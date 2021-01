ജിയോയെ പിന്നിലാക്കി എയർടെൽ!, വോഡഫോൺ ഐഡിയ വിട്ടുപോയത് 26.56 ലക്ഷം പേർ

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) പുറത്തുവിട്ട നവംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭാരതി എയർടെൽ 43.70 ലക്ഷം പുതിയ വയർലെസ് വരിക്കാരെ ചേർത്തു. എന്നാൽ, റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് 19.36 ലക്ഷം പേരെ മാത്രമാണ് അധികം ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതേസമയം, വോഡഫോൺ ഐഡിയക്ക് 28.94 ലക്ഷം വരിക്കാരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

തുടർച്ചയായ നാലാം മാസവും എയർടെൽ പരമാവധി വയർലെസ് വരിക്കാരെ ചേർക്കുന്നതിൽ ജിയോയെ പിന്നിലാക്കി കുതിക്കുകയാണ്. വയർലെസ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ജിയോയുടേത് 41.07 കോടിയും എയർടെലിന്റേത് 17.44 കോടിയും വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടേത് 12.09 കോടിയുമാണ്. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ട്രായ്) പങ്കിട്ട ഡേറ്റ പ്രകാരം, വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കളെ ചേർക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ജിയോ ഒരു പ്യുവർ-പ്ലേ 4ജി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. എന്നാല്‍ എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ, ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ എന്നിവ 2ജി, 3ജി, 4ജി സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, എയർടെൽ മിക്ക സർക്കിളുകളിലും 3ജി സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ കമ്പനി 3ജി സേവനം നിർത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

നവംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജിയോയുടെ മൊത്തം വരിക്കാർ 40.82 കോടിയാണ്. തൊട്ടുപിന്നിൽ 33.46 കോടി ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ഭാരതി എയർടെലുമുണ്ട്. വോഡഫോൺ ഐഡിയ 28.99 കോടി വരിക്കാരുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 11.88 കോടി ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്.

മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നതിനും അപ്‌ഗ്രേഡുചെയ്യുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ 4ജി ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മത്സരം ശക്തമാകുകയാണ്. നിലവിൽ ഏകദേശം 35 കോടിയോളം 2ജി ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. പ്രാഥമികമായി എയർടെൽ, ബി‌എസ്‌എൻ‌എൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവർ മാത്രമാണ് 2ജി നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ നൽകുന്നത്.

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ജിയോയുടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള സ്മാർട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ 4ജി ഫീച്ചർ ഫോണായ ജിയോഫോൺ ഉടൻ അവതിരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ, എയർടെൽ അതിന്റെ 2ജി ഉപയോക്താക്കളെ ലാഭകരമായ താരിഫ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 4ജിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വോഡഫോൺ ഐഡിയ 4ജി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ പിന്നിലാണ്. വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളുടെയും നവീകരണത്തിന്റെയും വളർച്ച എയർടെലിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്.

