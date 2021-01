ഇന്റര്‍നെറ്റ് ലോകത്തെ പരസ്യ വരുമാനത്തിന്റെ 61 ശതമാനവും 'വിഴുങ്ങുന്നത്' ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും കൂടിയാണ്. ഇതില്‍ തന്നെ 37 ശതമാനവും ഗൂഗിളിന്റെ പെട്ടിയിലേക്കു പോകും. ഇരു കമ്പനികളും ചേര്‍ന്നു നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനിടയില്‍ പെട്ട് മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്കൊന്നും വളരാനാകുന്നില്ല, ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മറ്റു സാധ്യതകള്‍ ആരായാനാകുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് അമേരിക്കിയിലും യൂറോപ്പിലും ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കുമെതിരെ നീക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത്തരം പല നീക്കങ്ങളെയും പണക്കരുത്തില്‍ ലോബിയിങ് വഴി ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും സാധിക്കുമെന്നും ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷകര്‍ക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ചെലവിടല്‍ പരിശോധിച്ചാൽ 2019ല്‍ ചെലവിട്ടത് 27,900 കോടി രൂപയാണ് എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്. തൊട്ടു മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 24 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണിത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 2022 ആകുമ്പോഴേക്ക് 51,340 കോടി രൂപ ആയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇതില്‍ വലിയൊരു ശതമാനവും ഈ രണ്ടു ഭീമന്മാര്‍ക്കു തന്നെ പോയേക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ കരുതുന്നത്.

∙ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒരു തുടക്കം മാത്രം

ഇത്തരമൊരു പ്രശ്‌നമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും കാണാനാകുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഗവണ്‍മെന്റും ഗൂഗിള്‍-ഫെയ്‌സ്ബുക് കമ്പനികളും തമ്മിലുളള അടിയും തിരിച്ചടിയും ബാക്കി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും താത്പര്യത്തോടെ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാശിന്റെ ഒരു പങ്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കണമെന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ച് എൻജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പുതിയ വാര്‍ത്തകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതു തടയുമെന്ന് അവരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ നയരൂപീകരണ കമ്മറ്റികള്‍ ഇതുവരെ ഡിജിറ്റല്‍ പരസ്യ മേഖലയിലെ മുടിചൂടാമന്നന്മാരായ ഗൂഗിളിന്റെയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെയും മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തി വന്നത്. ഈ ഇടനിലക്കാരെ കൂടാതെ സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക് ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ അവര്‍ സ്വയം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിലൂടെ മാത്രമെ കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങാവൂ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ ഇരു കമ്പനികളും കൂടി കളിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയമാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും കാര്യമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യന്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും ബാധകമാക്കിയേക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

എഫ്‌ഐസിസിഐ-ഇവൈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയില്‍ വാര്‍ത്താ വെബ്‌സൈറ്റുകളോ, ന്യൂസ് അഗ്രഗേറ്ററുകളോ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന 300 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. അതായത് രാജ്യത്തെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളല്‍ 47 ശതമാനം പേരും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോക്താക്കളില്‍ 77 ശതമാനം പേരും ഓണ്‍ലൈനില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് 2019ലെ കണക്കാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം (unique visitors) 282 ദശലക്ഷമാണെന്നും പറയുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ചൈന കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവുമധികം വാര്‍ത്ത വായിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്.

ന്യൂസ് ഫീഡുകള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുക എന്നത് ഗൂഗിളിനോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനൊ അത്ര വലിയ പ്രശ്‌നമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയിയിൽ അടി നടക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ ഗൂഗിള്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ക്കു പണം നല്‍കാമെന്നൊരു സമ്മതപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓസ്‌ട്രേലിയയുമായുള്ള അടിക്കു പിന്നില്‍ പണമടയ്ക്കലല്ല ശരിക്കുള്ള പ്രശ്‌നമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറിച്ച് ഈ മേഖല എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവിടെ പ്രശ്‌നമത്രെ. ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഈ കമ്പനികളുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു മാത്രമേ പോകാന്‍ സാധിക്കുയുള്ളോ എന്നതാണ് അവിടെ പ്രശ്‌നമെന്നു പറയുന്നു. അവര്‍ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്ന കാശിനെക്കുറിച്ചും പരസ്യമേഖലയിലെ അവരുടെ ഇടനിലയെക്കുറിച്ചും കൂടുതല്‍ സുതാര്യത വേണമെന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും തങ്ങളുടെ അല്‍ഗേറിതങ്ങളില്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയ ശഠിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ പോയാല്‍ വന്‍ പിഴ ഈടാക്കുന്ന കാര്യവും ഓസ്‌ട്രേലിയ പരിഗണിക്കുന്നു.

മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ട്രാഫിക് റൂട്ടു ചെയ്യുക വഴി ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഗുണം കൊയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇരു കമ്പനികളുടെയും പ്രതിനിധികള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സെനറ്റിലെത്തി വാദിച്ചത്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര സാമ്പത്തിക തലത്തിലും, പ്രവര്‍ത്തന തലത്തിലും അപകടത്തില്‍ ചാടുമെന്നാണ് ഗൂഗിളും ഫെയ്സ്ബുക്കും കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സും സ്‌പെയിനും മറ്റൊരു നിലപാടാണെടുത്തത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നിലപാടു പ്രകാരം മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോടും ഗൂഗിളിനോടും വിലപേശാനുള്ള അവസരം നല്‍കുന്നു. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലും അവര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ അധികാരികള്‍ ഗൂഗിളിനോടും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനോടും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്വന്തം നിലയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹിരിക്കാനായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പരസ്യമേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തില്‍ തൊട്ടുകളിക്കാാന്‍ ആരെയെങ്കിലും അനുവദിക്കുക എന്നത് അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് രാജ്യം കയറി നേരിട്ട് അങ്ങ് ഇടപെടാമെന്നു വച്ചത്. ഇതാണ് കലഹത്തില്‍ കലാശിച്ചതുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. താമസിയാതെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഈ മധ്യവര്‍ത്തികളുടെ റോളുകള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

English Summary: Should Google-FB be allowed to continue their dominance in India too?