ദേശീയതയ്ക്കപ്പുറം ജാഗ്രത വേണ്ട സമയമെന്ന് പിച്ചൈ; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്ന് യുഎന്‍

ഭൂമിയെന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മേധാവി സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് തുടങ്ങി സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ വ്യാപിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളില്‍ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ സംയുക്തമായി നീങ്ങണം. ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്, ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് തുടങ്ങി സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കടന്നു വരുമ്പോള്‍ നാം കൂടുതല്‍ ശക്തമായ ചട്ടക്കൂടുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിയെന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പിച്ചൈ മുന്നറിപ്പു നല്‍കി. വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ രീതിയില്‍ എഐ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഗവേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോയാലുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പിച്ചൈ നേരത്തെയും മുന്നറയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഭാവിയില്‍ മഹാമാരിക്കെതിരെ എഐ കൂടുതല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം

ഭാവിയില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന മഹാമാരികള്‍ക്കെതിരെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, എഐയുടെ ശരിയായ സാധ്യത പുറത്തു വരണമെങ്കില്‍ ഇനിയും 10-20 വര്‍ഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വേള്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തില്‍ വെര്‍ച്വലായി സംസാരിച്ച പിച്ചൈ പറഞ്ഞത്. അതേസമയം, പല കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനെ മാറിചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് മഹാമാരി എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഹാമാരിയുടെ ഭീകര മുഖം ഇപ്പോള്‍ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. ലോകമെമ്പാടും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകള്‍ ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹാമാരിക്കെതിരെ ഇപ്പോള്‍ എത്തുന്ന വാക്‌സീനുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആര്‍ജ്ജിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യാപരമായ പുരോഗതി ചൂഷണം ചെയ്താണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

∙ എഐ ശൈശവ അവസ്ഥയില്‍

വാക്‌സീന്‍ വിതരണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ എഐക്ക് ഇടപെടാനാകുമോ? ഇക്കാലത്തും നമുക്ക് വിവിധ തരം ടൂളുകളുണ്ടെങ്കിലും കംപ്യൂട്ടിങ് നടത്തുകയും മെഷീന്‍ ലേണിങ് അല്‍ഗോറിതങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എഐ അതിന്റെ ശൈശവ അവസ്ഥയിലാണ്. അതിന്റെ ശരിയായ ശക്തി കാണണമെങ്കില്‍ 10-20 വര്‍ഷമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കോവിഡ്-19നെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ മനുഷ്യരെ അറിയിക്കാന്‍ സാധിച്ച പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ, നൂറു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ സംഭവിക്കുന്ന മഹാമാരിക്ക് ഉദാഹരണമായ കോവിഡ്-19ല്‍ എഐ വലിയ ഗുണമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനി ഭാവിയില്‍ വന്നേക്കാവുന്ന ഇത്തരം മഹാമാരികള്‍ക്കെതിരെ എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ശിലാവിന്യാസം നടത്താനാകുമെന്നും, ഭാവിയിലെ മഹാമാരികളുടെ കാര്യത്തില്‍ എഐ മികച്ച ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം

സമൂഹത്തില്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ലോകമെമ്പാടും കൊടുംപിരിക്കൊള്ളുകയാണ്. അതില്‍ താന്‍ സന്തുഷ്ടനാണെന്നാണ് പിച്ചൈ പറഞ്ഞത്. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികൾക്കു മേല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പാതയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു നീങ്ങാനാകുമെന്നും പിച്ചൈ പറഞ്ഞു. വലിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് വലിയ റോളാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്ന് യുഎന്‍ മേധാവി

ഫെയ്‌സ്ബുക്, ട്വിറ്റര്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ നിലയ്ക്കു നിർത്തണമെന്ന് യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി-ജനറല്‍ ആന്റൊണിയോ ഗുട്ടറെസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാക്കാനുള്ള അധികാരമൊക്കെ സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്കു ലഭിക്കുന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമാണെന്ന് ലോകമെമ്പാടും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു. ഏതാനും കമ്പനികള്‍ക്ക് അധികാരം മുഴുവന്‍ നല്‍കിയ ശേഷം ലോകത്ത് ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ലെന്ന് യുഎന്‍ മേധാവി പറഞ്ഞു. ട്രംപ് 12 വര്‍ഷമായി ഉപയോഗിച്ചുവന്നതും ഒമ്പതു കോടിയോളം ഫോളോവര്‍മാരുള്ളതുമായ അക്കൗണ്ടാണ് ട്വിറ്റര്‍ പൂട്ടിക്കളഞ്ഞത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ തന്നെ ആകുലപ്പെടുത്തുന്നതായി ഗുട്ടറെസ് പറഞ്ഞു.

∙ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് മാജിക്കില്‍ ബിറ്റ്‌കോയിന് 14 ശതമാനം കുതിപ്പ്!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനും ടെക്‌നോളജി സാമ്രാട്ടുമായ ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ ബയോഗ്രഫിയില്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ടാഗ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില 14 ശതമാനമാണ് കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്. തന്റെ ബയോഗ്രഫിയില്‍ #bitcoin എന്നു മാത്രം മസ്‌ക് കുറിച്ചപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വില 10.2 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന് 36,901 ഡോളറായിരുന്നു. മസ്‌കിന് ട്വിറ്ററില്‍ 43.8 ദശലക്ഷം ഫോളോവര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്.

∙ ഗൂഗിള്‍ പേയുടെയും മറ്റും സ്വകാര്യതയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്ന് ആര്‍ബിഐ

ആര്‍ബിഐ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലംരേഖയില്‍ പറയുന്നത് ഗൂഗിള്‍ പേ, വാട്‌സാപ് പേ തുടങ്ങിയ പണമടക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ സ്വകാര്യത, ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ കാര്യങ്ങളുമായി തങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ്.

∙ വാട്‌സാപ് സ്വകാര്യതാ നയം: 79 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾ തേടാൻ താത്പര്യം

പുതിയ സ്വകാര്യതാ നയം മെയ് മാസത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുൻപ് മറ്റു സേവനങ്ങൾ തേടാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ 79 ശതമാനം വാട്‌സാപ് ഉപയോക്താക്കളുമെന്ന് സര്‍വെ. അതേസമയം, സര്‍വെയില്‍ പങ്കെടുത്ത 28 ശതമാനം പേര്‍ തങ്ങള്‍ പുതിയ നയം വരുമ്പോള്‍ത്തന്നെ വാട്‌സാപ് വിടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വാട്‌സാപ് വിടുന്നവരില്‍ 41 ശതമാനം പേരും ടെലഗ്രാമിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും 35 ശതമാനം പേര്‍ സിഗ്നല്‍ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നു.

∙ പോകോ എം3 ഫെബ്രുവരി 2ന് എത്തും

ഏകദേശം 10,000 രൂപയ്ക്ക് പുതിയ പോകോ എം3 ഫോണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. മികച്ച ബജറ്റ് സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ വാങ്ങാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലുകളിലൊന്നായിരിക്കും ഈ മോഡല്‍. ഫെബ്രുവരി 2ന് വില്‍പന തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിവ്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 662 പ്രോസസര്‍ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിന് 6000 എംഎഎച് ബാറ്ററിയടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും.

