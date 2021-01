ചൈനയ്ക്കെതിരെ വലുത് എന്തോ വരുന്നുണ്ട്? തിരിച്ചടിക്കാൻ പുതിയ പ്ലാനുമായി ഇന്ത്യ, കൂടുതൽ കമ്പനികളെ പുറത്താക്കും

ചൈനയ്ക്കതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. ചൈനീസ് ടെലികോം ഭീമന്മാരായ വാവെയ്, ഇസഡ്ടിഇ എന്നിവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ് ആദ്യ നീക്കങ്ങളിലൊന്ന്. 'ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം' നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു കർമപദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ അവശ്യ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഡെപ്യൂട്ടി ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ (Dy NSA) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ 5ജി മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും വിതരണ ശൃംഖലകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾക്കും രാജ്യത്ത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുകയാണ്.

സൈബർ, ടെലികോം സുരക്ഷ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമമായ താൽപര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രധാന മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ നോഡൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചതായി സർക്കാരിലെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ടെലികോം മന്ത്രാലയം, വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം, ഡിആർഡിഒ എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരെയും സുപ്രധാന യോഗത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി. ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരു മീറ്റിങ് വിളിച്ചെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ രഹസ്യാത്മകമായിരുന്നു, കൂടുതലൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ വക്താവ് പറഞ്ഞത്.

ടെലികോം ഉൽ‌പന്നങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും അവയുടെ വിതരണക്കാരെയും വിശ്വസനീയവും വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തരംതിരിക്കാനാണ് സുരക്ഷാ പ്രവർത്തന പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വിദഗ്ധ സമിതി വിശ്വസിക്കാത്ത കമ്പനികളെയോ വിതരണക്കാരെയോ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളുമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കിയാൽ, ചൈനീസ് ടെലികോം ഉപകരണ വിതരണക്കാരായ വാവേയ്, ഇസഡ്ടിഇ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം കമ്പനികളായ ജിയോ, എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, ചൈനീസ് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ചാരപ്പണി നടത്താനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ബാക്ക്ഡോർ’ വഴികൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് വാവേയും ഇസഡ്ടിഇയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ടെലികോം രംഗത്തെ സർക്കാരിന്റെ കർമപദ്ധതി കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഏറെ വിലമതിക്കുകയും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വിശ്വസനീയമായ ഉൽ‌പന്നങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ‌ഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും വിശ്വസനീയമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ‌ തരംതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യ മീറ്റിങ് വിളിച്ചിരുന്നു. ടെലികോം ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' വിശ്വസനീയമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇനി മുതൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുക.

ടെലികോം ഉപകരണരംഗത്ത് മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് സാങ്കേതിക പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കും. സുരക്ഷിത മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളും അത്തരം വിശ്വസനീയമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈ ചെയിൻ സുരക്ഷയുടെ സമഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക, മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് 'വിശ്വസനീയമായ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ' ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാരവൃത്തി ആക്രമണം സാധാരണയായി നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലൂടെയും ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ‌ ഫോണുകളിൽ‌ ഇന്റർ‌നെറ്റ് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അപകടസാധ്യതയും വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ ടെലികോം സുരക്ഷാ കർമപദ്ധതി ആവശ്യമായി വരുന്നതെന്നും സർക്കാർ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ടെലികോം ഉൽ‌പന്നങ്ങളെയും അവയുടെ സ്രോതസ്സുകളെയും 'വിശ്വസനീയ', 'വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത' വിഭാഗങ്ങൾ പ്രകാരം തരംതിരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ പുതിയ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മന്ത്രിസഭ സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

നാഷണൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കോർഡിനേറ്ററായ നിയുക്ത അതോറിറ്റിയാണ് വിശ്വസനീയമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നതെന്ന് ടെലികോം, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഡിസംബർ 17 ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ടെലികോം സേവന ദാതാക്കൾ വിശ്വസനീയമായ ഉൽ‌പന്നങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി എൻ‌എസ്‌എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിയുക്ത അതോറിറ്റി തീരുമാനം എടുക്കുക.

