് ഒരു രഹസ്യമായി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

അരലക്ഷം ഡോളർ വിലയുള്ള, 12,000 അടി വരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില മനുഷ്യ ജെറ്റ്പാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരം ജെറ്റ്പാക്കുകൾ ധരിച്ച മനുഷ്യന്‍റെ വലുപ്പവും ഭാരവും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിമാനങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാൽ വൻ ദുരന്തത്തിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

