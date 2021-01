മുകേഷ് അംബാനിയുടെ 6 പദ്ധതികൾ, 2021 ൽ സംഭവിക്കുക മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം!

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്‍ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ കമ്പനിയായ റിലയന്‍സ് ജിയോ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്വാസമെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നു വേണമെങ്കില്‍ പറയാം- ആക്കത്തോടെയുള്ള അടുത്ത കുതിപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തുകയായിരുന്നു. ജിയോയുടെ പൊതുവിപണിയലേ 4ജി അരങ്ങേറ്റം 2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 5ന് ആയിരുന്നു. ഈ മാസ് എന്‍ട്രിയെ തുടര്‍ന്ന് പല ടെലികോം കമ്പനികളും പൂട്ടിപ്പോയി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജിയോ അടുത്ത പോരിനുള്ള കോപ്പുകൂട്ടുകയായിരുന്നു എന്നു വേണം പറയാന്‍. ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ ആഗോള ടെക്‌നോളജി ഭീമന്മാരില്‍ നിന്നടക്കം നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് ജിയോ അടുത്ത അങ്കത്തിനായി ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നു കാണാന്‍ ശ്വാസംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടെക്‌നോളജി മേഖല. ഇന്ത്യ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വേളയില്‍ നിരവധി ടെക്‌നോളജി പ്രൊഡക്ടുകളായിരിക്കും ജിയോ അവതരിപ്പിക്കുക.

'മെയ്ഡ് ഇന്‍ ഇന്ത്യ' മുതല്‍ പല ബാനറുകളും പതിപ്പിച്ചായിരിക്കും ജിയോയുടെ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുക എന്നത് എതിരാളികളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അടുത്ത തലമുറ ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യയായ 5ജി ആയിരിക്കും. ജിയോയുടെ ചില എതിരാളികള്‍ ഇപ്പോഴും 2ജിയില്‍ നിന്നു പോലും കരകയറിയിട്ടില്ല എന്നോര്‍ത്താല്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ ആരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഊഹിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് സമ്മാനമൊന്നും നല്‍കേണ്ടിവരില്ല. ഈ 5ജി നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്കു കടക്കാന്‍ വിലകുറഞ്ഞ, ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണും നിര്‍മിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റെന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം:

∙ സൂപ്പര്‍ ആപ്പായി വാട്‌സാപിനെ വാഴിക്കുമോ?

ചൈനയിലുള്ള സൂപ്പര്‍ ആപ് ആണ് 'വീചാറ്റ്'. ചൈനക്കാര്‍ക്ക് വീചാറ്റില്‍ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരാറില്ല. വാട്‌സാപ് മോഡല്‍ സമൂഹ മാധ്യമ ചാറ്റ് മുതല്‍ ആമസോണും ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ടും പോലത്തെ ഇകൊമേഴ്‌സും, ഗൂഗിള്‍ പേ പോലത്തെ പണമടയ്ക്കലും തുടങ്ങി വേണ്ടതെല്ലാം കുത്തിനിറച്ചാണ് വീചാറ്റ് അവിടെ വാഴുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ അത്തരത്തിലൊരു ആപ് ഇറക്കുക എന്നത് അംബാനിയുടെ സ്വപ്നമാണ്. ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍ 40 കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കളുള്ള വാട്‌സാപ്പിനെ തന്നെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പായി വാഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് ജിയോയുടെ ഓഹരി വിറ്റശേഷം, ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാട്‌സാപ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഒന്നുകൂടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വാട്‌സാപ്പിന് ഇപ്പോള്‍ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്താനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. വാട്‌സാപ് അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയൊരു സൂപ്പര്‍ ആപ് ഇറക്കിയേക്കും. അത് വിജിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്ന തോന്നലാകാം വാട്‌സാപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനു പിന്നില്‍. ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും ഉപയോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ഡേറ്റയുടെ കുത്തൊഴുക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കും.

∙ 5ജി ആദ്യം കൊണ്ടുവരിക ജിയോ

ഇന്ത്യയുടെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലം അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യപകുതിയില്‍ തന്നെ നടക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഇന്ത്യാ മൊബൈല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഇന്ത്യയെ 2ജി മുക്തമാക്കുമെന്ന് 'ആണയിട്ടു' കഴിഞ്ഞു. ഈ പരിപാടിയുടെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ 5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലം വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും സർക്കാരും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 30 കോടിയോളം ആളുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിയില്‍ 2ജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാനാണ് അംബാനി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവരിലേറെയും എയര്‍ടെല്ലിന്റെയും വോഡഫോണ്‍ ഐഡിയയുടെയും വരിക്കാരാണ്. വിലകുറഞ്ഞ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളും അതിവേഗ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുമായി നിരാകരിക്കാനാകാത്ത ഓഫറുകളുമായി ആയിരിക്കും ജിയോ അവരെ സമീപിക്കുക. രാജ്യം 4ജിയില്‍ നിന്ന് 5ജിയിലേക്ക് മാറുന്ന തക്കത്തിന് തനിക്ക് ഈ ഉപയോക്താക്കളില്‍ വലിയൊരു പങ്കിനെയും ഒപ്പം കൂട്ടാമെന്നായിരിക്കണം അംബാനി കരുതുന്നത്.

ജിയോയുടെ എതിരാളികള്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍, അംബാനിയുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ക്വാല്‍കമുമായി ചേര്‍ന്ന് ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ 5ജി ട്രയല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സെക്കന്‍ഡില്‍ 1ജിബി വരെ സ്പീഡ് കൈവരിക്കാനായി എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. ഇന്ത്യ 5ജിക്കു സജ്ജമല്ല എന്നു പറഞ്ഞ എയര്‍ടെല്‍ മേധാവിയുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംബാനി പറഞ്ഞത്, 2021 രണ്ടാം പകുതിയില്‍ രാജ്യത്തെ 5ജി വിപ്ലവം തുടങ്ങാന്‍ താനങ്ങ് ഇറങ്ങുകായാണ് എന്നാണ്.

