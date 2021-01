ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള ആക്രമണമാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി കിഷോര്‍ ബിയാനി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടി പുല്ല് തിന്നുകയുമില്ല, പശുവിനെ കൊണ്ട്‌ തീറ്റിക്കുകയുമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ആമസോണ്‍ കമ്പനിയുടെ പ്രവൃത്തികളെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തന്റെ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ആമസോണിനെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പലചരക്കു വ്യാപാരമടക്കമുള്ളവ ശതകോടീശ്വരനായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ റിലയന്‍സിന് 24,700 കോടി രൂപയ്ക്ക് ബിയാനി വിറ്റിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ തടസവാദവുമായി ആമസോണ്‍ രംഗത്തു വന്നതാണ് ബിയാനിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, വില്‍പന തടയാനുള്ള ആമസോണിന്റെ ശ്രമം വിലപ്പോവില്ലെന്നും ബിയാനിയുടെ കത്തില്‍ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. വില്‍പനയ്ക്ക് കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ബിയാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആമസോണ്‍ ഇതിനെതിരെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയില്‍ വീണ്ടും പരാതി നല്‍കിയതാണ് ബിയാനിയുടെ കടുത്ത ആക്രമണത്തിന് പ്രകോപനമായത്. തങ്ങളുമായുള്ള കരാര്‍ മാനിക്കാതെയാണ് ഫ്യൂച്ചര്‍ ഗ്രൂപ്പ് റിലയന്‍സിനു വിറ്റതെന്ന വാദമാണ് അവര്‍ കോടതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

∙ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ ആക്രമണം

ഇന്ത്യക്കു നേരെ പല രാജാക്കന്മാരും ചക്രവര്‍ത്തിമാരും ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാകും. 1950ല്‍ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ നമ്മള്‍ ആ കാലത്തെ പിന്തള്ളിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യംവച്ച് പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടക്കുകയാണ്. ബഹുരാഷ്ട്ര കോര്‍പറേറ്റ് കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉപയോക്താക്കളെ അധീനതയിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ രുചികളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാനായി വന്‍തോതില്‍ പണമിറക്കുന്നുവെന്നും ബിയാനി ആരോപിക്കുന്നു. ആമസോണിന് രാജ്യത്ത് എഫ്ഡിഐ സാധ്യമല്ലാത്തിടത്ത് കമ്പനിയെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു തങ്ങള്‍ അവരുമായി കരാറിലെത്തിയിരുന്നതെന്ന് ബിയാനി പറയുന്നു. ആമസോണ്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍ റീട്ടെയിലിന്റെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടര്‍മാരെയും കടം നല്‍കിയിരിക്കുന്നവരെയും പ്രമോട്ടര്‍മാരെയും എന്തിന് തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മാവനെയും മക്കളെയും വരെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ബിയാനി പറയുന്നത്. ലോകം കീഴടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അലക്‌സാണ്ടര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ പേരില്‍ നിന്നാകാം ആമസോണ്‍ തങ്ങളുടെ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്റായ അലക്‌സയെ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ബിയാനി ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ചരിത്രം പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കീഴടക്കാന്‍ അലക്‌സാണ്ടര്‍ക്കു സാധിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു ബിയാനി സൂചിപ്പിച്ചു. ഇതേക്കുറിച്ച് ആമസോൺ പ്രതികരിക്കാന്‍ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളു.

∙ സ്വന്തം ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി സൃഷ്ടിക്കാനും, ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിരോധിക്കാനും ഇന്ത്യ

ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അടക്കമുളള സ്വകാര്യ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളുടെ വ്യാപാരം രാജ്യത്തു നിരോധിക്കാനും, ഔദ്യോഗികമായി ക്രപ്‌റ്റോകറന്‍സി തുടങ്ങാനുമുള്ള സാധ്യതകള്‍ ആരായുകയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ആയിരിക്കും ഔദ്യോഗിക ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തേക്കും. എല്ലാ സ്വകാര്യ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളുടെയും വ്യാപാരം ഇന്ത്യയില്‍ പരിപൂര്‍ണമായി നിരോധിക്കാനും, എന്നാല്‍ അവയില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കാനുമായിരിക്കും രാജ്യം ശ്രമിക്കുക. ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികള്‍ വാങ്ങുകയോ വില്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും 10 വര്‍ഷം വരെ തടവും കടുത്ത പിഴയും അടക്കമുള്ള ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം 2019ല്‍ ഒരു സർക്കാർ പാനല്‍ മുന്നോട്ട്‌വച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും പാനല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഇറക്കുന്ന ബാങ്ക് നോട്ടുകള്‍ പോലെയായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതുപോലെ 2018 ഏപ്രിലില്‍ തന്നെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളോടും ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വെര്‍ച്വല്‍ കറന്‍സി ഇടപാടുകളില്‍നിന്നും മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍, 2020 മാര്‍ച്ചില്‍ സുപ്രീം കോടതി ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നല്‍കി ആര്‍ബിഐയുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേല്‍പ്പിക്കുകയുമുണ്ടായി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ആരായുകയാണ്. എന്നാല്‍, ഒരു രാജ്യം പോലും പരിപൂര്‍ണമായി ഇവ നിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല.

∙ ‌ഡ്രൈവിങ് വീല്‍ ഇല്ലാത്ത കാറുകളുടെ നിര്‍മാണം രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തുടങ്ങുമെന്ന്

ഡ്രൈവിങ് വീല്‍ ഇല്ലാത്ത കാറുകളുടെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിര്‍മാണം രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ തുടങ്ങുമെന്നും അവയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ പല കാറുകള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന വിലയെക്കാള്‍ കുറച്ചു നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകുമെന്നും സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി മസയോഷി സണ്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ്-19 ഏല്‍പ്പിച്ച ആഘാതത്തില്‍ നിന്ന് ലോകം രക്ഷപെടുമെന്നും വാക്‌സീനുകള്‍ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ നിയമപരമല്ലാത്ത 18,489 വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ ചൈന പൂട്ടിച്ചു

നിയമപരമല്ലെന്ന കാരണം കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ചൈനയിൽ 18,489 വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ പൂട്ടിച്ചു. കൂടാതെ, 4,551 വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കി. ഇന്റര്‍നെറ്റിനു മേല്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയിരുന്ന ഗെയിമിങ്, ഡെയ്റ്റിങ് വെബ്‌സൈറ്റുകളും പൂട്ടിച്ച കൂട്ടത്തില്‍ പെടും.

∙ എല്‍ജിയുടെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്റ് വാഷിങ് മെഷീന്‍ ഇന്ത്യയില്‍

ദക്ഷിണ കൊറിയന്‍ കമ്പനിയായ എല്‍ജി തങ്ങളുടെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് ( Artificial Intelligent Direct Drive (AI DD) മോട്ടറുള്ള പുതിയ തിങ്ക് ശ്രേണിയിലുള്ള വാഷിങ് മെഷീനുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. തുണിയുടെ ഭാരവും, അതിന്റെ മറ്റു സവിശേഷതകളും അറിഞ്ഞ ശേഷം അതിനു ചേര്‍ന്ന തരം ചലനത്തോടെ കഴുകിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പുതിയ വാഷിങ് മെഷീനിനുണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. വൈ-ഫൈ സജ്ജീകരണവുമുള്ള ഈ മോഡലിന്റെ വില 44,990 രൂപയായിരിക്കും.

English Summary: Future Group CEO Kishore Biyani Likens Amazon's Bid to Stall Retail Deal to 'Ruthless' Alexander the Great