കോവിഡിലും ഫോൺ–നെറ്റ് ഉപയോഗ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക്

കോവിഡ് കാലത്തും വളർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്കു മാത്രം പോയ മേഖലയാണ് ടെലികോം. മൊബൈൽ ഫോൺ സേവനം മാത്രമല്ല ഇന്റർനെറ്റിലും മുന്നോക്കംപോയി. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ നിലവിൽ 140 കോടിയോളമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 117 കോടി കവിഞ്ഞു.

ഡേറ്റയിൽ ജിയോ തന്നെ മുന്നിൽ. ഇന്ത്യയാകെ ജിയോയ്ക്ക് 41 കോടി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാരുണ്ട്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വളരെ പിന്നിൽ ഭാരതി എയർടെൽ 17.4 കോടി വരിക്കാർ. വോഡഫോണിന് 12 കോടി മാത്രം. ബിഎസ്എൻഎല്ലിന് എത്ര ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാർ ഉണ്ടെന്നത് അവരുടെ പതനത്തിന്റെ അളവ് കൂടിയാണ്. വെറും 2.6 കോടി.

കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക്കാർ വർധിച്ചത് ഭാരതി എയർടെല്ലിനാണ്. 43.7 ലക്ഷം വരിക്കാർ വർധിച്ചു. 33.4 കോടി വരിക്കാർ എയർടെൽ കണക്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജിയോ തന്നെയാണ് വരിക്കാരിൽ ഒരു വള്ളപ്പാട് മുന്നിൽ. ജിയോയ്ക്ക് കോവിഡിനിടെ 19ലക്ഷം വരിക്കൂർ കൂടി. ആകെ വരിക്കാർ 40.8 കോടി. വോഡഫോണിന് കോവിഡ് കാലത്ത് 28 ലക്ഷം വരിക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരുടെ ആകെ വരിക്കാർ 28.9 കോടി. ട്രായ് പുറത്തുവിട്ട നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കാണിത്.

ആകെ ഫോൺ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 40 ലക്ഷത്തിലേറെ വർധനയും ഇതേ കാലത്തുണ്ടായി. 117.1 കോടിയിൽ നിന്ന് 117.5 കോടിയായി വർധിച്ചു. മാസം 0.3% വർധന. അതിൽ നഗരങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾ 64.8 കോടിയും ഗ്രാമങ്ങളിലേത് 52.6 കോടിയുമാണ്.

രാജ്യമാകെയുള്ള ടെലി സാന്ദ്രത 86.8 ശതമാനത്തിലെത്തി. അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ അത്രയും ശതമാനം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സർവകൈകളിലും ഫോൺ. അതിൽ 83.8% സജീവ ഉപയോക്താക്കളുമാണ്. വെറുതെ കണക്‌ഷൻ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർടെല്ലിന്റെ 96% ഉപയോക്താക്കളും സജീവമാണ്.

ഫോണിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് അഞ്ചുവർഷത്തിലേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി എന്നതിന്റെ അളവുകോൽ കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ. ഉപയോഗം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞു വന്ന മേഖലയും ഇതു മാത്രം.

