സ്മാര്‍ട് ഫോണുള്‍ക്കു പകരമായി കടന്നുവന്നേക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസുകള്‍. പല സ്മാര്‍ട് കണ്ണടകളും ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അവയൊന്നും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് പകരമാവില്ല. ആപ്പിള്‍ തുടങ്ങിയ ടെക് ഭീമന്മാരും ഇത്തരം കണ്ണടകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. എന്നാല്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍ വില കുറച്ചു വില്‍ക്കുന്നുവെന്നു പേരുള്ള ഷഓമിയും ഒരു സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസ് നിർമിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സാധാരണ സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസ് ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചും പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തുമായിരിക്കും ഇവയുടെ നിര്‍മാണമെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഷഓമിയുടെ സ്മാര്‍ട് കണ്ണടകളില്‍ കണ്ടേക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഫീച്ചറുകള്‍ 4ഡി ഡിറ്റെക്ഷനും, തെറാപ്യൂട്ടിക് എമിറ്ററുകളുമാണ്. ഷഓമിയുടെ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോതെറാപ്പി നടത്താന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നു പറയുന്നു.

തലച്ചോറിനു വരുന്ന രോഗങ്ങള്‍, ഡിപ്രെഷന്‍, ഉല്‍കണ്ഠ തുടങ്ങിയ മാനസിക രോഗങ്ങള്‍, ആയാസം മൂലം കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇവയ്ക്ക് സൗണ്ട് സിഗ്നലുകൾ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാകും. അള്‍ട്രാവയലറ്റ്, ഇന്‍ഫ്രാറെഡ്, ലേസര്‍ കൂടാതെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് സിഗ്നലുകള്‍ എന്നിവ ഈ ഗ്ലാസ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല.

അതേസമയം, കമ്പനി നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പ്രൊഡക്ട് വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തുമെന്നോ, അവയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കേള്‍ക്കുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നോ പറയാനുമാവില്ല. എന്തായാലും, ഷഓമി ഈ ആശയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നത്. ആപ്പിളിനെക്കൂടാതെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും മറ്റു കമ്പനികളും സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസ് ഇറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഇറക്കുന്ന സ്മാര്‍ട് ഗ്ലാസുകളൊന്നും സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് പകരമാവില്ല. പക്ഷേ, അവ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയേക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

∙ സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് ഓസ്‌ട്രേലിയയെ അനുനയിപ്പിക്കാനായില്ലെന്ന് വാര്‍ത്തകള്‍

ഇന്റര്‍നെറ്റിനെ കുത്തകയാക്കി വച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് പ്രഹരമേൽക്കാവുന്ന നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സന്ധിസംഭാഷണം നടത്തിയ ഫെയ്‌സ്ബുക് മേധാവി മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബര്‍ഗിന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ അധികാരികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇതു നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍, മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഈ വഴി പിന്തുടരാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവര്‍ കുഴപ്പത്തിലാകും. ഗൂഗിള്‍ തങ്ങളുടെ സേവനം ഓസ്‌ട്രേലിയിയില്‍ നിർത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ട്രെഷറര്‍ ജോഷ് ഫ്രൈഡന്‍ബര്‍ഗ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തലൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ്.

∙ സർക്കാർ ഉപയോഗത്തിന് പ്രത്യേക 5ജി വേണമെന്ന് ബ്രസീല്‍

മാറിമാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുന്നോട്ടു ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ബ്രസീല്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഉടന്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 5ജി സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തില്‍ സർക്കാരിനു മാത്രമായി ഒരു സ്‌പെക്ട്രം ഒഴിച്ചിടണം എന്നാണ് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് കെട്ടിപ്പെടുക്കാനാണിത്. വാട്‌സാപ്പിലൂടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവില്‍ ഔദ്യോഗിക ഫയലുകള്‍ സേവു ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന 'നിഷ്‌കളങ്കരായ' ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ബ്രസീല്‍ നല്‍കുന്ന പഠങ്ങള്‍ പഠിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണെന്നു പറയുന്നു.

