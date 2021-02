ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഭീമന്‍ ഗൂഗിളിന്റെ കാലിഫോര്‍ണിയയിലെയും വാഷിങ്ടണിലെയും സ്ത്രീ എൻജിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് ശമ്പളം കുറച്ചു നല്‍കുന്നതായി അമേരിക്കന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ലേബര്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതേത്തുടര്‍ന്നു ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാന്‍ കമ്പനിയുമായി ധാരണയിലെത്തിയെന്നും അധികാരികള്‍ അറിയിച്ചു. ശമ്പളം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിലും ജോലിക്കാരെ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നിലനില്‍ക്കുന്ന വേര്‍തിരിവ് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ധാരണ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി ഏകദേശം 3.8 ദശലക്ഷം ഡോളർ 5,500 ലേറെ ജോലിക്കാര്‍ക്കായി നല്‍കും. പതിവു വിലയിരുത്തലുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ലേബറിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓഫിസ് ഓഫ് ഫെഡറല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് കംപ്ലയിന്‍സ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്ത്രീകളെയും ഏഷ്യന്‍ വംശജരെയും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനീയര്‍മാരായി ജോലിക്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തിലും വേര്‍തിരിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ശമ്പളം നല്‍കലിലെ വേര്‍തിരിവ് കമ്പനികള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രശ്‌നമാണ്. ഇതിനെതിരെ കമ്പനികള്‍ സ്ഥിരമായി ഓഡിറ്റ് നടത്തണം. ജോലിക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം കമ്പനികളുടെ നിലപാടുകളെന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

∙ ബെസോസ് ആമസോണ്‍ സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു

ഏറ്റവും വലിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപകനും, ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനുമായ ജെഫ് ബെസോസ് കമ്പനിയുടെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍ സ്ഥാനം 2021 മൂന്നാം പാദത്തില്‍ ഒഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ ആമസോണ്‍ ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി ആന്‍ഡി ജാസിയായിരിക്കും അടുത്ത ആമസോണ്‍ മേധാവി. ഏകദേശം 25 വര്‍ഷം മുൻപാണ് സിയാറ്റിലിലെ തന്റെ വാഹന പാർക്കിങ് റൂമിൽ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ പുസ്തകവില്‍പന ശാലയായി ബെസോസ് ആമസോണ്‍ തുടങ്ങുന്നത്. തുടക്കം മുതല്‍ ആമസോണിന്റെ ജീവവായു ആയിരുന്നു ബെസോസ് ( ഇന്ന് 57 വയസ്സ്). അദ്ദേഹം ഇനി കമ്പനിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാന്‍ എന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുക. കമ്പനിയിപ്പോള്‍ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന് ഉചിതമായ സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്‍ ആമസോണ്‍ ഏകദേശം 100-106 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനം നേടി. ഇതില്‍ കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പു ചെലവ് 3-6.5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരും. ഇതില്‍ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 6.07 ബില്ല്യന്‍ ഡോളറായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. അതേസമയം, ആമസോണിന്റെ നടത്തിപ്പു ചെലവു വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ അല്‍പം സൂക്ഷിച്ചാണ് നില്‍ക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു.

∙ ജാസി, ബെസോസിന്റെ തനിപ്പകര്‍പ്പു തന്നെയാകാം

ബെസോസിന്റെ ഒരു തനിപ്പകര്‍പ്പു തന്നെയാണ് ജാസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ ഡേറ്റയെ ആണ് അദ്ദേഹം ആശ്രിയിക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് നടന്ന മീറ്റിങ്ങുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹം സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാസി ആമസോണ്‍ മേധാവിയാകുന്നത്, ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിങ്ങില്‍ കമ്പനിയുടെ എതിരാളികളായ, ഓറക്കിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിള്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഒരു ശുഭവാര്‍ത്തയല്ലെന്നും പറയുന്നു.

∙ നാസയുടെ ആക്ടിങ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി ഭവ്യ ലാല്‍

പുതിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ കീഴില്‍ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുന്ന നാസയുടേ മേല്‍നോട്ടം നടത്താനുള്ള താത്കാലിക ചുമതല ഇന്ത്യന്‍ വംശജയായ അമേരിക്കക്കാരി ഭവ്യ ലാലിനു നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്.

∙ മസ്‌ക് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്ന് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് മാറി നില്‍ക്കും

ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കോടീശ്വരന്‍ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേദികളിലൊന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ നിന്നും 'അവധിയെടുക്കും'. അതിപ്പോള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അദ്ദേഹം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് തത്കാലം മാറിനില്‍ക്കുന്നതെന്നോ, എന്നു തിരിച്ചുവരുമെന്നോ ഒന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതേ വാക്കുകള്‍ തന്നെ മസ്‌ക് 2020 ജൂണ്‍ 2ന് ട്വീറ്റു ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ട്വിറ്ററില്‍ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഏകദേശം 45 ദശലക്ഷം ഫോളോവര്‍മാരാണ് മസ്‌കിന് ട്വിറ്ററിലുള്ളത്. ഫെയ്‌സ്ബുക് ഡിലീറ്റു ചെയ്യാനും, വാട്‌സാപ്പിനു പകരം സിഗ്നല്‍ ഉപയോഗിക്കാനുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ട്വിറ്ററലൂടെയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായി മാറിയിരുന്ന മസ്‌ക് പിന്നീട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

∙ ഇങ്ക് ടാങ്ക് പ്രിന്ററുമായി ക്യാനനും

ഇങ്ക് ടാങ്കുകളുള്ള പ്രിന്റര്‍ എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ ഏറ്റവും മുന്നില്‍ നിന്നത് എപ്‌സണ്‍ കമ്പനിയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോള്‍ അവരുടെ എതിരാളികളെല്ലാവരും തന്നെ ആ ആശയം ഏറ്റുപിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള്‍ ക്യാനന്‍ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന പിക്‌സ്മ ജി സീരിസ് പ്രിന്ററുകള്‍ക്ക് ഇങ്ക് ടാങ്കുകള്‍ ആണു ള്ളത്. ഇങ്ക് കാട്രിജുകള്‍ അല്ല. പിക്‌സ്മ ജി3060, ജി3021, ജി3020, ജി2060, ജി2021, ജ2020, ജി1020 എന്നീ മോഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മോഡലായ ജി1020യ്ക്ക് 11,048 രൂപയാണ് എംആര്‍പി.

∙ ആദ്യ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 ടിവിയുമായി ടിസിഎല്‍

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 11 സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉള്ള തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്മാര്‍ട് ടിവി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ടിസിഎല്‍. സിഇഎസ് 2021ല്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയ 4കെ എച്ഡിആര്‍ ടിവിയായിരിക്കാം ഇതിലൊന്ന്.

