ക്രിപ്റ്റോ ഖനനത്തിന് പിക്കാസും ഖനിയുമൊന്നും വേണ്ട!

ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഖനനത്തിന് പിക്കാസും ഖനിയുമൊന്നും വേണ്ട, അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളറിയാവുന്ന ആർക്കും കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ പങ്കാളിയായി ബിറ്റ് കോയിൻ ശേഖരിക്കാം. ഓരോ ഘട്ടവും കഴിയുമ്പോൾ നാം ചെലവാക്കുന്ന അധ്വാനവും വൈദ്യുത ഉപഭോഗവും സെർവർ സ്പെയ്സുമൊക്കെയാണ് നമ്മെ ബിറ്റ്കോയിന് അർഹനാക്കുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 2008ലാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

പീര്‍ ടു പീര്‍ പ്രോട്ടോക്കോളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വേറാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍. ബിറ്റ്‌കോയിനുകള്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചുവെയ്ക്കുന്ന പണസഞ്ചിയാണ് ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വാലറ്റ് എന്നപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വേറുകള്‍... ബിറ്റ് കോയിന്‍ ഖനനം എന്നത് സങ്കിര്‍ണമായ കണക്കുകൂട്ടല്‍ പ്രക്രീയയാണ്. ഇത് ഹാഷിങ് എന്ന് അറിയപെടുന്നു. കണക്കുകൂട്ടല്‍ സങ്കീര്‍ണമാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രശ്‌നത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് പ്രതിഫലമായി ബിറ്റ് കോയിനുകള്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ മൈനിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കണക്കപ്പിള്ളമാർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം. ഇങ്ങനെ കണക്കപ്പിള്ളയായിരുന്നു ബിറ്റ് കോയിനിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കുന്നവർ ലോകത്ത് നിരവധിയുണ്ട്.

∙ താക്കോൽ‌ പോയാൽ പണം പോയി

തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ബിറ്റ് കോയിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഓരോ ഇടപാടുകാരനും താക്കോലും അനുവദിക്കും. ഓരോ ഇടപാടുകാരനും രണ്ടു താക്കോല്‍ അഥവാ രണ്ടു പാസ്‌വേര്‍ഡുകള്‍ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ഇടപാടിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പാസ്‌വേര്‍ഡ് അടങ്ങിയ രഹസ്യതാക്കോൽ. (അതിനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നിങ്ങളുടേത്.) പരസ്യത്താക്കോല്‍ ഉപയോഗിച്ച് ബിറ്റ്‌കോയിന്റെ വിശാല ലൈബ്രറി തുറന്നു കാണാം. എത്ര ബിറ്റ്കോയിൻ ഉണ്ടെന്നു നോക്കാം.

∙ ബ്ലോക്ചെയിൻ: തുടക്കം ഇന്റർനെറ്റിലെ അദ്ഭുതനാണയത്തിൽ

ബ്ലോക്ചെയിൻ എന്താണെന്ന് ഒരുപിടിയുമില്ലാത്തവരും ബിറ്റ്കോയിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഡോളർപോലെ, സ്വർണം പോലെ വച്ചടി വിലകയറുന്ന ഇന്റർനെറ്റിലെ അദ്ഭുതനാണയം ആണെന്നു കരുതി ഇതിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ബ്ലോക്ചെയിൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന ആയിരത്തഞ്ഞൂറിലേറെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ. ആദ്യത്തെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ആയതുകൊണ്ട് ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമർ ആണെന്നു മാത്രം.

ബിറ്റ്കോയിൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിനൊപ്പം പിറവിയെടുത്ത സംവിധാനമാണ് ബ്ലോക്ചെയിൻ. ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ വച്ചു നോക്കിയാൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയൊക്കെ ചെറുത്. രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികളെയും ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളെയുമെല്ലാം താങ്ങിനിർത്താനും വരുതിയിലാക്കാനും ബ്ലോക്ചെയിനിനു സാധിക്കും. ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെ ആർക്കും സ്വന്തമായി ഒരു ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉണ്ടാക്കാനും പ്രയാസമില്ല.

ബ്ലോക്ചെയിൻ ഇത്രയേറെ സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ മൂല്യമുള്ള ബിറ്റ്കോയിനുകൾ മോഷണം പോകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ അടുത്തകാലത്തു നടന്ന ചില ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകളോടുപമിക്കാം.

നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലെ പ്രവർത്തനസംവിധാനം മികവുറ്റതാണ്. എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും കോടികളുടെ തട്ടിപ്പു നടക്കുന്നു. പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഈ മോഷണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഭിത്തി തുരന്ന് ലോക്കർ തകർത്തും എടിഎം കാർഡിലെ പിൻ ചോദിച്ചും ഒടിപി ചോദിച്ചും നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ. രണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ അറിവോടെ നടക്കുന്ന മോഷണങ്ങൾ. ഇവ രണ്ടും ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയമല്ല, മറിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജാഗ്രതക്കുറവുകൊണ്ടും ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ചകൊണ്ടും സംഭവിക്കുന്നവയാണ്.

ബിറ്റ്കോയിൻ മോഷണവും ഇതുപോലെ തന്നെ. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിലെ സുരക്ഷാവീഴചയും ഉപയോക്താക്കളുടെ ജാഗ്രതക്കുറവുമാണ് മോഷണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ. ഇവയൊന്നും ബ്ലോക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരാജയമല്ല.

English Summary: Crypto mining does not require Pickaxe or mines