∙ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ഉണ്ടാക്കിയ കംപ്യൂട്ടറിന് വില 15 ലക്ഷം ഡോളര്‍!

ആപ്പിള്‍ കമ്പനി സഹസ്ഥാപകന്‍ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, പഴയ വസ്തുക്കള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളോട് ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ അവ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തിടെ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിയത് സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സും സഹസ്ഥാപകനായ സ്റ്റീവ് വോസ്‌നിയാക്കും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിച്ച ആപ്പിള്‍-1 കംപ്യൂട്ടറുകളിലൊന്നാണ്. ഇബെയില്‍ വില്‍പനയ്ക്കു വച്ച ഈ ഉപകരണത്തിന് 15 ലക്ഷം ഡോളറാണ് ചോദിക്കുന്ന വില. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറോളം കംപ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്. ഇതൊഴികെ മറ്റുള്ളവിയിലേറെയും മ്യൂസിയങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അധികം പരുക്കേല്‍ക്കാത്ത ഇതിന് മൂല്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വില്‍പനക്കാരന്‍ പറയുന്നത്.

മറ്റൊരു പ്രധാന സംഗതിയെന്താണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍, 45 വര്‍ഷം മുൻപ്, 1976ല്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നതാണ്! ഇതു വാങ്ങിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ഒറിജിനല്‍ ഓണേഴ് മാന്യവല്‍സ്, സ്‌കീമാറ്റിക്‌സ്, ബെയ്‌സിക് മാന്യുവല്‍, കസെറ്റ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സ് ഗൈഡ്‌സ്, തുടങ്ങിയവയും ലഭിക്കും. ഒപ്പം ലഭിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ കൂട്ടത്തില്‍ ബെയ്സിക് ലാംഗ്വേജ്, ഗെയിംസ്, ലോ ആന്‍ഡ് ഹൈ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ്, 30-ാം വാര്‍ഷിക വിഡിയോ തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍പ്പെടും. ജോബ്‌സും ചങ്ങാതിയും ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ കംപ്യൂട്ടറാണ് ഇവര്‍ ആദ്യമായി വിറ്റത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 200 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അന്ന് ഇവയുടെ മാർക്കറ്റ് വില 666.66 ഡോളറായിരുന്നു. 1977ല്‍ തന്നെ ഇവയുടെ നിര്‍മാണം നിർത്തിയിരുന്നു.

∙ റിമോട്ട് ചാര്‍ജിങ് ഉപകരണവുമായി മോട്ടറോളയും

നിലവിലുള്ള വയര്‍ലെസ് ചാര്‍ജറുകളുടെ പരിമിതികള്‍ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിവിധ കമ്പനികള്‍. ഫോണുകളും മറ്റും ഒരു മാറ്റിനു പുറത്തുവച്ച് മാത്രം ചാര്‍ജു ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നത് അത്ര പ്രായോഗികമായ ഒന്നല്ല എന്നതാണ് കമ്പനികളെ മാറി ചിന്തിപ്പിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. റിമോട്ടായി സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപകരണം ഷഓമി നിര്‍മിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം അടുത്തിടെ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മോട്ടറോളയും അത്തരം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഹൈപ്പര്‍ വണ്‍ എന്നായിരിക്കും ഉപകരണത്തെ വിളിക്കുക. 100 സെന്റിമീറ്ററിനുള്ളില്‍ ഫോണിനെ ചാര്‍ജ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതിനു സാധിക്കുക എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ 1.2 കോടി 5ജി ഉപയോക്താക്കള്‍

അതിവേഗം 5ജി ഉപയോക്താക്കള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അവസാനം 1.2 കോടി ഉപയോക്താക്കളായെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

English Summary: Xiaomi may be developing smart glasses capable of phototherapy