∙ ഗൂഗിളുമൊത്ത് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍

ചൈനീസ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിളയാട്ടമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലിപ്പോള്‍. ഇവരെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ അംബാനിയോടു ചോദിക്കുക. ഫെയ്സ്ബുക്കുമൊത്ത് സൂപ്പര്‍ ആപ് ഉണ്ടാക്കുന്നതു പോലെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും, കമ്പനിയില്‍ പങ്കാളിത്തമുള്ള മറ്റൊരു അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഗൂഗിളുമൊത്ത് വില കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ഇറക്കുക എന്നത്. ഇരു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്ന് 10 കോടിയോളം 4ജി അല്ലെങ്കില്‍ 5ജി ഫോണുകള്‍ വളരെ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതിനോട് മത്സരിക്കാന്‍ ചൈനീസ് കമ്പനികള്‍ ശ്രമിച്ചാലും വിജയിക്കണമെന്നില്ല. ജിയോയുടെ ഫോണിനൊപ്പം ഫ്രീ ഡേറ്റയും നല്‍കും. അതോടെ ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ കുത്തകയും പൊളിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഏകദേശം 5000 രൂപയ്ക്ക് 5ജി ഫോണ്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ജിയോയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതു പിന്നെ 2500 രൂപയായും കുറച്ചേക്കും. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളായിരിക്കാം ഈ ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുക. ജിയോ-ഗൂഗിള്‍ സഹകരണത്തിലിറങ്ങുന്ന വിലകുറഞ്ഞ 4ജി അല്ലെങ്കില്‍ 5ജി സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യം ലഭ്യമാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചനകള്‍. എന്നാല്‍, ചൈനീസ് കമ്പനികളും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ഫോണ്‍ നിര്‍മിച്ചു വില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ ഒരങ്കം നടത്താതെ ആവര്‍ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത വര്‍ഷം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ വില വല്ലാതെ കുറഞ്ഞേക്കാം.

∙ ഇകൊമേഴ്‌സ്

ഇനി കൊടികുത്തി വാഴുന്നത് ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട്, ആമസോണ്‍ എന്നീ അമേരിക്കന്‍ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള ഇകൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികളാണ്. ഇതിനാണ് വാട്‌സാപ്പിനെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പായി വീര്‍പ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ജയോമാര്‍ട്ടിലൂടെ മികച്ച ഓഫറുകള്‍ നല്‍കി ഉപയോക്താക്കളെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ഉദ്ദേശം. വാട്‌സാപ്പില്‍ ഒരു സ്മാര്‍ട് അസിസ്റ്റന്റിനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓര്‍ഡറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ട്രാക്കു ചെയ്തു പറഞ്ഞു തരും. ജിയോമാര്‍ട്ട് ഒരു മിനി ആപ്പായി വാട്‌സാപ്പില്‍ കയറിക്കൂടിയേക്കും. വാട്‌സാപ്പിന്റെ 40 കോടി ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് ചാടിക്കയറിച്ചെല്ലാനാകുക എന്നത് ചെറിയൊരു നേട്ടമൊന്നുമല്ല.

∙ ഫീച്ചര്‍ ഫോണ്‍ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും

തങ്ങള്‍ക്ക് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വേണ്ട, കീപാഡ് ഫോണ്‍ മതിയെന്നു ചിലരങ്ങു കട്ടായം പറഞ്ഞാല്‍ ജിയോ എന്തു ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കില്‍ അതിനും അംബാനിയുടെ കൈയ്യില്‍ മറുപടിയുണ്ട്. കീപാഡ് ഫോണായ ജിയോഫോണ്‍ വീണ്ടും ഇറക്കി, ഡേറ്റയും കോളും വിലകുറച്ച് നല്‍കി ഉപയോക്താക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കാനായിരിക്കും കമ്പനി ശ്രമിക്കുക. ഈ ഫോണില്‍ മൈജിയോ ആപ്പിനെ സൂപ്പര്‍ ആപ്പ് ആക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കും.

∙ ജിയോഗ്ലാസ്

വിലകുറഞ്ഞ ഫോണും ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൂടാന്‍ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരിക്കും ജിയോ എന്ന ധാരണയാണ് ഉള്ളതെങ്കില്‍ അതങ്ങ് തിരുത്തിക്കോളൂ. ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജിയോഗ്ലാസ് പുതുമയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കും. അധ്യാപകര്‍ക്കം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അടക്കം ഇത് ഉപകരിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് 3ഡി വെര്‍ച്വല്‍ റൂമുകളില്‍ ഹോളോഗ്രാഫിക് ക്ലാസുകള്‍ ജിയോയുടെ മിക്‌സഡ് റിയാലിറ്റി സേവനത്തിലൂടെ തത്സമയം വീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഭാരം 75 ഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഇതില്‍ 25 ആപ്പുകളെങ്കിലും തുടക്കത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുന്നു. ജിയോ ഗ്ലാസിലൂടെ ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വിഡിയോ മീറ്റിങ്ങുകള്‍ നടത്താം, പങ്കെടുക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രകടനം പലരുടെയും കണ്ണുതള്ളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത് എന്നു പറയുന്നു. അതു കൂടാതെ. ജിയോഹെല്‍ത്ഹബ്, ജിയോമീറ്റ് തുടങ്ങിയവയടക്കം പല പുതുമകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.

English Summary: From 5G To JioMart-WhatsApp Partnership — Reliance Jio’s Plans For 2021