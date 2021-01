ആറു യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെയും കാനഡയിലെയും അമേരിക്കിയിലെയും പൊലിസ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ നീക്കത്തില്‍ വൻ ഹാക്കർ ഗ്രൂപ്പിനെ തകർത്തു. ഇമോട്ടെറ്റ് (Emotet) എന്ന പേരില്‍ മാല്‍വെയര്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു വന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് സെര്‍വറുകളുടെ നിയന്ത്രണം പൊലീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ മാല്‍വെയർ ഇമോട്ടെറ്റെന്നാണ് ജര്‍മനിയുടെ ബികെഎ ഫെഡറല്‍ പൊലിസ് ഏജന്‍സി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞത്.

ലോകത്തെ സംഘടിത ഇന്റര്‍നെറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഇമോട്ടെറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുക വഴി ഇപ്പോള്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഇരയുടെ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണം ആദ്യമെ ഏറ്റെടുക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് മാല്‍വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്‌റ്റാള്‍ ചെയ്യുകയുമാണ് ഇമോട്ടെറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന രീതി. ഇവര്‍ നടത്തിവന്നിരുന്ന ബിസിനസിന്റെ പേരാണ് മാല്‍വെയര്‍-ആസ്-എ-സര്‍വീസ്. ഒരു സേവനമെന്ന നിലയില്‍ മാല്‍വെയര്‍ നല്‍കുക വഴി ഇമോട്ടെറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫലവത്തും നശീകരണശക്തിയുമുള്ള സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യ ഗ്രൂപ്പായി വളരുകയായിരുന്നു.

ജര്‍മനിയില്‍ മാത്രം 17.56 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് വരുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ യുക്രെയിനില്‍ 2.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. യുക്രെയിന്റെ കിഴക്കന്‍ നഗരമായ കാര്‍കിവ് (Kharkiv) ലെ താവളത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ പൊലിസ് ഹാക്കര്‍മാരുടെ കംപ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സജ്ജീകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു.

∙ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന 360 ഡിഗ്രി ഫോട്ടോ കാണാം

ലോക നഗരങ്ങളുടെ സൂപ്പര്‍ ഹൈ റെസലൂഷന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ 360 ഡിഗ്രിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്‍ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ബിഗ്പിക്‌സല്‍ സ്റ്റുഡിയോ അവതരിപ്പിച്ച ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ലോകമെമ്പാടും കാഴ്ചക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ്! നഗരത്തിലെ ഓറിയന്റല്‍ പേള്‍ ടവറിനു മുകളില്‍ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് ഈ 195 ഗിഗാപിക്‌സല്‍ 360 ഡിഗ്രി ചിത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ചിത്രം പാര്‍ശ്വങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തിരിക്കാനും ധാരാളമായി സൂം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഗരങ്ങള്‍ കമ്പനിയെ വിളിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവര്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, തങ്ങള്‍ പരമ്പരാഗത ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു ഫോട്ടോകള്‍, കമ്പനി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബിഗ്പിക്‌സല്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഒരു നഗരത്തിന് ഏതു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അധികാരികളുമായി സംസാരിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം അതിന് ചേരുന്ന വീക്ഷണകോണ്‍ കണ്ടെത്തി ഉത്തമമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ദിവസങ്ങളിള്‍ ഷൂട്ടു ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരോ ചിത്രവും പ്രത്യേകമായി പ്രോസസ് ചെയ്തശേഷമായിരിക്കും സംയോജിപ്പിക്കുക. ലോകത്തെ 70ലേറെ നഗരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതുവരെ എടുത്ത അനുഭവസമ്പത്തും കമ്പനിക്കുണ്ട്. ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ഹോങ്കോങ്, ബെയ്ജിങ്, വത്തിക്കാന്‍, സൂറിച്ച് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇത്തരത്തില്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. (അവ കാണാന്‍ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം: http://pf.bigpixel.cn/zh-CN/city.html).

അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഷാങ്ഹായ് നഗരത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇതുവരെയുള്ളവയില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. നൂറുകണക്കിനു ബില്ല്യന്‍ പിക്‌സലുകളുടെ മഹാ സമ്മേളനമാണ് ഈ ചിത്രമെന്നു പറയുന്നു. പരമാവധി സൂമില്‍ ആളുകളുടെ മുഖം വരെ തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന വിസ്മയമാണിത്. അതേസമയം, ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ നിരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ടെക്‌നോളജി വിദഗ്ധര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. മേലും കീഴും പാര്‍ശ്വങ്ങളിലേക്കും യഥേഷ്ടം മാറ്റുകയും സൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്ന ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം: http://pf.bigpixel.cn/zh-CN/pano/771906131130847232.html

∙ ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കിയെന്ന് ആപ്പിള്‍ മേധവി കുക്ക്

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അവസാന പാദത്തിലെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എടുത്തു പറയവെ ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ തങ്ങള്‍ കൈവരിച്ച നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. മുന്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഇതേ പാദത്തിലേതിനോടു താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ കച്ചവടം ഇരട്ടിയായതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആപ്പിള്‍ എവിടെയെല്ലാമാണ് പുതിയതായി വളര്‍ച്ച കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചത്. അതേസമയം, തങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുളള ബിസിനസുമായി താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ നേട്ടത്തെ പുകഴ്ത്താനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവട സാധ്യതകള്‍ മുതലെടുക്കാനായി നടത്തുന്ന ചില നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുക്ക് സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കമ്പനി നേരിട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ തുടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കുക്ക് അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള വിപണികളില്‍ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെ കുറവാണെന്നും കുക്ക് സമ്മതിച്ചു. അധികം താമസിയാതെ ഇന്ത്യയില്‍ ആപ്പിളിന്റെ റീട്ടെയില്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.

∙ ഹരിയാനയിലെ മൂന്നു ജില്ലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് നിരോധനം തുടരും

ജിപിആര്‍എസ് മുതല്‍ 4ജി വരെയുള്ള ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിരോധനം സോനാപറ്റ്, ഝാജാര്‍, പല്‍വാല്‍ എന്നീ മൂന്നു ജില്ലകളില്‍ തുടരാന്‍ ഹരിയാന തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹിയില്‍ നടക്കുന്ന കര്‍ഷക പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

∙ ടെലികോം കമ്പനികൾ രാജ്യത്തു നിര്‍മിച്ച 5ജി സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ രാജ്യത്തു നിര്‍മിച്ച കോറുകള്‍ കേന്ദ്രമാക്കി വേണം 5ജി സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിച്ച 5ജി കോര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തിച്ചു നല്‍കാനെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിച്ച 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്താല്‍ 2ജി, 3ജി, 4ജി സ്പീഡുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കുറവായിരുന്നു. 5ജിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ രാജ്യത്തു തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Emotet, the world's most dangerous malware has been taken down