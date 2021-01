കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നാലാം പാദത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോണ്‍ വില്‍പനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് ആപ്പിള്‍ കൈവരിച്ചത്. 2020 നാലാം പാദത്തില്‍ 15 ലക്ഷത്തിലേറെ ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകളാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നതെന്ന് കൗണ്ടര്‍ പോയിന്റ് റിസേര്‍ച്ച് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പട്ടികയില്‍ ആപ്പിള്‍ 6-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിലെ കണക്കുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ ആപ്പിളിന് 171 ശതമാനം വളര്‍ച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം, 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020ലെ മൊത്തം വളര്‍ച്ച 93 ശതമാനമാണെന്നും പറയുന്നു. ഐഫോണ്‍ 12 അവതരിപ്പിച്ചത്, ഐഫോണ്‍ എസ്ഇ 2020, ഐഫോണ്‍ 11 മോഡലുകള്‍ക്ക് വില കുറച്ചും ഓഫറുകള്‍ നല്‍കിയും മറ്റും വിറ്റത് കമ്പനിക്ക് ഗുണകരമായി.

ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വിപണി 2020 അവസാന പാദത്തില്‍ 4 ശതമാനം ഇടിവു കാണിച്ചു. എന്നാല്‍, അവഗണിച്ചുകളയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മൊത്തം വില്‍പന നോക്കിയാല്‍ 19 ശതമാനം വളര്‍ച്ചാണ് വിപണിയില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. ആപ്പിള്‍ ആറാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം ഷഓമിയും സാംസങുമാണ്. രാജ്യത്ത് 2020ല്‍ മൊത്തം 150 ദശലക്ഷം ഫോണുകളിലേറെ വിറ്റുപോയി. രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 40 ലക്ഷം 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വിറ്റു കഴിഞ്ഞതായും കൗണ്ടര്‍പോയിന്റ് പറയുന്നു. വണ്‍പ്ലസിന്റെയും ആപ്പിളിന്റെയും 5ജി ഫോണുകള്‍ക്കായിരുന്നു വിപണിയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രിയം. ഈ വര്‍ഷം രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 38 ദശലക്ഷം 5ജി ഹാന്‍ഡ്‌സെറ്റുകള്‍ വിറ്റേക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രവചനം.

∙ ആഗോള തലത്തിലും ചരിത്രമെഴുതി ഐഫോണ്‍ വില്‍പന

ഐഫോണ്‍ 12 സീരീസ് അവതരിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അവസാന പാദത്തില്‍ ആഗോള വിപണിയിലും ആപ്പിള്‍ ചരിത്രമെഴുതി. ഇതുവഴി ഏകദേശം 65.60 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ ലഭിച്ചത്. കോവിഡ്-19നെ തുടര്‍ന്ന് പല തവണ ലോകമെമ്പാടും കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോറുകള്‍ അടച്ചിടേണ്ടി വന്നിട്ടും കമ്പനിക്ക് 2020ല്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായെന്നു പറയുന്നു. മൊത്തം ആപ്പിള്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങുടെയും വില്‍പന വഴി കമ്പനിക്ക് 111.4 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറാണ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത എതിരാളി സാംസങ്ങിന്റെ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വില്‍പന കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ 11 ശതമാനം ഇടിയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അവരുടെ എസ്21 സീരീസിന്റെ വരവോടെ നടപ്പു പാദത്തില്‍ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡേറ്റിങ്ങില്‍ ഏറ്റവുധികം ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ

സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ മാക്കഫി പുറത്തുവിട്ട കണ്‍സ്യൂമര്‍ സെക്യുരിറ്റി മൈന്‍ഡ്‌സെറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത് ആഗോള തലത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലേക്ക് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലര്‍ക്കും പേടിയാണെന്നാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ ബാങ്കിങ്ങില്‍ 68 ശതമാനം പേരും, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങില്‍ 63 ശതമാനം പേരും ധൈര്യമുള്ളവരാണ്. മാക്കഫി നടത്തിയ സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡേറ്റാ പ്രകാരം 78 ശതമാനം പേരും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുമോ എന്നു പേടിയുള്ളവരാണ് എന്നും 74 ശതമാനം പേര്‍ തങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിവരഹങ്ങള്‍ (അഡ്രസ്, ജനന തിയതി തുടങ്ങിയവ) ഹാക്കു ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നു ഭയക്കുന്നതായും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപാടുകള്‍ നടത്താന്‍ പേടിയില്ലെന്നാണ് 58 ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരും പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ സുരക്ഷ ചില കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് മാക്കഫി പറയുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യാനും മറ്റും പേടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവര്‍ 63 ശതമാനമുണ്ടെങ്കിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഡേറ്റിങ്ങില്‍ ആത്മവിശ്വാസം പോരെന്നാണ് സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത പകുതിയോളം പേര്‍ പറഞ്ഞതെന്ന് മാക്കഫി പറയുന്നു.

∙ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുക്കല്‍ നടന്നേക്കില്ലെന്ന ഭീതിയില്‍ റിലയന്‍സിന്റെ ഓഹരി 2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു

റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരികള്‍ ബുധനാഴ്ച ബോംബെ സ്‌റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ 2.66 ശതമാനം വരെ താഴ്ന്ന് 1,888 രൂപയിലെത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് 1,895.25 രൂപ വരെ കയറി ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇത് 2.29 ശതമാനം ഇടിവാണ്. നാഷണല്‍ സ്‌റ്റോക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ 2.63 ശതമാനമാണ് ഇടിവു കാണിച്ചത്. കിഷോര്‍ ബിയാനിയുടെ ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള റിലയന്‍സിന്റെ ശ്രമത്തിനെതിരെ ആമസോണ്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസ് നല്‍കിയതിനു ശേഷമാണ് റിലയന്‍സ് ഓഹരികള്‍ക്ക് ഇടിവ് എന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. റിലയന്‍സ്-ഫ്യൂച്ചര്‍ ഇടപാട് നടക്കരുതെന്നും ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടര്‍മാരെ ജയിലിലടയ്ക്കണം എന്നുമാണ് ആമസോണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഫ്യൂച്ചറും റിലയന്‍സും കച്ചവടം നടക്കുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയില്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നു പറയുന്നു.

∙ ട്രംപിന്റെ ചാനലിന്റെ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് യുട്യൂബ്

മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഔദ്യോഗിക യുട്യൂബ് ചാനലിന്‍ ജനുവരി 12 ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിരോധനം തുടരുമെന്ന് യുട്യൂബ് അറിയിച്ചു. പുതിയ വിഡിയോകള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇപ്പോള്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഡിയോകള്‍ക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ യുട്യൂബ് ഷോര്‍ട്‌സിന് ഇന്ത്യയില്‍ ദിവസവും 350 കോടി വ്യൂസ്

യുട്യൂബിന്റെ ടിക്‌ടോക്ക് എതിരാളി ഷോട്‌സിന് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രതിദിനം 3.5 ബില്ല്യന്‍ വ്യൂ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു.

English Summary: Apple clocks record iPhone sales in India in last quarter of 2020