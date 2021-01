കൊറോണ മഹാമാരി വന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചത് 5 വലിയ മാറ്റങ്ങൾ

വര്‍ഷം ചെല്ലുംതോറും സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളുടെ വേഗം കൂടാറുണ്ട്. കോവിഡ് 19 ആ വേഗം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളിലാണ് ഇനിയുള്ളകാലത്ത് സാങ്കേതികവിപ്ലവം വരുന്നതെന്നതും കോവിഡ് വഴിയുണ്ടായ നല്ല മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ്. ലോകത്തെ മാറ്റാനും നയിക്കാനും കഴിവുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.

∙ ഇ-സ്‌പോര്‍ട്‌സ്

കോവിഡ് കാലം വിഡിയോ ഗെയിമുകളുടെ കുതിപ്പിന്റെ കൂടി കാലമായിരുന്നു. വീടുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാനാവാതെ വന്നതോടെ മൊബൈല്‍- കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിമുകള്‍ കളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വര്‍ധിച്ചു. ഒരു സര്‍വേ പ്രകാരം 2020ല്‍ വിഡിയോ ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങളുടെ വരിക്കാരായവര്‍ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും ആദ്യമായി ചേരുന്നവരായിരുന്നു എന്നാണ്. വിഡിയോ ഗെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍ നാലിലൊന്ന് പേരും തങ്ങളുടെ പ്രധാന വിനോദങ്ങളുടെ ആദ്യ മൂന്നില്‍ വിഡിയോ ഗെയിം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളും.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തിനിടയിൽ സജീവമായ വിഡിയോ ഗെയിം വ്യവസായത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നതായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ വരവ്. 2023 ആകുമ്പോഴേക്കും വിഡിയോ ഗെയിം വ്യവസായം 150 കോടി ഡോളര്‍ കടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്, വെര്‍ചുല്‍- ഓഗ്‌മെന്റ് റിയാലിറ്റി, ഇന്‍ഗെയിം എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വരും കാലത്ത് വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

∙ വെയറെബിള്‍ ടെക്‌നോളജി

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ ക്രമാനുഗതവും സാധാരണവുമായ വളര്‍ച്ചയാണ് വെയറബിള്‍സിനുണ്ടായിരുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതോടെ ജിമ്മുകള്‍ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നതും മറ്റും വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വ്യായാമത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കാന്‍ എല്ലാവരേയും നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി. സ്മാര്‍ട് വര്‍ക്കൗട്ട് ഉപകരണങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ട് വാച്ചുകളുമെല്ലാം ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിഞ്ഞു.

2021ല്‍ ധരിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് ഇരട്ടി ഉപഭോക്താക്കളെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2022ല്‍ ആദ്യ എആര്‍ ഹെഡ് സെറ്റ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കയാണ് ആപ്പിള്‍. ഇതോടെ പാട്ട് കേള്‍ക്കാന്‍ ഫോണിന് പകരം കണ്ണടയായാലും മതിയെന്ന നില വരും!

∙ ബ്ലോക്‌ചെയിന്‍ ടെക്‌നോളജിയും ഡിജിറ്റല്‍ പണവും

ഡിജിറ്റല്‍ കണക്കുപുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്‌ചെയിനും ഡിജിറ്റല്‍ പണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയുമാണ് കോവിഡിന് പിന്നാലെ പ്രചാരം വര്‍ധിപ്പിച്ച മറ്റ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍. സാമ്പ്രദായിക സമ്പത്തിനൊപ്പം ഡിജിറ്റല്‍ സ്വത്തുക്കള്‍ കൂടി സ്വാഭാവികമാവുന്ന കാലമാണ് വരുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2019ല്‍ സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് കോര്‍പറേഷന്‍ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍ വന്‍കിട മൂലധനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും സമ്പന്നരുമായ 101 പേരില്‍ 94 ശതമാനവും ഡിജിറ്റല്‍ സ്വത്തുക്കള്‍ കൈവശം വെയ്ക്കുന്നതോ ഉടന്‍ തന്നെ അവ സ്വന്തമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരോ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ വരവ് ഈ പ്രവണതക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്.

∙ സര്‍ഗാത്മകതക്കും നിര്‍മിത ബുദ്ധി

ഭാവിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയായി നിര്‍മിത ബുദ്ധി (എഐ)യെ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് കാലമേറെയായി. 2018ല്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ഒരു ചിത്രം വിറ്റുപോയത് 4,32,500 ഡോളറിനാണ്. സര്‍ഗാത്മകതക്ക് പകരമായല്ല മറിച്ച് ഒരു സഹായി ആയാണ് നിര്‍മിതബുദ്ധിയെ സാങ്കേതിക ലോകം കാണുന്നത്. ഫൊട്ടോഗ്രഫി, സംഗീതം, സിനിമ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈന്‍, മാര്‍ക്കറ്റിങ് തുടങ്ങി പല മേഖലകളില്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധിക്ക് വലിയ ഇടപെടലുകള്‍ സാധ്യമാണ്.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ ആരോഗ്യം

ആരോഗ്യപരിപാലന രംഗത്തേക്കുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വളരെ സാവധാനത്തിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. കോവിഡിന്റെ വരവ് ഇതിന്റെ വേഗം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. സ്മാര്‍ട് കണക്ടഡ് ഉപകരണങ്ങള്‍, ബിഗ് ഡേറ്റ അനലറ്റിക്‌സ്, ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, മെഷീന്‍ ലേണിങ്, റോബോട്ടിക് തുടങ്ങി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പല മേഖലകളും ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി കൈകോര്‍ത്തു. വരും വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടേതാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.

എത്രവേഗത്തിലാണ് മനുഷ്യന്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നതെന്ന് കൂടി തെളിയിച്ച വര്‍ഷമായിരുന്നു 2020. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വളര്‍ച്ചയായിരിക്കും ഇനിയുണ്ടാവുകയെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

